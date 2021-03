Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1f6dd77-bd2c-49f2-80c9-04a980271987","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi Pétert az OTP Bank informatikai vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki.","shortLead":"Csányi Pétert az OTP Bank informatikai vezérigazgató-helyettesévé nevezték ki.","id":"20210312_csanyi_peter_otp_vezerigazgatohelyettes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f6dd77-bd2c-49f2-80c9-04a980271987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1b6a8a-93fb-4457-bf23-38b5582edde2","keywords":null,"link":"/kkv/20210312_csanyi_peter_otp_vezerigazgatohelyettes","timestamp":"2021. március. 12. 18:06","title":"Csányi Sándor fia lett az OTP új vezérigazgató-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Robert Koch Intézet nincs megelégedve a Merkel-kabinet járványellenes intézkedéseivel, írja a német lap.","shortLead":"A Robert Koch Intézet nincs megelégedve a Merkel-kabinet járványellenes intézkedéseivel, írja a német lap.","id":"20210314_Die_Welt_Nemetorszagot_komoly_kihivas_ele_allitja_a_brit_mutans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377b7d37-38e0-48a1-8f84-5fa0180b0cea","keywords":null,"link":"/360/20210314_Die_Welt_Nemetorszagot_komoly_kihivas_ele_allitja_a_brit_mutans","timestamp":"2021. március. 14. 09:00","title":"Die Welt: Németországot komoly kihívás elé állítja a brit mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a drasztikusan emelkedő betegszám mellett továbbra is mindenkinek jut kórházi ellátás és lélegeztetőgép.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a drasztikusan emelkedő betegszám mellett továbbra is mindenkinek jut kórházi ellátás és...","id":"20210312_operativ_torzs_korhaz_egeszsegugy_intenziv_ellatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa86a5a-a555-4a90-a136-213fd62c974e","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_operativ_torzs_korhaz_egeszsegugy_intenziv_ellatas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 12. 16:47","title":"Operatív törzs: Nincs a kórházakban olyan gyakorlat, hogy választani kellene, ki kapjon intenzív ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Nemcsak a gyártó, hanem az Európai Gyógyszerügynökség és az Egészségügyi Világszervezet szerint sincs ok-okozati összefüggés a vérrögképződéses halálesetek és az AstraZeneca oltása között, több európai ország mégis felfüggesztette az alkalmazását. Szakértők szerint a trombózisos esetek aránya nem magasabb, mint általában a társadalomban, és van, aki túlzott elővigyázatosságnak tartja, hogy a jelenlegi helyzetben felfüggesztik az egyébként életeket mentő oltásokat. ","shortLead":"Nemcsak a gyártó, hanem az Európai Gyógyszerügynökség és az Egészségügyi Világszervezet szerint sincs ok-okozati...","id":"20210312_AstraZeneca_oltoanyag_felfuggesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8c8aaf-1816-4d87-af89-a0bfe7bd4a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_AstraZeneca_oltoanyag_felfuggesztes","timestamp":"2021. március. 12. 20:00","title":"Felfüggesztett oltások: Mi az igazság az AstraZeneca vakcinájáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ügy miatt kell felelnie Bedének: a Nyugati téri akciója miatt, amikor egy DK-s standot rugdosott, illetve a HVG munkatársának az inzultálása miatt.","shortLead":"Két ügy miatt kell felelnie Bedének: a Nyugati téri akciója miatt, amikor egy DK-s standot rugdosott, illetve a HVG...","id":"20210312_vademeles_ugyeszseg_Bede_Zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01847003-308d-4f47-b497-877c4fea8887","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_vademeles_ugyeszseg_Bede_Zsolt","timestamp":"2021. március. 12. 18:15","title":"Vádat emelt az ügyészség Bede Zsolt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad3a847-9c31-4d45-ae99-7a324685651b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple folyamatosan javítgatja digitális asszisztensét, és az új iOS-frissítés egy remek tulajdonsággal is felruházza a Sirit. Emlékezetében fogja tartani, melyik zeneszolgáltatást preferáljuk, azonban ez nem jelent kardinális változást.","shortLead":"Az Apple folyamatosan javítgatja digitális asszisztensét, és az új iOS-frissítés egy remek tulajdonsággal is felruházza...","id":"20210313_siri_valasztott_zeneszolgaltatas_ios_14_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad3a847-9c31-4d45-ae99-7a324685651b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8386a-3770-4eaa-8574-2b4535d16ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_siri_valasztott_zeneszolgaltatas_ios_14_5","timestamp":"2021. március. 13. 08:03","title":"Jó hír, ha iPhone-ja van és Spotifyt használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","shortLead":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","id":"20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9225edf6-412c-494d-8231-d7b609e7b0be","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","timestamp":"2021. március. 12. 20:52","title":"Több egészségügyi dolgozó is hiába jelentkezett oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9460afaa-d454-4adb-9172-45fc74d0c12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök ezúttal nem pénteken, hanem a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában adott interjút.","shortLead":"A miniszterelnök ezúttal nem pénteken, hanem a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában adott interjút.","id":"20210314_orban_viktor_interju_kossuth_radio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9460afaa-d454-4adb-9172-45fc74d0c12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21b9188-16ce-42fd-a689-4d7760fe763b","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_orban_viktor_interju_kossuth_radio","timestamp":"2021. március. 14. 08:09","title":"Orbán: A következő lesz a járvány legnehezebb hete, de nem lesz szükség arra, hogy külföldről kérjünk segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]