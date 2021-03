Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","shortLead":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","id":"20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad413ce6-1e5d-4be1-8ed1-368ec3dcebd5","keywords":null,"link":"/sport/20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","timestamp":"2021. március. 16. 18:52","title":"Nyolcan fertőződtek meg koronavírussal a budapesti kard Világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3c15d0-176e-49d4-81fb-48abb87a08ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pippa Middleton egy kislánynak adott életet.","shortLead":"Pippa Middleton egy kislánynak adott életet.","id":"20210316_Megszuletett_Katalin_hercegne_huganak_masodik_gyereke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b3c15d0-176e-49d4-81fb-48abb87a08ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4660e30-ebb9-4b1d-b4c4-f5d1e9d5b759","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Megszuletett_Katalin_hercegne_huganak_masodik_gyereke","timestamp":"2021. március. 16. 09:55","title":"Megszületett Katalin hercegné húgának második gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor virológus is megszólalt az AstraZeneca oltással kapcsolatban, melynek használatát a múlt hét folyamán több ország is felfüggesztette.","shortLead":"Kemenesi Gábor virológus is megszólalt az AstraZeneca oltással kapcsolatban, melynek használatát a múlt hét folyamán...","id":"20210316_kemenesi_gabor_astrazeneca_koronavirus_elleni_vedooltas_verrogkepzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e536792-3aac-42db-a265-c33453006920","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_kemenesi_gabor_astrazeneca_koronavirus_elleni_vedooltas_verrogkepzodes","timestamp":"2021. március. 16. 09:33","title":"Kemenesi Gábor az AstraZeneca vakcinájáról: nem gyanús a helyzet, rutinvizsgálatok zajlanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bejelentették az idei Oscar-díjak jelöltjeit. A legjobb színésznő kategóriában Vanessa Kirby is szerepel, Mundruczó Kornél és Wéber Kata Pieces of a Woman című filmjében nyújtott alakításáért.","shortLead":"Bejelentették az idei Oscar-díjak jelöltjeit. A legjobb színésznő kategóriában Vanessa Kirby is szerepel, Mundruczó...","id":"20210315_Oscardijra_jeloltek_Mundruczo_filmjenek_foszereplojetvanessakirbypiecesofawoman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ecf44f-1bc0-49c6-8d1e-857f0edc6b33","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Oscardijra_jeloltek_Mundruczo_filmjenek_foszereplojetvanessakirbypiecesofawoman","timestamp":"2021. március. 15. 13:39","title":"Oscar-díjra jelölték Mundruczó Kornél filmjének főszereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c366b137-087f-453e-a6dd-2d62e1b9e919","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint amíg a miniszterelnök így küzd, kötelessége teljes erejével támogatni őt. ","shortLead":"A színész szerint amíg a miniszterelnök így küzd, kötelessége teljes erejével támogatni őt. ","id":"20210316_Eperjes_Karoly_Orban_Viktor_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c366b137-087f-453e-a6dd-2d62e1b9e919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3f728f-0969-4e64-96de-0000d60cf36a","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Eperjes_Karoly_Orban_Viktor_interju","timestamp":"2021. március. 16. 15:58","title":"Eperjes Károly: Orbán embert próbáló küzdelmet folytat, amit csak Istenbe vetett mély hittel vívhat meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec24701-c874-41b3-b80e-824000cc33df","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Harmincál is több, magyar egyházi személy – zömmel papok – által abuzált áldozatot szólaltatott meg Perintfalvi Rita katolikus teológus, a Grazi Egyetem tanára. Rövidesen megjelenő könyvéről kérdeztük.","shortLead":"Harmincál is több, magyar egyházi személy – zömmel papok – által abuzált áldozatot szólaltatott meg Perintfalvi Rita...","id":"202110__perintfalvi_rita__egyhazi_abuzusrol_elhallgatasrol__szembenezni_agonosszal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aec24701-c874-41b3-b80e-824000cc33df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113eadb4-ed6f-4832-8b94-f8c7b713266a","keywords":null,"link":"/360/202110__perintfalvi_rita__egyhazi_abuzusrol_elhallgatasrol__szembenezni_agonosszal","timestamp":"2021. március. 16. 13:00","title":"Perintfalvi Rita: A papok gyakran lelki visszaéléssel kezdik a szexuális bántalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megbírságolt telektulajdonos viszont megtámadta az erről szóló döntést, most bíróságon van az ügy.\r

\r

","shortLead":"A megbírságolt telektulajdonos viszont megtámadta az erről szóló döntést, most bíróságon van az ügy.\r

\r

","id":"20210316_tihanyi_termeszetpusztitas_birsag_kormanyhivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e839f1-2e03-49c0-89d5-322ec5488e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_tihanyi_termeszetpusztitas_birsag_kormanyhivatal","timestamp":"2021. március. 16. 21:45","title":"Félmilliós bírságot szabtak ki a tihanyi természetpusztításért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre van igény. Tudta ön például azt, hogy Orbán Viktor kínai és japán szövegből is kiszúrja, mi szól a fociról? ","shortLead":"„A nagy nemzetközi érdeklődésre tekintettel...\" - beleolvastunk, és nem vitatjuk, ilyen nyomott időkben valóban erre...","id":"20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d446081-23b3-4d6e-9b95-741d63442cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028a9874-ace6-4b0c-b43d-4564c0f806c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Fantasztikus_hir_az_unnepnapon_Elindult_Orban_Viktor_angol_nyelvu_honlapja","timestamp":"2021. március. 15. 16:38","title":"Fantasztikus hír az ünnepnapon: Elindult Orbán Viktor angol nyelvű honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]