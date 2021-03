Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acec6944-e37a-4074-a27f-3d3424313192","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20210319_Marabu_Feknyuz_Kossuthdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acec6944-e37a-4074-a27f-3d3424313192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5fbdfb-df8f-4768-86df-36d505675f22","keywords":null,"link":"/kultura/20210319_Marabu_Feknyuz_Kossuthdij","timestamp":"2021. március. 19. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Kossuth-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","shortLead":"A leghíresebb természettudós szerint amíg vigyázunk a bolygóra, nem várható katasztrófa.","id":"20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95d19a1-2bb4-406a-907e-d523a7c58e9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_dinoszauruszok_kihalas_dinok_david_attenborough","timestamp":"2021. március. 18. 10:03","title":"Egy 4 éves kisfiú megkérdezte David Attenboroughtól, mi is úgy járunk-e majd, mint a dinók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2652214-0a43-408a-a67b-e47d39ddf0ec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Böjte Csaba szerzetes már aláírta.","shortLead":"Böjte Csaba szerzetes már aláírta.","id":"20210317_Peticio_gyerekvallalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2652214-0a43-408a-a67b-e47d39ddf0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809987f5-e6d9-4e08-b233-68d4c15e04ae","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Peticio_gyerekvallalas","timestamp":"2021. március. 17. 15:55","title":"Petícióval indítanák be a gyerekvállalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694f75c8-18ea-4332-8c91-8812eaa26f1e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező szerint orosz ellenfele rendíthetetlen volt, mint egy ólomkatona.","shortLead":"A magyar teniszező szerint orosz ellenfele rendíthetetlen volt, mint egy ólomkatona.","id":"20210319_fucsovics_marton_andrej_rubljov_dubaj_negyeddonto_tenisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=694f75c8-18ea-4332-8c91-8812eaa26f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567dc85a-59e4-4787-9a48-dbabb84bf292","keywords":null,"link":"/sport/20210319_fucsovics_marton_andrej_rubljov_dubaj_negyeddonto_tenisz","timestamp":"2021. március. 19. 05:12","title":"Fucsovicsot másodszor is legyőzte Rubljov","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e815087-9ed1-44e7-b5f7-f03f1e0cb733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esztergom-budapesti érsek szerint az egyháznak kiemelt felelőssége van a rábízott gyermekekkel kapcsolatban.","shortLead":"Az esztergom-budapesti érsek szerint az egyháznak kiemelt felelőssége van a rábízott gyermekekkel kapcsolatban.","id":"20210317_erdo_peter_gyerekvedelmi_felelos_katolikus_egyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e815087-9ed1-44e7-b5f7-f03f1e0cb733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ac990f-a21b-4390-8526-f01571b81bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_erdo_peter_gyerekvedelmi_felelos_katolikus_egyhaz","timestamp":"2021. március. 17. 21:41","title":"Gyermekvédelmi felelőst nevezett ki Erdő Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hajdanán strand volt, ma már magánterület.","shortLead":"Hajdanán strand volt, ma már magánterület.","id":"20210317_Szinte_a_medert_is_lebetonoztak_Csopakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c180c1-e77b-4893-b853-66da2391f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e91b449-100d-4d6a-96e1-90aa1288746e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210317_Szinte_a_medert_is_lebetonoztak_Csopakon","timestamp":"2021. március. 17. 13:31","title":"Szinte a medret is lebetonozták Csopakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeledik a nyári gumiabroncsra váltás ideje. Ha a régiek élettartamuk végén járnak, akkor ez a teszt segíthet az új autógumik kiválasztásában.","shortLead":"Közeledik a nyári gumiabroncsra váltás ideje. Ha a régiek élettartamuk végén járnak, akkor ez a teszt segíthet az új...","id":"20210317_ADAC_nyargumiteszt_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416404aa-1237-4c28-905b-436feffc0c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24af397a-b272-4af5-a654-866a64a99634","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_ADAC_nyargumiteszt_2021","timestamp":"2021. március. 17. 13:06","title":"Itt az ADAC 2021-es nagy nyárigumitesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az mRNS-alapú vakcinatechnológiáért kapja a magyar kutató az Osztrák Iparegyesület díját.","shortLead":"Az mRNS-alapú vakcinatechnológiáért kapja a magyar kutató az Osztrák Iparegyesület díját.","id":"20210318_kariko_katalin_ausztria_kituntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e284d84d-9dfa-4bab-9af1-337894249285","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_kariko_katalin_ausztria_kituntetes","timestamp":"2021. március. 18. 19:38","title":"Karikó Katalint kitüntették Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]