Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52bd7035-dd5b-4a89-9101-c2eccf9d2f68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Heinczinger Balázs szerint ma ugyanúgy a szabadságért folyik a harc, csak a módszerek változtak.","shortLead":"Heinczinger Balázs szerint ma ugyanúgy a szabadságért folyik a harc, csak a módszerek változtak.","id":"20210319_marcius_15_beszed_nagymaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bd7035-dd5b-4a89-9101-c2eccf9d2f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bd0666-f451-4e77-bc7f-78d1ce904baf","keywords":null,"link":"/elet/20210319_marcius_15_beszed_nagymaros","timestamp":"2021. március. 19. 08:54","title":"Ünnepi beszédében óva intett a melegeket ábrázoló filmektől Nagymaros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tuza Máté szerint ők nem közvetítőcég, hanem a folyamatokat felügyelik. A tulajdonosokról viszont továbbra sem tudni semmit. ","shortLead":"Tuza Máté szerint ők nem közvetítőcég, hanem a folyamatokat felügyelik. A tulajdonosokról viszont továbbra sem tudni...","id":"20210319_danubia_pharma_sinopharm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa24f2bc-2742-4c36-b967-0c3eecf1b9e3","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_danubia_pharma_sinopharm","timestamp":"2021. március. 19. 19:06","title":"Megszólalt a vakcinabeszerzésbe bevont magyar cég ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b9da8-17a4-4f7e-9f5d-62d13a21a8ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2018 végétől vizsgálták az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepét, elsősorban a számlanyitás folyamatára volt kíváncsi az MNB.","shortLead":"2018 végétől vizsgálták az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepét, elsősorban a számlanyitás folyamatára volt kíváncsi...","id":"20210319_mnb_birsag_ing_magyarorszagi_fioktelep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=497b9da8-17a4-4f7e-9f5d-62d13a21a8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d9bdc8-dc5a-454a-b988-5a55cb0ddccc","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_mnb_birsag_ing_magyarorszagi_fioktelep","timestamp":"2021. március. 19. 10:19","title":"12 millióra bírságolta az ING Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1abeafd2-9c4e-4ee2-8e0a-d307e36d0b20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A főváros közelében aktivizálódott a tűzhányó.","shortLead":"A főváros közelében aktivizálódott a tűzhányó.","id":"20210320_A_foldrengesek_utan_kitort_egy_vulkan_Izlandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1abeafd2-9c4e-4ee2-8e0a-d307e36d0b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58aff1da-ebd9-4fdd-bd34-04a1e1c55929","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_A_foldrengesek_utan_kitort_egy_vulkan_Izlandon","timestamp":"2021. március. 20. 08:17","title":"A földrengések után kitört egy vulkán Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1721ce0e-f70b-4562-b4ff-44bf7a48816a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van-e valami kapaszkodó, ami miatt hitelesebb a nyugati, mint a keleti vakcina? Lehet-e hinni egy a keleti és nyugati oltóanyagokat egyszerre kritizáló oknyomozó portálnak, ha azt Bill Gates alapítványa is támogatja?","shortLead":"Van-e valami kapaszkodó, ami miatt hitelesebb a nyugati, mint a keleti vakcina? Lehet-e hinni egy a keleti és nyugati...","id":"202111_amerikaiorosz_zurhaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1721ce0e-f70b-4562-b4ff-44bf7a48816a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4038e8cb-5265-4888-bcde-8b7901c5daa9","keywords":null,"link":"/360/202111_amerikaiorosz_zurhaboru","timestamp":"2021. március. 20. 08:15","title":"Tényleg jól jár Bill Gates a vakcinabiznisszel, vagy ezt is csak az oroszok találták ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában, mivel a koronavírus-járvány miatt csökkent a kötelező védőoltások beadásának aránya - közölte a szerbiai gyermekgyógyászok egyesülete szombaton.","shortLead":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában, mivel a koronavírus-járvány miatt csökkent a kötelező védőoltások beadásának...","id":"20210320_Kanyarojarvany_torhet_ki_Szerbiaban_az_elmaradt_oltasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f4d55f-0164-44e4-ace4-dde730e778bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Kanyarojarvany_torhet_ki_Szerbiaban_az_elmaradt_oltasok_miatt","timestamp":"2021. március. 20. 09:19","title":"Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában az elmaradt oltások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 23-szoros válogatott labdarúgó korábban kiállt Gulácsi Péter mellett, majd több interjúban is elemezte a hazai problémákat.","shortLead":"A 23-szoros válogatott labdarúgó korábban kiállt Gulácsi Péter mellett, majd több interjúban is elemezte a hazai...","id":"20210319_hrutka_janos_spiler_kirugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac59236c-585f-47ee-8584-30b7f1e18629","keywords":null,"link":"/elet/20210319_hrutka_janos_spiler_kirugas","timestamp":"2021. március. 19. 15:39","title":"Kirúgták Hrutka Jánost a Spíler TV-től ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a539ec-7fe8-4db6-9c80-af4bf28e75c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportkocsi 6 literes benzinmotorjának maximális fordulatszáma eléri a 9000-et. ","shortLead":"A szupersportkocsi 6 literes benzinmotorjának maximális fordulatszáma eléri a 9000-et. ","id":"20210319_850_loeros_v12es_motorral_erkezett_meg_a_pagani_huayra_r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06a539ec-7fe8-4db6-9c80-af4bf28e75c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2bf0cea-dca8-4043-9a9a-2ec5521b1f23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_850_loeros_v12es_motorral_erkezett_meg_a_pagani_huayra_r","timestamp":"2021. március. 19. 09:21","title":"850 lóerős szívó V12-es motorral érkezett meg a Pagani Huayra R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]