Azoknak hisz, akiknek pisztolytáska lóg az oldalán – a koronavírus-járvány első hullámában, tavaly tavasszal hangzott el ez a mondat az Orbán Viktort ismerők szájából. Sokan ezzel magyarázták, hogy a járvány elleni védekezésben csak egy röpke pillanatig jutott szerep a békeidőben az egészségügyet is irányító Kásler Miklós emberierőforrás-miniszternek, akit egy suta, bohózatra hajazó sajtótájékoztató után a kormányfő le is vett a sakktábláról. Ezt követően már nemcsak a háttérben, de a nyilvánosság előtt is felvállalta Orbán, hogy a járvány elleni védekezés koordinációját Pintér Sándor belügyminiszterre bízza, aki az ő társelnöke az operatív törzsben.

A veszélyhelyzet lehetőséget adott Pintérnek arra, hogy az egészségügy első számú irányítója legyen, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt. Tavaly év végén az ő irányítása alá került az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), amibe az idén januárig beolvadt az Állami Egészségügyi Ellátóközpont. Az OKFŐ élére az a Jenei Zoltán került, akinek – Káslerrel ellentétben – nem kell „belügyes tolmács”, mert ugyanabból a világból jött, ahonnan Pintér: egy ideig a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági igazgatójaként tevékenykedett.

Kinevezésében alapvető szempont volt a „katonai pontosság és fegyelem”, ahogy erre Varga Mihály pénzügyminiszter egy parlamenti felszólalásában utalást is tett. Más kérdés, hogy az OKFŐ-t valójában Pintér irányítja, egy tavaly november végén megjelent kormányrendelet ezt jogilag is lehetővé tette neki – legalábbis addig, amíg a kormány által időről időre meghosszabbított veszélyhelyzet tart.

Pintérnek az OKF-en keresztül szuperereje van az állami egészségügyi szektorban (sőt a legfrissebb kormányrendelet alapján már az önkormányzati szakrendelők felett is): az OKFŐ első embere hagyja jóvá a hozzá tartozó intézmények költségvetését, ő dönthet a kapacitásmódosításokról és minden olyan szabályozásról, tervről, ami az egészségügyi intézmények működési feltételeit meghatározza. Tehát mindazokról a dolgokról, amelyek addig az Emmi hatáskörébe tartoztak.

