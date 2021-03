Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igor Matovič helyet cserél az egészségügyi miniszterével, úgyhogy egyelőre marad a négypárti koalíció.","shortLead":"Igor Matovič helyet cserél az egészségügyi miniszterével, úgyhogy egyelőre marad a négypárti koalíció.","id":"20210329_Belebukott_az_orosz_vakcina_koruli_botranyba_Szlovakia_miniszterelnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cb215d-3c85-4ca8-bebc-2183d5494f68","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_Belebukott_az_orosz_vakcina_koruli_botranyba_Szlovakia_miniszterelnoke","timestamp":"2021. március. 29. 07:54","title":"Belebukott az orosz vakcina körüli botrányba Szlovákia miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f25c38e-5b51-4563-bb44-8ee9dff50343","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összeomlott egy lakóház szombaton Kairóban, a mentésben dolgozók estig 18 ember holttestét találták meg - számolt be az egyiptomi állami média.","shortLead":"Összeomlott egy lakóház szombaton Kairóban, a mentésben dolgozók estig 18 ember holttestét találták meg - számolt be...","id":"20210327_Sok_halott_egy_kairoi_hazomlasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f25c38e-5b51-4563-bb44-8ee9dff50343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcba83b-1633-4192-b9da-efdd794f9dbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Sok_halott_egy_kairoi_hazomlasban","timestamp":"2021. március. 27. 21:25","title":"Sok halott egy kairói házomlásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f63a9e-fae5-46e2-a266-335edbb793e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos lényegében Kásler Miklósra is rácáfolt az operatív törzs sajtótájékoztatóján, amikor azt mondta, rendkívül leterhelt az egészségügy.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos lényegében Kásler Miklósra is rácáfolt az operatív törzs sajtótájékoztatóján, amikor azt...","id":"20210329_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30f63a9e-fae5-46e2-a266-335edbb793e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cfc890-b1c2-4bcb-b9aa-52df68f45e22","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 29. 12:57","title":"Müller Cecília: Senki nincs biztonságban, aki védettnek hiszi magát, az téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tudnak az orosz gyárak elég oltóanyagot előállítani, így az ország kénytelen vásárolni a technológiát átvevő külföldi partnerektől. A New York Times szerint az oroszoknál csak nyögvenyelősen halad az oltás – idáig csupán a lakosság 4,4 %-ának sikerült beadni a szert, míg az EU 10, az USA pedig 26 %-nál tart.","shortLead":"Nem tudnak az orosz gyárak elég oltóanyagot előállítani, így az ország kénytelen vásárolni a technológiát átvevő...","id":"20210329_New_York_Times_Fu_alatt_sajat_vakcinajukat_importaljak_az_oroszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe7b28a-feaa-4ff4-aa3f-21a02a6ef871","keywords":null,"link":"/360/20210329_New_York_Times_Fu_alatt_sajat_vakcinajukat_importaljak_az_oroszok","timestamp":"2021. március. 29. 08:45","title":"New York Times: Saját vakcinájukat vásárolják külföldről az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac52741b-8afb-4f60-a03a-3a308888d05e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miután a sok pénzért fejlesztett tavalyi európai kontaktkutató alkalmazás érdektelenségbe fulladt, újabb megoldással jelentkezett egy berlini startup, a neXenio. A Luca néhány hete a letöltési listák élén volt a Google és az Apple alkalmazásboltjában is. ","shortLead":"Miután a sok pénzért fejlesztett tavalyi európai kontaktkutató alkalmazás érdektelenségbe fulladt, újabb megoldással...","id":"202112_kontaktkutato_app_tudjuk_hol_jartal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac52741b-8afb-4f60-a03a-3a308888d05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c373ff-562f-45a2-a960-7b173ba79dd5","keywords":null,"link":"/360/202112_kontaktkutato_app_tudjuk_hol_jartal","timestamp":"2021. március. 29. 14:00","title":"A németek már tesztelik a QR-es appot, ami étteremben is leköveti a fertőzötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168d9254-339b-4bae-8e15-282a220ae95c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután az Ever Given nevű óriás konténerszállító hajó hét elejei balesete miatt átmenetileg hajózhatatlanná vált a Szuezi-csatorna, egyre több globális ellátási lánc szakad meg. Többek között az IKEA svéd lakberendezési cég is figyelmeztetett, a baleset hatással lehet az áruellátásra. De több helyen fogytán van a WC-papír is. ","shortLead":"Miután az Ever Given nevű óriás konténerszállító hajó hét elejei balesete miatt átmenetileg hajózhatatlanná vált...","id":"20210327_Az_IKEA_is_megszenvedi_a_Szuezicsatorna_bedugulasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=168d9254-339b-4bae-8e15-282a220ae95c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"382d9613-c6e0-420e-8559-bc1d15336552","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Az_IKEA_is_megszenvedi_a_Szuezicsatorna_bedugulasat","timestamp":"2021. március. 27. 16:46","title":"Az IKEA is megszenvedi a Szuezi-csatorna bedugulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb részletszabályokról döntött a kormány.","shortLead":"Újabb részletszabályokról döntött a kormány.","id":"20210327_A_vedekezesben_reszt_vevok_meg_3_evig_kivehetik_a_szabadsagukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e97ffa0-27bf-4e4d-8165-6445a2e39af4","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_A_vedekezesben_reszt_vevok_meg_3_evig_kivehetik_a_szabadsagukat","timestamp":"2021. március. 27. 19:48","title":"A védekezésben részt vevők még 3 évig kivehetik a szabadságukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c453c5ae-7aa6-4961-ae71-c9713c74bf1a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A cikk tudós szerzői szerint a sportba befektetett csillagászati összegekből nem sok szivárog le az átlagemberhez, de a nemzetközi figyelem, illetve a nemzeti önbecsülés növelése az autokráciák vezetőinek megéri a befektetést.","shortLead":"A cikk tudós szerzői szerint a sportba befektetett csillagászati összegekből nem sok szivárog le az átlagemberhez, de...","id":"20210328_peking_teli_olimpia_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c453c5ae-7aa6-4961-ae71-c9713c74bf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd1345e-52d7-4a3e-bfed-25b966c57014","keywords":null,"link":"/360/20210328_peking_teli_olimpia_lapszemle","timestamp":"2021. március. 28. 09:30","title":"Foreign Affairs: Miért szeretik az autokraták az olimpiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]