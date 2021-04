Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb905583-346c-47d5-b56c-825ca0072bbe","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Aki az életeket menti, az a miniszterelnök – így foglalta össze Orbán Viktor mindazt, amit a járványkezelésből magára vállal. A halálozásért Brüsszel, a DK és az egyén a felelős, teszi hozzá a kormánypropaganda. Orbán az oltásügyből is migránskérdést teremtett.","shortLead":"Aki az életeket menti, az a miniszterelnök – így foglalta össze Orbán Viktor mindazt, amit a járványkezelésből magára...","id":"202113__fogadas_brusszel_ellen__europabajnok_oltakozas__gyaszos_hetek__hazad_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb905583-346c-47d5-b56c-825ca0072bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c26727-ae4c-4903-9688-7dc976b88d31","keywords":null,"link":"/360/202113__fogadas_brusszel_ellen__europabajnok_oltakozas__gyaszos_hetek__hazad_jatek","timestamp":"2021. április. 03. 07:00","title":"Orbán új kerítése: így épített magának politikai terméket oltásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának adott interjút Erdei Anna akadémikus, akinek fő kutatási területe a sejtes immunológia.","shortLead":"A Népszavának adott interjút Erdei Anna akadémikus, akinek fő kutatási területe a sejtes immunológia.","id":"20210403_Immunologus_Iden_meg_nem_nyaralhatunk_felszabadultan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acffdec0-161c-4f7b-bf55-cab88379a337","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_Immunologus_Iden_meg_nem_nyaralhatunk_felszabadultan","timestamp":"2021. április. 03. 16:46","title":"Immunológus: Idén még nem nyaralhatunk felszabadultan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fabiny Tamás szerint amennyire méltányos a tanárok oltása, ugyanannyira indokolt a lelkészek védettségének biztosítása is.","shortLead":"Fabiny Tamás szerint amennyire méltányos a tanárok oltása, ugyanannyira indokolt a lelkészek védettségének biztosítása...","id":"20210403_Soron_kivuli_oltast_kernek_az_egyhazak_Pinter_Sandortol_a_lelkeszeknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6958fda-8ba7-4043-9189-63c10fe9d5ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_Soron_kivuli_oltast_kernek_az_egyhazak_Pinter_Sandortol_a_lelkeszeknek","timestamp":"2021. április. 03. 14:03","title":"Soron kívüli oltást kérnek az egyházak Pintér Sándortól a lelkészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az még nem világos, hogy az oltóanyag mellékhatásáról vagy csak véletlen egybeesésről van szó.","shortLead":"Az még nem világos, hogy az oltóanyag mellékhatásáról vagy csak véletlen egybeesésről van szó.","id":"20210403_egyesult_kiralysag_astrazeneca_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f37fdb-7a5b-4670-bad4-8225ba1c0f41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_egyesult_kiralysag_astrazeneca_vakcina","timestamp":"2021. április. 03. 13:22","title":"A 18 millió beoltott közül 7 halt meg vérrögképződés miatt az AstraZeneca-oltás után az Egyesült Királyságban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb leszállást könyvelhet el a NASA, miután a Perseverance hasára erősített mini helikopternek végre sikerült talajt fognia.","shortLead":"Újabb leszállást könyvelhet el a NASA, miután a Perseverance hasára erősített mini helikopternek végre sikerült talajt...","id":"20210404_NASA_Perseverance_Marsjaro_Ingenuity_helikopter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b8049a-6346-476e-aca6-b827a4d1b4c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_NASA_Perseverance_Marsjaro_Ingenuity_helikopter","timestamp":"2021. április. 04. 10:40","title":"Szédítő mélység, bódító magasság: lepottyant a Marsra a Perseverance helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök már megint toronymagasan nyert, pedig még valamivel kevesebben is szavaztak rá, mint tavaly.","shortLead":"Az elnök már megint toronymagasan nyert, pedig még valamivel kevesebben is szavaztak rá, mint tavaly.","id":"20210403_Putyint_valasztottak_Oroszorszag_legjokepubb_ferfijanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7544c4a1-a245-4de3-a50f-c44be212ecf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f58533-3a6a-447a-8edd-60d6b80d1587","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Putyint_valasztottak_Oroszorszag_legjokepubb_ferfijanak","timestamp":"2021. április. 03. 18:13","title":"Putyint választották Oroszország legjóképűbb férfijának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzletek nyitva tartását is kitolták az országban este 10-ig. ","shortLead":"Az üzletek nyitva tartását is kitolták az országban este 10-ig. ","id":"20210403_szerbia_nyitas_kerthelyiseg_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f6d614-56c2-4b27-965f-3b7d4e8df387","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_szerbia_nyitas_kerthelyiseg_etterem","timestamp":"2021. április. 03. 09:05","title":"Szerbiában hétfőtől kinyithatnak az éttermek és kávézók kerthelyiségei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is szeszélyes tavaszi időjárásra kell készülnünk, a jövő hét végére számíthatunk újabb felmelegedésre.","shortLead":"Továbbra is szeszélyes tavaszi időjárásra kell készülnünk, a jövő hét végére számíthatunk újabb felmelegedésre.","id":"20210404_Jon_a_hidegfont_tizfokos_lehulessel_viharos_szellel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e231f2-eb15-4f83-b371-c1b842623f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Jon_a_hidegfont_tizfokos_lehulessel_viharos_szellel","timestamp":"2021. április. 04. 15:56","title":"Jön a hidegfont, tízfokos lehüléssel, viharos széllel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]