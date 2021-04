Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2b978b7-f8a2-47bc-b6b0-a0d12ee9daf8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem élhetünk úgy tovább, ahogy eddig tettük – vélte a főpolgármester.","shortLead":"Nem élhetünk úgy tovább, ahogy eddig tettük – vélte a főpolgármester.","id":"20210403_Karacsony_Gergely_alairta_a_fovaros_klimastrategiajarol_szolo_rendeletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b978b7-f8a2-47bc-b6b0-a0d12ee9daf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c148ae52-2722-4675-b113-63c7aa449e5c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210403_Karacsony_Gergely_alairta_a_fovaros_klimastrategiajarol_szolo_rendeletet","timestamp":"2021. április. 03. 17:59","title":"Karácsony Gergely aláírta a főváros klímastratégiájáról szóló rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező a jelenlegi SZFE-ről azt mondta, a bankrablóval nem az a baj, hogy ha büdös a szája.","shortLead":"A rendező a jelenlegi SZFE-ről azt mondta, a bankrablóval nem az a baj, hogy ha büdös a szája.","id":"20210403_Enyedi_Ildiko_SZFE_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2262be21-1c11-430b-ab9d-b67a7e2c4964","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Enyedi_Ildiko_SZFE_ugy","timestamp":"2021. április. 03. 11:40","title":"Enyedi Ildikó: Még nincs vége az SZFE-ügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eeb00fe-7d29-423c-83ab-e7518b134e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy 150 éves zongorát állított be egy ír férfi a konyhájába.","shortLead":"Egy 150 éves zongorát állított be egy ír férfi a konyhájába.","id":"20210403_zongora_konyhapult_konyhasziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eeb00fe-7d29-423c-83ab-e7518b134e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea526086-86d3-434b-9b88-e0680dab9dbc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210403_zongora_konyhapult_konyhasziget","timestamp":"2021. április. 03. 11:10","title":"Mit keres a zongora a konyhában? – ez a kérdés foglalkoztatja az íreket az Év Otthona versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b61da5-9200-46b5-a8a1-1a99e9947f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti férfit fogtak el a rendőrök.\r

","shortLead":"Egy budapesti férfit fogtak el a rendőrök.\r

","id":"20210403_ollo_szurkalas_tamadas_gyor_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b61da5-9200-46b5-a8a1-1a99e9947f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5a08d6-cac5-49eb-bce6-ccddfe37c408","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_ollo_szurkalas_tamadas_gyor_rendorseg","timestamp":"2021. április. 03. 12:40","title":"Ollóval szurkáltak meg egy férfit Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06324532-65fc-4317-afa3-98393e5cc1f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC szerint is megéri a pénzt az az új alkalmazás, amellyel az őslényeket és környezetüket költöztethetjük nappalinkba.","shortLead":"A BBC szerint is megéri a pénzt az az új alkalmazás, amellyel az őslényeket és környezetüket költöztethetjük...","id":"20210403_oslenyek_dinok_dinoszaurusz_museum_alive_ar_alkalmazas_ios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06324532-65fc-4317-afa3-98393e5cc1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19100212-e0e7-472b-b649-eca316bf0d92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_oslenyek_dinok_dinoszaurusz_museum_alive_ar_alkalmazas_ios","timestamp":"2021. április. 03. 16:03","title":"Már letöltheti a látványos új alkalmazást, mellyel őslényeket vizsgálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek 242 308-an vannak. \r

","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek 242 308-an vannak. \r

","id":"20210403_242_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051cab40-2d38-425f-aa1a-8de07d2f91d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_242_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 03. 09:00","title":"242 újabb halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47c3ee-f31e-42c9-b3f5-499679a55d99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró 968 CS egészen feltűnő jelenségnek számít a közutakon. ","shortLead":"Az új tulajdonosra váró 968 CS egészen feltűnő jelenségnek számít a közutakon. ","id":"20210404_pirosnal_is_pirosabb_ez_a_28_evesen_ujszeru_elado_porsche_968_cs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c47c3ee-f31e-42c9-b3f5-499679a55d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f99ac1-4bbd-40b6-9972-273cbb2a8c98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_pirosnal_is_pirosabb_ez_a_28_evesen_ujszeru_elado_porsche_968_cs","timestamp":"2021. április. 04. 06:41","title":"Pirosnál is pirosabb ez a 28 évesen újszerű, éppen eladó Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d34d01-649d-4cef-86bb-6f0db738dd86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katasztrófavédelem munkatársai távolról sem nyuszik – egyet kivéve. A hivatalos YouTube-csatornájukon jelent meg a vonatkozó videó.","shortLead":"A katasztrófavédelem munkatársai távolról sem nyuszik – egyet kivéve. A hivatalos YouTube-csatornájukon jelent meg...","id":"20210403_A_szokasosnal_is_cukibb_kollegaval_kivannak_biztonsagos_husvetot_a_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d34d01-649d-4cef-86bb-6f0db738dd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa98958-3f2a-49e9-8844-5ea7ed2a6a95","keywords":null,"link":"/elet/20210403_A_szokasosnal_is_cukibb_kollegaval_kivannak_biztonsagos_husvetot_a_tuzoltok","timestamp":"2021. április. 03. 14:29","title":"A szokásosnál is cukibb „kollégával” kívánnak biztonságos húsvétot a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]