[{"available":true,"c_guid":"210bf13d-7f69-4956-91aa-8effbf231a60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellentétben a korábbi szivárogtatásokkal, most kiderült, nem fogja a OnePlus elkészíteni az amúgy igen sikeres OnePlus Nord készülék SE változatát, azaz speciális kiadását.","shortLead":"Ellentétben a korábbi szivárogtatásokkal, most kiderült, nem fogja a OnePlus elkészíteni az amúgy igen sikeres OnePlus...","id":"20210404_nem_lesz_oneplus_nord_special_edition","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=210bf13d-7f69-4956-91aa-8effbf231a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b67f209-026e-44c8-918b-ced8af11744b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_nem_lesz_oneplus_nord_special_edition","timestamp":"2021. április. 04. 10:03","title":"Lemondhat egy jóárasított telefon kiadásáról a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nehezebb a tanulás mellett munkát találni, így egy év alatt megháromszorozódott az új Diákhitel-szerződések száma, és 2021-re újabb rekordot várnak.","shortLead":"Nehezebb a tanulás mellett munkát találni, így egy év alatt megháromszorozódott az új Diákhitel-szerződések száma, és...","id":"20210406_Diakhitel_valsag_hitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3107a2b-413a-4a5f-b45c-a69f35e79b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210406_Diakhitel_valsag_hitel","timestamp":"2021. április. 06. 05:16","title":"Minden korábbinál több Diákhitelt vettek fel a válság kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új szabadalmi terve a billentyűzetre vonatkozik, de az egész laptop méretére hatással lehet.","shortLead":"Az Apple új szabadalmi terve a billentyűzetre vonatkozik, de az egész laptop méretére hatással lehet.","id":"20210405_apple_macbook_billentyuzet_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9330d8-4213-434f-a842-2dd97494b182","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_apple_macbook_billentyuzet_szabadalom","timestamp":"2021. április. 05. 18:03","title":"Mágneses billentyűzet ötletével állt elő az Apple, hogy vékonyabbak legyenek a laptopok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük mosdóba menni.","shortLead":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük...","id":"20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5196c-2ee8-4ffa-afec-473e14d271e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","timestamp":"2021. április. 04. 10:20","title":"Annyira leterheltek, hogy palackba vizelnek az Amazon futárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bhad Bhabie 6 óra alatt lett milliomos.","shortLead":"Bhad Bhabie 6 óra alatt lett milliomos.","id":"20210404_Bhad_Bhabie_rapper_OnlyFans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca5a2d7-45aa-476d-96e8-495ec388cfb7","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Bhad_Bhabie_rapper_OnlyFans","timestamp":"2021. április. 04. 12:25","title":"Órák alatt keresett egymillió dollárt egy 18 éves rapper az OnlyFans-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a24b2-3434-4fae-8679-a9e485993e65","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A talán koronavírusban elhunyt, Covid-tagadó elődjéhez képest a nyugalom megtestesült szobra Samia Suluhu Hassan, Tanzánia új elnöke, aki a nemzeti megbékélést tartja legfontosabb feladatának.","shortLead":"A talán koronavírusban elhunyt, Covid-tagadó elődjéhez képest a nyugalom megtestesült szobra Samia Suluhu Hassan...","id":"202113_samia_suluhu_hassan_nyugodtero_tanzania_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=627a24b2-3434-4fae-8679-a9e485993e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b798e658-cd26-471c-a79d-d00bed69b0ac","keywords":null,"link":"/360/202113_samia_suluhu_hassan_nyugodtero_tanzania_elen","timestamp":"2021. április. 04. 08:30","title":"Tanzánia nyugodt ereje az új elnöknő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"A ferencvárosi BLM-csillámpóni szobor körüli üvöltözés a nagyvonalúságot teljesen nélkülöző, nagyjából menthetetlen magyar pártpolitika esszenciája. Vélemény.","shortLead":"A ferencvárosi BLM-csillámpóni szobor körüli üvöltözés a nagyvonalúságot teljesen nélkülöző, nagyjából menthetetlen...","id":"20210403_Cegledi_Mert_nektek_mindket_oldalon_tilos_nevetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea6fe36-cc2f-4a59-b601-29d91462a87b","keywords":null,"link":"/360/20210403_Cegledi_Mert_nektek_mindket_oldalon_tilos_nevetni","timestamp":"2021. április. 04. 17:30","title":"Ceglédi: Mert nektek mindkét oldalon tilos nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b22cfa-38e8-4c0d-b052-a7e646ec0932","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AC Schnitzer bemutatta a BMW X6-os átdolgozását.","shortLead":"Az AC Schnitzer bemutatta a BMW X6-os átdolgozását.","id":"20210326_AC_Schnitzer_BMW_X6","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b22cfa-38e8-4c0d-b052-a7e646ec0932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8638bd59-641f-49a5-807e-b449e02521c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_AC_Schnitzer_BMW_X6","timestamp":"2021. április. 04. 10:54","title":"Külsőségekben erős az új BMW X6 egyik első tuningja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]