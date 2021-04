Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb","c_author":"Kránicz Dorottya","category":"elet","description":"Bár a kormány épp komoly átoltottsági mérföldkövet készül ünnepelni, és mindenhol sorokat látunk az oltópontok előtt, sokan vannak még mindig, akik nem kérnek a vakcinákból, például azért, mert nem hisznek a vírusban sem. A társadalmi átalakulások, a politikusok által felkarolt konteók, az áltudományos doktrínákat terjesztő influenszerek és a közösségi médiában kihangosodó post truth kommunikáció együttesen vezetett oda, hogy ezek az emberek a tudósokban a háttérhatalmak által megvásárolt bérgyilkosokat látják.","shortLead":"Bár a kormány épp komoly átoltottsági mérföldkövet készül ünnepelni, és mindenhol sorokat látunk az oltópontok előtt...","id":"20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c24bbb-837f-4fcb-9946-5edad6c69b44","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhet","timestamp":"2021. április. 06. 17:00","title":"Most emberéletekbe kerülhet, ha nem hiszünk a tudománynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b612177-79e2-44f2-9673-d5361adfa3de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miss Pápua Új-Guinea súlyos igazságtalanság áldozata lett.","shortLead":"Miss Pápua Új-Guinea súlyos igazságtalanság áldozata lett.","id":"20210407_Egy_twerking_video_a_TikTokon_es_maris_bucsut_lehet_inteni_a_szepsegkiralynoi_koronananak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b612177-79e2-44f2-9673-d5361adfa3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503bb5d8-6bb3-460e-9652-12ef6ecc149d","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Egy_twerking_video_a_TikTokon_es_maris_bucsut_lehet_inteni_a_szepsegkiralynoi_koronananak","timestamp":"2021. április. 07. 09:46","title":"Egy twerking videó a TikTokon, és máris búcsút lehet inteni a szépségkirálynői koronánának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a válasz igen, érdemes jelszót cserélni.","shortLead":"Ha a válasz igen, érdemes jelszót cserélni.","id":"20210405_adatszivargas_ellenorzes_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebbd8db-95cd-4d41-947d-be2141b632b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_adatszivargas_ellenorzes_facebook","timestamp":"2021. április. 05. 17:34","title":"Ezen az oldalon ellenőrizheti, érintett-e a facebookos adatszivárgásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689d48a6-2e35-4014-8371-6fef9f1a5997","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A szerb határszakaszon Magyarország felé is nagy a dugó.","shortLead":"A szerb határszakaszon Magyarország felé is nagy a dugó.","id":"20210405_Egeszsegugyi_ellenorzes_miatt_kell_ket_orat_varniuk_az_autosoknak_Hegyeshalomnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=689d48a6-2e35-4014-8371-6fef9f1a5997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e35d1d1-5028-498c-9485-f8b4f6f72ccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_Egeszsegugyi_ellenorzes_miatt_kell_ket_orat_varniuk_az_autosoknak_Hegyeshalomnal","timestamp":"2021. április. 05. 19:40","title":"Egészségügyi ellenőrzés miatt kell két órát várniuk az autósoknak Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség tisztségviselője egy interjúban a vakcina és a trombózisos esetek összefüggéséről beszélt, a szervezet szerint azonban még nem fejeződött be a mellékhatások vizsgálata. ","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség tisztségviselője egy interjúban a vakcina és a trombózisos esetek összefüggéséről...","id":"20210406_Megszolalt_az_EMA_az_AstraZeneca_oltoanyaganak_vizsgalatarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541585eb-2e50-4b38-be3e-f9af5b0fd084","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_Megszolalt_az_EMA_az_AstraZeneca_oltoanyaganak_vizsgalatarol","timestamp":"2021. április. 06. 17:59","title":"Az EMA korrigálta a tisztségviselőjét: még nem bizonyított az AstraZeneca vakcina és a trombózisos esetek közötti összefüggés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"Bank360.hu","category":"kkv","description":"A lakáshitelek a tavalyi év során a nagyobb lakossági hiteltípusok közül egyedüliként ellenállónak bizonyultak a járvánnyal szemben, és bár 2021 elejét még alacsony szinten kezdték meg, a januári megbicsaklás csak átmeneti lendületvesztésnek tűnik a februári adatok tükrében. ","shortLead":"A lakáshitelek a tavalyi év során a nagyobb lakossági hiteltípusok közül egyedüliként ellenállónak bizonyultak...","id":"20210406_lakashitel_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bfe187-5bcd-4649-aa74-d924fd6327f4","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_lakashitel_bank360","timestamp":"2021. április. 06. 11:14","title":"A használt lakások pörgetik a lakáshiteleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz megszerezte az első kétharmados győzelmét. Úgy gondoltuk, egy évvel a választás, illetve – iskolai hasonlatnál maradva – az érettségi előtt kisérettségiztetjük a kormányt a klasszikus tárgyakból, mint a magyar (társadalom, oktatás, egészségügy), matek (gazdaság), történelem (demokrácia, jogállam, történelemszemlélet) és idegen nyelv (külpolitika). A szabadon választott tárgy pedig mi lehetne más, mint a tesi (vagyis a sport). Cikksorozatunkban szakértők segítségével elemezzük a kormány eredményeit, többen érdemjegyet is adtak. A magyar és a matek értékelésével kezdjük. Szerdán jön a második kör, utána pedig olvasóinktól is várjuk az osztályzatokat. ","shortLead":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz...","id":"20210406_Egy_ev_mulva_valasztas_kiserettsegiztetjuk_a_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c722c0-c2f2-4945-abee-4541a4373465","keywords":null,"link":"/360/20210406_Egy_ev_mulva_valasztas_kiserettsegiztetjuk_a_kormanyt","timestamp":"2021. április. 06. 06:30","title":"Honnan hová jutott az ország? Egy évvel a választás előtt kisérettségiztetjük a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40a60c1-d7c8-420a-bffc-0d664ce631f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A demagógok vagy nyers erővel vagy anyagi eszközökkel igyekeznek engedelmességre kényszeríteni az állami rádiókat, tévéket az öreg földrészen, de azért van különbség a kontinens két fele között. Keleten ugyanis a nyomás a kormányoktól indul ki, nyugaton viszont a populista ellenzéktől – írja az Economist.","shortLead":"A demagógok vagy nyers erővel vagy anyagi eszközökkel igyekeznek engedelmességre kényszeríteni az állami rádiókat...","id":"20210407_Economist_A_populistak_egesz_Europaban_veszelyeztetik_a_kozszolgalati_mediat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40a60c1-d7c8-420a-bffc-0d664ce631f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4276ec-19d2-4a44-8164-d485aa3bb198","keywords":null,"link":"/360/20210407_Economist_A_populistak_egesz_Europaban_veszelyeztetik_a_kozszolgalati_mediat","timestamp":"2021. április. 07. 10:00","title":"Economist: A populisták egész Európában veszélyeztetik a közszolgálati médiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]