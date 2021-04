Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de0cc169-d44d-46ce-aeb0-3de92615cd11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kardos József azt írta, egy dolgot szeretne megélni: „ennek a bűnös, embertelen, hazug rendszernek a végleges bukását”.","shortLead":"Kardos József azt írta, egy dolgot szeretne megélni: „ennek a bűnös, embertelen, hazug rendszernek a végleges bukását”.","id":"20210330_fidesz_orban_viktor_kardos_jozsef_level_ader_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de0cc169-d44d-46ce-aeb0-3de92615cd11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e80e608-c859-4cf2-9322-3ba7e04bb6f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_fidesz_orban_viktor_kardos_jozsef_level_ader_janos","timestamp":"2021. március. 30. 11:44","title":"Ön- és közveszélyes elmének nevezte Orbánt a Fidesz-alapítók egyike Ádernek címzett levelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed. 1512-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed. 1512-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","id":"20210401_koronavirus_jarvany_fertozott_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620d144b-0574-4f92-abe2-6a2c08ba14e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_jarvany_fertozott_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 01. 09:11","title":"258 újabb halottja van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed23aca2-974e-4a29-a34f-53ef6f222026","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX Csillaghajójának prototípusa, az SN11 gond nélkül érte el a 10 kilométeres magasságot, utána viszont beütött a baj.","shortLead":"A SpaceX Csillaghajójának prototípusa, az SN11 gond nélkül érte el a 10 kilométeres magasságot, utána viszont beütött...","id":"20210330_spacex_starship_sn11_prototipus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed23aca2-974e-4a29-a34f-53ef6f222026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73aabc02-da67-47b9-b7e2-f2e4fc352bdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_spacex_starship_sn11_prototipus_teszt","timestamp":"2021. március. 30. 20:33","title":"Megsemmisült a SpaceX negyedik Csillaghajója is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe75e950-bc05-45cf-9859-2068457873e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első csillagok és galaxisok előtti időből származó fekete lyukra bukkantak ausztrál tudósok. 