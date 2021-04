Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szaniszló Sándor által vezetett kerület még az iskolák tervezett április 19-i újranyitása előtt elvégzi a tesztelést.","shortLead":"A Szaniszló Sándor által vezetett kerület még az iskolák tervezett április 19-i újranyitása előtt elvégzi a tesztelést.","id":"20210408_szaniszlo_sandor_xviii_kerulet_iskolasok_pedagogusok_tanarok_koronavirusteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3bc19e0-65f1-4d21-b549-1ff2e9625cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a834388d-610a-440d-a58c-7eac3aece70b","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_szaniszlo_sandor_xviii_kerulet_iskolasok_pedagogusok_tanarok_koronavirusteszt","timestamp":"2021. április. 08. 12:12","title":"Letesztelik a XVIII. kerületi iskolásokat és pedagógusokat az önkormányzat saját költségén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbcf831-4a3c-4c45-a401-27d65bd7a9ac","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal választási ciklusoktól függetlenül is Orbán Viktor ellenőrzése alatt maradhat az ország gazdaságának tekintélyes része.","shortLead":"A megszerzett ágazatokkal, a bekebelezett közművekkel és a szerda éjjelenként alapítványokba kitalicskázott vagyonnal...","id":"202114__ujabb_megszallas__kritikus_infrastruktura__nem_csak_meszaros__ovek_azorok_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edbcf831-4a3c-4c45-a401-27d65bd7a9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5278f038-38eb-47d9-a43c-53c2ec2ad73c","keywords":null,"link":"/360/202114__ujabb_megszallas__kritikus_infrastruktura__nem_csak_meszaros__ovek_azorok_le","timestamp":"2021. április. 08. 07:00","title":"A vezetékesek után a vezeték nélküli hálózatok is Fidesz-közelben kötnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613bc2a-72ad-4e78-b955-70a76a20e0a2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az emberierőforrás-miniszter a Magyar Nemzeti Múzeum megújításáért és a múzeumi integrációért felelős miniszteri biztosnak nevezte ki a fideszes politikust.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter a Magyar Nemzeti Múzeum megújításáért és a múzeumi integrációért felelős miniszteri...","id":"20210409_l_simon_laszlo_miniszteri_biztos_kinevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5613bc2a-72ad-4e78-b955-70a76a20e0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fee3e5-496d-4af2-bd54-38e197b8ae11","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_l_simon_laszlo_miniszteri_biztos_kinevezes","timestamp":"2021. április. 09. 21:06","title":"L. Simon László múzeumi miniszteri biztos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma csütörtökre 256 044-re emelkedett. ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma csütörtökre 256 044-re emelkedett. ","id":"20210408_koronavirus_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab674aa-7109-4d80-86e7-92f949952782","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. április. 08. 09:26","title":"272 koronavírusos beteg hunyt el, 4814 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy 2011-ben rögzített koncertvideót is mellékelnek hozzá. ","shortLead":"Egy 2011-ben rögzített koncertvideót is mellékelnek hozzá. ","id":"20210409_Prince_album_Welcome_2_America","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2c26a5c-47c3-45cf-911f-9d1a500c78b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89f340-478c-4b5a-879e-5abe8565b846","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_Prince_album_Welcome_2_America","timestamp":"2021. április. 09. 12:40","title":"Nyáron megjelenik Prince eddig kiadatlan albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c191bc38-01e9-453a-b182-1fd0d500fec7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ott, ahol a repülőgép szoftverét programozták, a Miss megnevezést a gyerekekre használják. A hibát azóta már kijavították.","shortLead":"Ott, ahol a repülőgép szoftverét programozták, a Miss megnevezést a gyerekekre használják. A hibát azóta már...","id":"20210409_repulogep_tulsuly_szoftverhiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c191bc38-01e9-453a-b182-1fd0d500fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6314b86-ea64-43ef-830e-56cb2ee4536b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_repulogep_tulsuly_szoftverhiba","timestamp":"2021. április. 09. 14:03","title":"1,2 tonna túlsúllyal szállt fel egy repülőgép, mert egy szoftverhiba gyereknek nézte a felnőtt nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652a21f8-92f2-4698-b6a7-ee5632760a5d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egy-két évig még felfüggesztve maradnak az uniós költségvetési szabályok, nem tabu az állami támogatás sem. A magyar kormány ezt a szabadságot is klientúrája gazdasági hatalmának megerősítésére használja, ügyet sem vet a túlzott eladósodásra. ","shortLead":"Egy-két évig még felfüggesztve maradnak az uniós költségvetési szabályok, nem tabu az állami támogatás sem. A magyar...","id":"202114__megugro_allamadossag__jegybanki_penzteremtes__hatalomkoncentracio__kiengedett_fekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=652a21f8-92f2-4698-b6a7-ee5632760a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d5b0f2-2840-4f63-8dc1-5fa9edb5219f","keywords":null,"link":"/360/202114__megugro_allamadossag__jegybanki_penzteremtes__hatalomkoncentracio__kiengedett_fekek","timestamp":"2021. április. 09. 07:00","title":"A válságban Brüsszel is engedékenyebb, amit Orbán is kihasznál a haverok javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4baf6a-db53-4dd0-a26d-bbeddf376924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Februárban szervezett születésnapi összejövetelt, ahol 13-an voltak jelen, miközben kormánya legfeljebb 10 fős rendezvényeket engedélyezett. Példát kell mutatnia – indokolták a hatóságok, miért rótták ki rá a 700 ezer forintnak megfelelő bírságot.","shortLead":"Februárban szervezett születésnapi összejövetelt, ahol 13-an voltak jelen, miközben kormánya legfeljebb 10 fős...","id":"20210409_koronavirus_szabalyok_birsag_norvegia_erna_solberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e4baf6a-db53-4dd0-a26d-bbeddf376924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960bdee0-519a-4996-9a1e-2d674850cb56","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_koronavirus_szabalyok_birsag_norvegia_erna_solberg","timestamp":"2021. április. 09. 14:45","title":"Borsos pénzbüntetést kapott a járványügyi szabályokat felrúgó norvég kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]