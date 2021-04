Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc06107d-ba5d-4c52-a9b2-42a7b23ff115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalauz könnyű sérülést szenvedett.","shortLead":"A kalauz könnyű sérülést szenvedett.","id":"20210408_kalauz_vonat_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc06107d-ba5d-4c52-a9b2-42a7b23ff115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8850f16-c4ed-4df7-bbef-6869779698fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_kalauz_vonat_rendorseg","timestamp":"2021. április. 08. 10:23","title":"Keresik a férfit, aki megütött egy ellenőrt a Nyugatiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abdc6a6-bdd0-4a3a-a10c-83e6418ca07c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A feleségek szépségversenyének tavalyi győztese nem tűrte el, hogy az idei Mrs. World Srí Lanka-i fordulójának most megválasztott győztese megkapja az őt megillető koronát. Letartóztatás lett az ügy vége. ","shortLead":"A feleségek szépségversenyének tavalyi győztese nem tűrte el, hogy az idei Mrs. World Srí Lanka-i fordulójának most...","id":"20210408_Botranyba_fulladt_egy_szepsegkiralynovalasztas_miutan_a_nyertesrol_kiderult_hogy_kulon_el_a_ferjetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9abdc6a6-bdd0-4a3a-a10c-83e6418ca07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816d7dca-08e6-458e-a0ea-f6f139cfbb63","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Botranyba_fulladt_egy_szepsegkiralynovalasztas_miutan_a_nyertesrol_kiderult_hogy_kulon_el_a_ferjetol","timestamp":"2021. április. 08. 16:25","title":"Botrányba fulladt egy szépségkirálynő-választás, miután a nyertesről kiderült, hogy külön él a férjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652a21f8-92f2-4698-b6a7-ee5632760a5d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egy-két évig még felfüggesztve maradnak az uniós költségvetési szabályok, nem tabu az állami támogatás sem. A magyar kormány ezt a szabadságot is klientúrája gazdasági hatalmának megerősítésére használja, ügyet sem vet a túlzott eladósodásra. ","shortLead":"Egy-két évig még felfüggesztve maradnak az uniós költségvetési szabályok, nem tabu az állami támogatás sem. A magyar...","id":"202114__megugro_allamadossag__jegybanki_penzteremtes__hatalomkoncentracio__kiengedett_fekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=652a21f8-92f2-4698-b6a7-ee5632760a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d5b0f2-2840-4f63-8dc1-5fa9edb5219f","keywords":null,"link":"/360/202114__megugro_allamadossag__jegybanki_penzteremtes__hatalomkoncentracio__kiengedett_fekek","timestamp":"2021. április. 09. 07:00","title":"A válságban Brüsszel is engedékenyebb, amit Orbán is kihasznál a haverok javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ef0755-a862-47ad-9e5e-00dcd1f68c1f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A világban tovaterjedő saját mutáns erősítette fel a koronavírus-járványt Brazíliában, ahol a fenyegetést lebecsülő Jair Bolsonaro elnök politikai manőverei súlyosbítják az egészségügyi és gazdasági válságot.","shortLead":"A világban tovaterjedő saját mutáns erősítette fel a koronavírus-járványt Brazíliában, ahol a fenyegetést lebecsülő...","id":"202114__brazil_jarvanyhelyzet__egeszsegugyi_katasztrofa__politikai_benultsag__virusbomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09ef0755-a862-47ad-9e5e-00dcd1f68c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a30dc77-120f-47df-808f-bf7bfe5c4357","keywords":null,"link":"/360/202114__brazil_jarvanyhelyzet__egeszsegugyi_katasztrofa__politikai_benultsag__virusbomba","timestamp":"2021. április. 08. 15:00","title":"Brazíliában robbant a vírusbomba, és globális hatásai lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27037993-2038-449c-b5d5-4b4a8252742b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hat százalékkal növekedhet a globális gazdaság az idén – jósolja a Nemzetközi Valutaalap, amely hozzáteszi: a feltörekvő és szegény gazdaságok rosszabbul viselik a válságot, így náluk lassabb lehet a kibontakozás.","shortLead":"Hat százalékkal növekedhet a globális gazdaság az idén – jósolja a Nemzetközi Valutaalap, amely hozzáteszi...","id":"20210407_IMF_dinamikus_de_egyenlotlen_fellendules_varhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27037993-2038-449c-b5d5-4b4a8252742b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d463e470-02d6-4c5a-8c1f-f2756e3f216e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_IMF_dinamikus_de_egyenlotlen_fellendules_varhato","timestamp":"2021. április. 07. 16:41","title":"IMF: dinamikus, de egyenlőtlen fellendülés várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacd4a3-d744-4be8-80b3-286b37265d3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védőoltásokkal jobban álló régiók előbb oldhatják a korlátozásokat az olasz kormányfő szerint.","shortLead":"A védőoltásokkal jobban álló régiók előbb oldhatják a korlátozásokat az olasz kormányfő szerint.","id":"20210408_olasz_ujranyitas_idosek_oltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaacd4a3-d744-4be8-80b3-286b37265d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aee20c-2c42-4667-a60b-f3e93d7d429f","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_olasz_ujranyitas_idosek_oltasa","timestamp":"2021. április. 08. 22:01","title":"Draghi: Majd akkor nyit újra Olaszország, ha beoltották az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d475ee-10d4-428f-8501-e09b2a0bcf3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fény derült a villám logós új crossover hazai indulóárára.","shortLead":"Fény derült a villám logós új crossover hazai indulóárára.","id":"20210408_magyarorszagon_a_teljesen_uj_opel_mokka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72d475ee-10d4-428f-8501-e09b2a0bcf3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab32b45-d185-402a-9e63-cb823d1ab241","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_magyarorszagon_a_teljesen_uj_opel_mokka","timestamp":"2021. április. 08. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új Opel Mokka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az első meccs után az idegenbeli visszavágón is öt góllal kapott ki a Szeged a Kieltől.","shortLead":"Az első meccs után az idegenbeli visszavágón is öt góllal kapott ki a Szeged a Kieltől.","id":"20210407_Kettos_vereseggel_esett_ki_a_Szeged_a_ferfi_kezilabda_BLbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a58af4-9b10-478d-a6e1-580ae95f9713","keywords":null,"link":"/sport/20210407_Kettos_vereseggel_esett_ki_a_Szeged_a_ferfi_kezilabda_BLbol","timestamp":"2021. április. 07. 20:53","title":"Kettős vereséggel esett ki a Szeged a férfi kézilabda BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]