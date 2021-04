Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1316f12-1d1e-4f19-884b-d5d58cb361ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Veszélyezteti a híveket a pap, aki maszk nélkül tart misét, ezért indult több eljárás Franciaországban.","shortLead":"Veszélyezteti a híveket a pap, aki maszk nélkül tart misét, ezért indult több eljárás Franciaországban.","id":"20210407_Maszk_es_vedotavolsag_nelkuli_husveti_misek_miatt_indult_eljaras_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1316f12-1d1e-4f19-884b-d5d58cb361ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3ebcf4-e417-4e05-891c-00375d0e6f22","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_Maszk_es_vedotavolsag_nelkuli_husveti_misek_miatt_indult_eljaras_Franciaorszagban","timestamp":"2021. április. 07. 22:00","title":"Maszk és védőtávolság nélküli húsvéti misék miatt indult eljárás Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55350715-f51d-48cd-abbd-de1ca6abf176","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210409_Marabu_Feknyuz_Ezek_nem_a_jarvanyadatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55350715-f51d-48cd-abbd-de1ca6abf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a709954e-49bf-4883-8019-cd8ba44ff828","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210409_Marabu_Feknyuz_Ezek_nem_a_jarvanyadatok","timestamp":"2021. április. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ezek nem a járványadatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fb4e9d-81d9-4f6f-bf68-df797eefbb5b","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A kedden kirúgott Petry Zsoltnak tudnia kellett, klubja milyen értékeket képvisel, már csak azért is, mert korábban ő is kiállt mellettük. 