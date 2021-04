Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7da757f1-09ec-4b5b-b5e8-e1d7b59c63c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, miután a télen félresikerült a járványkezelés, legalább mostanra megfékezték a csehek a harmadik hullámot.","shortLead":"Úgy tűnik, miután a télen félresikerült a járványkezelés, legalább mostanra megfékezték a csehek a harmadik hullámot.","id":"20210412_csehorszsag_szuksegallapot_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7da757f1-09ec-4b5b-b5e8-e1d7b59c63c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f8e2c4-3057-469d-9edd-7515614631f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_csehorszsag_szuksegallapot_jarvany","timestamp":"2021. április. 12. 07:57","title":"Véget ért a szükségállapot Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szükségállapot bevezetése óta már több mint 700 ember halt meg Mianmarban.","shortLead":"A szükségállapot bevezetése óta már több mint 700 ember halt meg Mianmarban.","id":"20210412_Holtest_csalad_Mianmar_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0db127-bf84-41be-b60b-5fc39f1dacfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_Holtest_csalad_Mianmar_hadsereg","timestamp":"2021. április. 12. 11:21","title":"Pénzt kér a megölt tüntetők családjától a holttestek visszaszolgáltatásáért a mianmari hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők 400 alany bevonásával végezték a kutatást. Közben már vizsgálják, mi a helyzet akkor, ha egy harmadik oltást is kap a beteg.","shortLead":"A szakértők 400 alany bevonásával végezték a kutatást. Közben már vizsgálják, mi a helyzet akkor, ha egy harmadik...","id":"20210412_pfizer_biontech_vakcina_oltas_del_afrika_varians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f969fd44-89b6-496b-a177-21e21a09468b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_pfizer_biontech_vakcina_oltas_del_afrika_varians","timestamp":"2021. április. 12. 11:33","title":"Izraeli kutatók szerint a Pfizer oltása nem annyira véd a dél-afrikai vírusvariánstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52825043-630d-404d-93a0-c7465e7d6ce5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Aki meggondolta magát a járvány miatt, április 22-ig visszakaphatja a pénzét.","shortLead":"Aki meggondolta magát a járvány miatt, április 22-ig visszakaphatja a pénzét.","id":"20210413_foci_eb_jegy_visszavaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52825043-630d-404d-93a0-c7465e7d6ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34da33cc-2ab7-449f-b5c7-d2247b0c72a4","keywords":null,"link":"/sport/20210413_foci_eb_jegy_visszavaltas","timestamp":"2021. április. 13. 09:38","title":"Jövő csütörtökig lehet visszaváltani a foci-Eb-re szóló jegyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook évről évre többet költ a felső vezetők személyi védelmére. Egy olyan évben, mint amilyen a tavalyi volt, ez kimondottan sokba került.","shortLead":"A Facebook évről évre többet költ a felső vezetők személyi védelmére. Egy olyan évben, mint amilyen a tavalyi volt...","id":"20210412_facebook_biztonsag_szemelyi_vedelem_mark_zuckerberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd41701-b95f-4589-bf18-7a235a224477","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_facebook_biztonsag_szemelyi_vedelem_mark_zuckerberg","timestamp":"2021. április. 12. 08:33","title":"Minden eddiginél többe, 6,9 milliárdba került, hogy Mark Zuckerberg biztonságban legyen a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fertőzés megelőzésére és gyógyítására egyaránt jó lehet az oroszok gyógyszere, ami orron át vagy belégzés útján juttatható a szervezetbe. \r

","shortLead":"A fertőzés megelőzésére és gyógyítására egyaránt jó lehet az oroszok gyógyszere, ami orron át vagy belégzés útján...","id":"20210411_MIR19_neven_johet_az_orosz_koronavirusgyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b80340-eb68-41a2-b527-576d29c0ed00","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_MIR19_neven_johet_az_orosz_koronavirusgyogyszer","timestamp":"2021. április. 11. 15:54","title":"MIR-19 néven jöhet az orosz koronavírus-gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","shortLead":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","id":"20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924f44b8-9b1b-4321-b6e7-614bd2581001","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","timestamp":"2021. április. 12. 17:42","title":"Szeptembertől katolikus szemléletű történelem- és irodalomkönyvet is választhatnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3df918-e71e-4aed-89d0-6ee7ffd1d2ea","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Adott egy szerkesztő (ez volnék én) és egy videós újságíró/riporter (a feleségem), illetve 55-60 négyzetméter (ez a lakásunk). Mi és itt teszteltük a Telekom Okoswifi Rendszerét. Lássuk, mire jutottunk. ","shortLead":"Adott egy szerkesztő (ez volnék én) és egy videós újságíró/riporter (a feleségem), illetve 55-60 négyzetméter (ez...","id":"magyartelekomnyrt_20210413_Okoswifi_gyakorlatlan_tesztelok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3df918-e71e-4aed-89d0-6ee7ffd1d2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f822f1-f218-4e5f-8eb1-7e418b704f83","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210413_Okoswifi_gyakorlatlan_tesztelok","timestamp":"2021. április. 13. 12:30","title":"Okoswifi vs. gyakorlatlan, ámde gyanakvó tesztelők – 1:0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"}]