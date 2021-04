Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Ez egy csúnya döntés, a nevelőtestületen belül is ellentéteket gerjeszt - mondta a hvg.hu-nak egy budai általános iskola igazgatója arról, hogy a kormány az óvodások és az általános iskolák alsós osztályainak esetében elrendelte hétfőtől a jelenléti oktatást.

Ezt szerdán, a kormányülés után jelentette be a miniszterelnök, majd a péntek reggeli rádióinterjúban gyakorlatilag egy tavalyi nemzeti konzultáció eredményével indokolta a lépést. Ugyan Horváth Péter, a pedagóguskar elnöke jónak tartja a döntést, a hvg.hu-nak nyilatkozó igazgatók körében nem aratott osztatlan sikert.

Az alsó tagozatos kolléga talán kevésbé veszélyeztetett, mint a felsős? Ennek nagyon rossz üzenete van

- vélte a fentebb is idézett igazgató. Az intézményvezetők azonban nemcsak a megnövekedett fertőzésveszély miatt kritizálják a döntést, hanem azért is, mert várhatóan sokan fognak hiányozni diákok - és páran pedagógusok közül is.

Féltik a nagyobb testvéreket, a velük együtt élő nagyszülőket. Minden családban vannak kisebb és nagyobb gyerekek, vagy velük egy fedél alatt élő idős nagyszülők, esetleg krónikus betegek. Ritka az olyan család, ahol egyik sem fordul elő - mondta a hvg.hu-nak egy vidéki kisiskola igazgatója, aki maga sem lelkesedik az osztálytermi oktatás hétfői újraindításáért.

A kérdéses kistelepülésen jelenleg is több fertőzöttről tudni, a járványügyi adatok pedig rosszabbak, mint tavaly ősszel, amikor bevezették a digitális oktatást. (A digitális oktatás első napján a mostanihoz képest kevesebb mint feleannyi halálos áldozatról számoltak be, és körülbelül felannyi új fertőzöttet azonosítottak.)

Az iskolában ráadásul több olyan pedagógus is van, aki alsó és felső tagozaton is tanít, nem világos, ők hogyan tudják majd összehangolni a jelenléti és a digitális távoktatást, ami a felsős iskolások esetében tovább zajlik. A fentiek ellenére a gyerekek többsége bent lesz - mondta a hvg.hu-nak az igazgató, aki szerint a diákoknak 13 százaléka marad csak otthon. Más iskolákban azonban ennél sokkal többen fognak hiányozni. A budai általános iskola vezetője 50-60 százalékos otthonmaradásra számít, Turcsik Viktor, a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola igazgatója szerint pedig náluk is mindössze 39 százaléka fog bemenni a diákoknak.

Az igazgatók egy része nem mérlegel a kikérők esetében, és automatikusan jóváhagyja azokat, de hallottunk olyanról, aki nem akar a tömegével érkező beadványokkal foglalkozni, illetve olyanról is, aki többet arra hivatkozva dobott vissza, hogy az általános vírusfertőzéstől való félelem helyett nyomósabb indokot vár, bár ez a TASZ oldalán található tájékoztatás alapján nem lenne szükséges. Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár korábban arról beszélt, a járványhelyzet miatt a szülő otthon tarthatja a gyerekét, ami igazolt hiányzásnak számít.

Az oktatásirányítás ugyanakkor nem tette kötelezővé az otthonmaradottak digitális oktatását, mert nem várhatják el a tanároktól, hogy egyszerre végezzék mid a két fajta munkát. Maruzsa Zoltán csütörtökön az operatív törzs tájékoztatóján arról is beszélt, hogy aki otthon marad, annak magának kell készülnie, amihez az iskolától kaphat feladatokat. Jelentős érvnek nevezte az alsó tagozatos visszanyitás mellett, hogy a digitális oktatás nem hatékony ebben a korosztályban, de az igazgatók szerint hiába.

Már úgyis le vannak maradva

- mondta a hvg.hu-nak a vidéki kisiskola vezetője, aki nem tartja ésszerűnek a gyerekek és szüleik életének védelme szempontjából sem a lépést. A budai iskola igazgatója szerint sem a gazdaság újraindítása, sem a gyerekek tanulmányi előremenetelének kérdése nem igazolja a döntést. “Ezek csak addig állják meg a helyüket, amíg nem emberéleketről van szó” - mondta a járványügyi adatokra utalva. Pénteken például 241 koronavírusos beteg vesztette életét, és több mint 5000 új fertőzöttet azonosítottak, miközben Müller Cecília országos tiszti főorvos arról beszélt, hogy tetőzik a járvány és egy hétig még biztosan ilyen magasak lesznek a számok.

Mindenesetre azok az igazgatók, ahol sok diák marad otthon, úgy érzik, nem sokban fog különbözni az oktatás az ügyelettől. Szerencsésebb lett volna a digitális oktatás mellett maradni, és az iskolákat csak ügyeletben kinyitni, hogy az a szülő, akinek szükséges munkába mennie, bevihesse a gyerekét. Így is úgy fogunk működni, mintha szüneti ügyeletet tartanánk - mondta Turcsik Viktor.