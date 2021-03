Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 2 tonnás sportszedán kevesebb mint 10 másodperc alatt lő ki 0-ról 200 km/h-ra. ","shortLead":"A mintegy 2 tonnás sportszedán kevesebb mint 10 másodperc alatt lő ki 0-ról 200 km/h-ra. ","id":"20210308_video_igy_uralja_az_autopalyat_a_625_loeros_uj_bmw_m5_competition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87561754-5b11-4344-9cdd-e911c388d1f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_video_igy_uralja_az_autopalyat_a_625_loeros_uj_bmw_m5_competition","timestamp":"2021. március. 08. 09:27","title":"Videó: így uralja az autópályát a 625 lóerős új BMW M5 Competition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön az automatikus sebességkorlátozó és a beépített adatrögzítő.","shortLead":"Jön az automatikus sebességkorlátozó és a beépített adatrögzítő.","id":"20210307_2022tol_a_sajat_jarmuve_buktathatja_le_a_szabalytalan_autost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cf521a5-2c8f-4cc6-a02d-18a68d8ac6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37067d9d-7a94-4658-b48e-60871026f53e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_2022tol_a_sajat_jarmuve_buktathatja_le_a_szabalytalan_autost","timestamp":"2021. március. 07. 16:45","title":"2022-től a saját járműve buktathatja le a szabálytalan autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e490b1-8b69-4fee-a3ff-5f4716e91213","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fodrászoknak, kozmetikusoknak sűrű hétvégéjük lesz a lezárások előtt, a virágárusoknak pedig még plusz egy napig. Vannak azonban szolgáltatások, amelyek nem szünetelhetnek: egy kiadós dugulással aligha lehet például két hétig együtt élni.\r

\r

","shortLead":"A fodrászoknak, kozmetikusoknak sűrű hétvégéjük lesz a lezárások előtt, a virágárusoknak pedig még plusz egy napig...","id":"20210306_Most_mindenkinek_ugy_marad_a_haja_ahogy_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72e490b1-8b69-4fee-a3ff-5f4716e91213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8149ee8-e9e1-4cf2-8871-d75f8a9be63b","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Most_mindenkinek_ugy_marad_a_haja_ahogy_van","timestamp":"2021. március. 06. 11:00","title":"„Most mindenkinek úgy marad a haja, ahogy van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az oltandók a 1818 telefonszámon és emailen is kérhetik a pontatlanul regisztrált adatuk javítását.\r

\r

","shortLead":"Az oltandók a 1818 telefonszámon és emailen is kérhetik a pontatlanul regisztrált adatuk javítását.\r

\r

","id":"20210306_oltas_hibabejelento_telefonszama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec404e37-2bb2-4c18-867b-ed8ad0670f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_oltas_hibabejelento_telefonszama","timestamp":"2021. március. 06. 12:43","title":"Egy nap után kiderült az oltási rendszer hibabejelentő telefonszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oltás azonban csak a magyar társadalombiztosítással rendelkezőknek jár.","shortLead":"Oltás azonban csak a magyar társadalombiztosítással rendelkezőknek jár.","id":"20210307_Ausztriabol_Magyarorszagra_jonnenek_orosz_vakcinaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f35d17-5b38-48f2-a13d-df67c45f7df3","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Ausztriabol_Magyarorszagra_jonnenek_orosz_vakcinaert","timestamp":"2021. március. 07. 21:19","title":"Ausztriából Magyarországra jönnének orosz vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A túl sok szabály az innováció kerékkötője. Emlékezetes TED-előadások közül válogattunk négyet arról, mikor és hogyan érdemes megszegni a szabályokat.","shortLead":"A túl sok szabály az innováció kerékkötője. Emlékezetes TED-előadások közül válogattunk négyet arról, mikor és hogyan...","id":"20210307_Ne_feljunk_megszegni_a_szabalyokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de92c722-af6b-44ef-8aa6-5f92524f686a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78170e9c-b4d2-4255-b027-1d1d917d6d87","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210307_Ne_feljunk_megszegni_a_szabalyokat","timestamp":"2021. március. 07. 19:15","title":"Ne féljünk megszegni a szabályokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b72fe48-8254-4523-8882-20de167037fb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új korszakot hozhat az amerikai–szaúdi kapcsolatokban a Khashoggi-gyilkosságról ismertetett CIA-jelentés. Mohamed trónörökös megvádolása a királyság stabilitására is hatással lehet.","shortLead":"Új korszakot hozhat az amerikai–szaúdi kapcsolatokban a Khashoggi-gyilkosságról ismertetett CIA-jelentés. Mohamed...","id":"202109__khashoggigyilkossag__bunos_herceg__fordulopont__ertekek_es_erdekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b72fe48-8254-4523-8882-20de167037fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a0f47f-2d2f-42b4-97b9-04af7e655cba","keywords":null,"link":"/360/202109__khashoggigyilkossag__bunos_herceg__fordulopont__ertekek_es_erdekek","timestamp":"2021. március. 06. 16:00","title":"A szaúdi trónörökös bűnös, de Washington érdekből nem bünteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d829c80-b79b-4de3-883a-cdccf35120cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két férfi legalább hat autót károsított meg.","shortLead":"A két férfi legalább hat autót károsított meg.","id":"20210306_Lopas_katalizator_szekszardi_telephely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d829c80-b79b-4de3-883a-cdccf35120cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458aea48-92e6-4120-88f7-db15aa08b8e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Lopas_katalizator_szekszardi_telephely","timestamp":"2021. március. 06. 14:49","title":"Katalizátortolvajokat fogtak el a szekszárdi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]