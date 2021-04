Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641","c_author":"Dz. Sz.","category":"kkv","description":"Készülnek a nyitásra az éttermek, amelyek többnyire igyekeznek rávenni a kollégáikat arra, hogy minél hamarabb oltassák be magukat. Mivel a vendéglátóiparban dolgozók sok emberrel fognak érintkezni, annak sokan örülnének, ha a biztonság érdekében előrevennék őket az oltási sorrendben. ","shortLead":"Készülnek a nyitásra az éttermek, amelyek többnyire igyekeznek rávenni a kollégáikat arra, hogy minél hamarabb oltassák...","id":"20210415_etterem_koronavirus_nyitas_terasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b757a1e2-b74a-47c6-ad41-687cf059413d","keywords":null,"link":"/kkv/20210415_etterem_koronavirus_nyitas_terasz","timestamp":"2021. április. 15. 12:50","title":"Bár kötelezni nem tudják, az éttermek szeretnék, ha minél előbb beoltanák a dolgozóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d1c82a-5c6b-40d9-8fef-42661bf5bb0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Atsumi Masato korábban az európai autóértékesítésért felelt. ","shortLead":"Atsumi Masato korábban az európai autóértékesítésért felelt. ","id":"20210416_Vezerigazgato_Suzuki_AtsumiMasato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3d1c82a-5c6b-40d9-8fef-42661bf5bb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d05994-d5d1-451c-ad8a-f196d90c0e65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_Vezerigazgato_Suzuki_AtsumiMasato","timestamp":"2021. április. 16. 12:29","title":"Új vezérigazgató a Magyar Suzuki élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kész további válaszintézkedésekre, amennyiben Oroszország folytatja beavatkozását az amerikai demokráciába.","shortLead":"Az amerikai elnök kész további válaszintézkedésekre, amennyiben Oroszország folytatja beavatkozását az amerikai...","id":"20210416_Jor_Biden_Washington_Moszkva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dcd16f-2742-4805-bd8b-6a51854f9cfc","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_Jor_Biden_Washington_Moszkva","timestamp":"2021. április. 16. 05:17","title":"Biden: A Moszkvával szembeni szankciók súlyosabbak is lehettek volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2badbc2-35c9-4512-8631-cffe881a412b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Helyszíni bírság helyett feljelentették őket, ami jelentősen nagyobb pénzbírságot jelent. ","shortLead":"Helyszíni bírság helyett feljelentették őket, ami jelentősen nagyobb pénzbírságot jelent. ","id":"20210415_birsag_Oroshaza_autos_talalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2badbc2-35c9-4512-8631-cffe881a412b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc8df60-0d4c-49b6-affa-b43c5d854b04","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_birsag_Oroshaza_autos_talalkozo","timestamp":"2021. április. 15. 10:05","title":"Fejenként 250 ezres bírságot kaptak Orosházán egy autós összejövetel résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75722a62-f464-4a0a-b626-228447c91b15","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Mi lenne, ha egy lopott amerikai drónnal bombáznának le egy várost? Indulhat-e úgy világháború, hogy a világ nagyhatalmai közül valójában senki nem szeretné? Ken Follett a következő regényéről beszélt egy sajtótájékoztatón, amelyen a hvg.hu is jelen volt.","shortLead":"Mi lenne, ha egy lopott amerikai drónnal bombáznának le egy várost? Indulhat-e úgy világháború, hogy a világ...","id":"20210415_ken_follett_uj_regenye_never_sajtotajekoztato_soha_harmadik_vilaghaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75722a62-f464-4a0a-b626-228447c91b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3896bdf1-d1f6-4a43-bb4a-8d9551210c94","keywords":null,"link":"/elet/20210415_ken_follett_uj_regenye_never_sajtotajekoztato_soha_harmadik_vilaghaboru","timestamp":"2021. április. 15. 16:47","title":"Ken Follett: Putyin jobban tenné, ha elolvasná a következő könyvemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 23-án fedi majd fel a Szkeptikus Társaság, kinek ítéli oda az idei évben a Laposföld-díjat. Plot twist: a Magyar Laposföld Társaság elnöke nincs a finalisták között.","shortLead":"Április 23-án fedi majd fel a Szkeptikus Társaság, kinek ítéli oda az idei évben a Laposföld-díjat. Plot twist...","id":"20210415_laposfold_dij_szkeptikus_tarsasag_schobert_norbert_godeny_gyorgy_szendi_gabor_lenkei_gabor_kasler_miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a29fbf-f9f0-4a00-b6a1-d32a8c470d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_laposfold_dij_szkeptikus_tarsasag_schobert_norbert_godeny_gyorgy_szendi_gabor_lenkei_gabor_kasler_miklos","timestamp":"2021. április. 15. 12:03","title":"Az áltudományok nagyágyúi: Schobert Norbi, Gődény és Kásler is a Laposföld-díj idei finalistái között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két férfi vállalkozó új terméket akart bevezetni az intim higiéniás termékek piacán Németországban, de a produktumot hamar kikezdték a közösségi médiában. A „nagy találmány” egy rózsaszín kesztyű, amely a nők szerint nem, hogy teljesen felesleges, de stigmatizálja is a menstruációt.","shortLead":"Két férfi vállalkozó új terméket akart bevezetni az intim higiéniás termékek piacán Németországban, de a produktumot...","id":"20210415_Rozsaszin_kesztyuvel_kinaltak_almegoldast_a_nok_menstruacios_gondjaira__nem_tettek_zsebre_amit_kaptak_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=657cd397-5ac4-4657-b19c-a426c0f485ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b5faac-d620-4419-9a3f-bf77fa361430","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Rozsaszin_kesztyuvel_kinaltak_almegoldast_a_nok_menstruacios_gondjaira__nem_tettek_zsebre_amit_kaptak_erte","timestamp":"2021. április. 15. 15:32","title":"Rózsaszín kesztyűvel kínáltak álmegoldást a nők menstruációs gondjaira – nem tették zsebre, amit kaptak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da12daf-f602-4cdf-8798-d242061917ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nézi jó szemmel az Európai Parlament, hogy az élő sportesemények közvetítései olyan oldalakon is felbukkannak, ahol nem lenne szabad. Változás jöhet, ráadásul rövid időn belül.","shortLead":"Nem nézi jó szemmel az Európai Parlament, hogy az élő sportesemények közvetítései olyan oldalakon is felbukkannak, ahol...","id":"20210415_meccsnezes_online_elo_sportkozvetites_europai_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9da12daf-f602-4cdf-8798-d242061917ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4b0605-b89f-4f52-8a58-62e9e2d73a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_meccsnezes_online_elo_sportkozvetites_europai_parlament","timestamp":"2021. április. 15. 14:33","title":"Szokott meccseket nézni az neten? Brüsszel arra készül, hogy 30 perc alatt bezáratja a kiskapukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]