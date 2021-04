Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58cf22b7-a640-4efc-96f5-9fef836ab6f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha komoly terhelés mellett is helytállnak az új „közbringák”, akkor jöhet az éles üzem is.","shortLead":"Ha komoly terhelés mellett is helytállnak az új „közbringák”, akkor jöhet az éles üzem is.","id":"20210415_mol_bubi_bkkk_teszteles_greenpeace","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58cf22b7-a640-4efc-96f5-9fef836ab6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b60585-595e-435a-8e99-f24e2102c67a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210415_mol_bubi_bkkk_teszteles_greenpeace","timestamp":"2021. április. 15. 13:10","title":"Már a főváros utcáin tesztelik az új Bubikat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az illetékes orosz hatóság megadta a szabadalmi védelmet a világ első Covid-19-orrspéjének, a MIR-19-nek. Ez a szer – ha működik – nem oltás, hanem gyógyszer, a kórokozók szaporodását megakadályozva megelőzi a koronavírus okozta betegség kialakulását. Azért akad egy kis gond: a kísérletek még az első fázisban tartanak és a szert eddig csupán hörcsögökön próbálták ki.","shortLead":"Az illetékes orosz hatóság megadta a szabadalmi védelmet a világ első Covid-19-orrspéjének, a MIR-19-nek. Ez a szer –...","id":"20210414_A_vilag_elso_Covidoltasa_utan_Oroszorszagban_elkeszult_az_elso_Covidorrspre_is__az_attores_meg_nem_teljes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758a3b26-7137-444e-8be1-d8d4991a9d88","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_A_vilag_elso_Covidoltasa_utan_Oroszorszagban_elkeszult_az_elso_Covidorrspre_is__az_attores_meg_nem_teljes","timestamp":"2021. április. 14. 16:52","title":"Oroszországban állítólag elkészült az első Covid-orrspré – az áttörés azonban még közel sem teljes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szakmai együttműködésről egyezett meg az MLSZ és hat közép-ázsiai, illetve kelet-európai ország futballszövetsége.","shortLead":"Szakmai együttműködésről egyezett meg az MLSZ és hat közép-ázsiai, illetve kelet-európai ország futballszövetsége.","id":"20210414_MLSZ_Kozep_Azsia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7759d7-fc07-404b-a968-e9777d22eb07","keywords":null,"link":"/sport/20210414_MLSZ_Kozep_Azsia","timestamp":"2021. április. 14. 19:31","title":"A magyar kormány és az OTP után az MLSZ is Közép-Ázsiában lát nagy lehetőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1c0bc9-89de-4700-8b8d-0dc7c2a7cf50","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210415_Marabu_Feknyuz_Szakertoi_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d1c0bc9-89de-4700-8b8d-0dc7c2a7cf50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da3027f-9eec-4046-96f9-4bb634c71f19","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Marabu_Feknyuz_Szakertoi_kormany","timestamp":"2021. április. 15. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szakértői kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4181be5b-96c1-4fb2-8138-5c78749445b4","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Feltehetően sokunknak okozott már bosszúságot, amikor a zsebünkben kotorászva kellett egy áru, vagy szolgáltatás ellenértékét apróval rendeznünk, pláne, ha nem volt a fizetéshez szükséges összegnek megfelelő fémpénz nálunk. A jó hír az, hogy egyre több országban – legyen szó egy egyszerű vásárlásról akár – a tranzakciók javarészt már készpénzmentesen zajlanak. A statisztikák szerint azonban Magyarország még messze van ettől, noha az igény fokozatosan nő a készpénzhelyettesítő eszközök használata iránt, s egyre többen élnek is e lehetőséggel. ","shortLead":"Feltehetően sokunknak okozott már bosszúságot, amikor a zsebünkben kotorászva kellett egy áru, vagy szolgáltatás...","id":"20210315_Egyre_tobb_orszag_valhat_keszpenzmentesse_OTP_Bank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4181be5b-96c1-4fb2-8138-5c78749445b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a80b15e-947a-41e4-bc11-6113c102804b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210315_Egyre_tobb_orszag_valhat_keszpenzmentesse_OTP_Bank","timestamp":"2021. április. 15. 14:30","title":"Az aprócsörgetéstől az érintésig: egyre több ország válhat készpénzmentessé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18–59 éves helyett új korosztályi meghatározás került a listára: 16–18–59 éves.","shortLead":"A 18–59 éves helyett új korosztályi meghatározás került a listára: 16–18–59 éves.","id":"20210414_oltasi_rend_valtozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e69b9f-eb7c-4e5f-8bc4-8fdd61128988","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_oltasi_rend_valtozas","timestamp":"2021. április. 14. 21:07","title":"Megváltoztatták az oltási rendet, már 16–18 éveseket is felvesznek a listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1da89a-9e16-4833-a55c-258ede869f3e","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Nincs bűnözés, nincs betegség, háború, öregedés, nincs szenvedés, nincs birtoklási vágy. Egy amerikai sorozat kísérletet tesz a kilenc évtizede született és azóta klasszikussá vált regényben vizionált világ bemutatására, ahol a születéstől a halálig minden megtervezett, beleértve a boldogságot is.","shortLead":"Nincs bűnözés, nincs betegség, háború, öregedés, nincs szenvedés, nincs birtoklási vágy. Egy amerikai sorozat...","id":"202114__szep_uj_vilag__huxley_laboratoriuma__ujrakondicionalas__nyakunkon_ajolet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d1da89a-9e16-4833-a55c-258ede869f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3272ffd-55ad-427e-99c0-400001d52480","keywords":null,"link":"/360/202114__szep_uj_vilag__huxley_laboratoriuma__ujrakondicionalas__nyakunkon_ajolet","timestamp":"2021. április. 13. 17:00","title":"A biztonságért a szabadságot adják a megfilmesített Szép új világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","shortLead":"A Hárskút felé vezető úton megbénult a közlekedés a havazás miatt.","id":"20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af4fab-143b-4c63-a831-b6d6d06440b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_A_Bakonyban_mar_szakad_a_ho_tobb_busz_es_auto_is_elakadt","timestamp":"2021. április. 13. 18:49","title":"A Bakonyban már szakad a hó, több busz és autó is elakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]