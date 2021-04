„A Szabad Európa minden országban, ahol jelen van, a felelősségteljes társadalmi vita színtere és a szabad véleménynyilvánítás fóruma. Ugyanakkor rendkívül fontos számunkra interjúalanyaink bizalma és védelme is, ezért Zacher Gáborral közösen úgy döntöttünk, hogy a vele készített beszélgetés második része egyelőre nem jelenik meg” – írja cikkében a Szabad Európa.

Pedig – ahogy írják – a beszélgetés második részét már beharangozták az első végén, és „a podcast készen van, ott várja a megjelenést a szerkesztőségi rendszerben, egyetlen kattintásra a nyilvánosságtól”.

Az első rész megjelenése után azonban a Népszava értesülései szerint az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, Kásler Miklós szakmai tanácsadó testületének elnöke, Kollár Lajos a szaktárca emailcíméről küldött üzenetében 63 szakmai tagozat vezetőjétől kérte, ítéljék meg, etikailag helyes-e, amit Zacher Gábor a Szabad Európának mondott. A Népszava értesülése szerint több szakmai tagozat vezetője a kérést azzal hárította el, hogy az elhangzottak etikai értékelése nem az ő feladatuk.

A riportban a sürgősségi orvos többek között arról beszélt, hogy már nem számolja, hogy naponta hány embert rak lélegeztetőgépre. Elmondta, hogy nem szokása felelőtlen ígéreteket tenni, és itt utalt Orbán Viktor korábbi szavaira az esetlegesen megbetegedők meggyógyításáról. A kormányfőre utalva még azt is hozzátette: „Számoljon el azzal a lassan 22 ezer halottal, aki Magyarországon belehalt ebbe a járványba.”

Az interjúban szó esett a sajtó korlátozásáról, illetve a Bergamo-dilemmáról is. Zacher Gábor szerint, ha nem is rendszeresen, de az orvosok olykor szembekerülnek a „Bergamo-dilemmával”, azaz választaniuk kell, hogy kit rakjanak lélegeztetőgépre. Náluk a hatvani kórházban is volt egy-egy ilyen eset, és a kollégáitól is hallott olyanról, hogy ha nincsen szabad lélegeztetőgép, akkor az jut hozzá, akinek jobb a túlélési esélye.

Zacher arról is beszélt, hogy nagy baj, hogy a sajtó nem tudósíthat a kórházakból, és Orbán Viktor megelőlegezi nekik azt, hogy az ott készült riportokban „biztos kamu lenne”. Szerinte fontos lenne, hogy az emberek tudják és lássák, hogy milyen ez a betegség, és hogy néz ki a járvány, nem csak Müller Cecília vagy Gulyás Gergely tolmácsolásából, mert az nem mindig a valóságról szól.