[{"available":true,"c_guid":"7f1edacd-5c05-4467-b8bf-59f3ab7054d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország maximális kapacitáson állít elő oxigént két napja, mégis behozatalra szorul.","shortLead":"Az ország maximális kapacitáson állít elő oxigént két napja, mégis behozatalra szorul.","id":"20210415_india_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1edacd-5c05-4467-b8bf-59f3ab7054d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e4167f-ae07-4024-9b4e-25260aa0fc0b","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 21:33","title":"Indiában két-három koronavírus-beteg osztozik egyetlen ágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44812ed5-2c97-40b8-ad4d-e5c48b2d2600","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Amerikában készpénzzel ösztönözte a vezetés oltásra a dolgozókat, most Németországban bónusszal kísérletezik egy szupermarketlánc – írja a Deutsche Welle.","shortLead":"Amerikában készpénzzel ösztönözte a vezetés oltásra a dolgozókat, most Németországban bónusszal kísérletezik...","id":"20210416_Jutalmat_kinalnak_a_vedooltasert_tobb_nemet_uzletlancnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44812ed5-2c97-40b8-ad4d-e5c48b2d2600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bbe6be-d5f9-48d6-b18a-ce20414d8fab","keywords":null,"link":"/kkv/20210416_Jutalmat_kinalnak_a_vedooltasert_tobb_nemet_uzletlancnal","timestamp":"2021. április. 16. 15:25","title":"Jutalmat kínálnak a védőoltásért több német üzletláncnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"„Beadassam-e az AstraZeneca oltást?” – Kemenesi Gábor virológus szerint erre a jelen járványhelyzetben csak igennel lehet válaszolni.","shortLead":"„Beadassam-e az AstraZeneca oltást?” – Kemenesi Gábor virológus szerint erre a jelen járványhelyzetben csak igennel...","id":"20210415_kemenesi_gabor_astrazeneca_kockazatelemzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53cee47-c871-4d40-8985-323a21213b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_kemenesi_gabor_astrazeneca_kockazatelemzes","timestamp":"2021. április. 15. 10:57","title":"Kemenesi: Százezerszer inkább okoz trombózist a koronavírus, mint az AstraZeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb24b7-befc-44b5-90be-8950ab33f033","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadó végzett magával.","shortLead":"A támadó végzett magával.","id":"20210416_Lovoldozes_volt_a_FedEx_indianapolisi_telephelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb24b7-befc-44b5-90be-8950ab33f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0f1d7a-c103-4cb6-9be5-22a40ed4c088","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_Lovoldozes_volt_a_FedEx_indianapolisi_telephelyen","timestamp":"2021. április. 16. 08:33","title":"Lövöldözés volt a FedEx indianapolisi telepén, nyolcan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Karácsony Gergely főpolgármester közölte, kételkedik abban, hogy egyszerre valósul majd meg a Budapest Diákváros és a kínai Fudan Egyetem a Déli Városkapu Fejlesztési Program helyszínén, az Indexre írt hosszú publicisztikát Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. ","shortLead":"Miután Karácsony Gergely főpolgármester közölte, kételkedik abban, hogy egyszerre valósul majd meg a Budapest Diákváros...","id":"20210415_Furjes_Balazs_Fudan_Egyetem_Diakvaros_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9018016-ec76-49b0-bf73-a18d5e553381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f69a88-ee8a-4e97-9f07-3e63b1c0b6fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Furjes_Balazs_Fudan_Egyetem_Diakvaros_","timestamp":"2021. április. 15. 12:21","title":"Fürjes Balázs: A Fudan Egyetem budapesti campusa nem a Diákváros helyett épül meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Itt a GRECO új jelentése, ennek sem fog örülni a kormány.","shortLead":"Itt a GRECO új jelentése, ennek sem fog örülni a kormány.","id":"20210415_GRECO_jelentes_2020_fel_ajanlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c05420-86e5-4eda-9ab2-470c35a54526","keywords":null,"link":"/eurologus/20210415_GRECO_jelentes_2020_fel_ajanlas","timestamp":"2021. április. 15. 10:30","title":"Az Európa Tanács egyetlen korrupcióellenes ajánlását hajtotta végre a kormány, azt is csak részben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abe79f8-c61b-479a-8da4-63c73dfc775c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egyelőre az állami koncessziók, a bírósági végrehajtók és a felszámolók ura lesz a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. A kormánypárt célja ezzel is egy jövőbeli nem fideszes vezetés gyengítése.","shortLead":"Egyelőre az állami koncessziók, a bírósági végrehajtók és a felszámolók ura lesz a Szabályozott Tevékenységek...","id":"202115__koncessziok__allami_funkciok__hatalmi_machinaciok__allamkiszervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9abe79f8-c61b-479a-8da4-63c73dfc775c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118c9fe6-46af-42c6-9db7-85f95c77af67","keywords":null,"link":"/360/202115__koncessziok__allami_funkciok__hatalmi_machinaciok__allamkiszervezes","timestamp":"2021. április. 16. 11:00","title":"Vészjósló nevű hatósághoz \"szervezi ki az államot\" a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ca07d-554f-4f3a-b5c1-1eb6f3e9c6a3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó legújabb elektromos autója a Kecskeméten gyártott A-osztály szabadidőautó változatára, a GLA-ra épül, és az ígéretek szerint akár 486 kilométert is képes megtenni csendben suhanva. Hogy ebből mennyit hoz a gyakorlatban, kiderül a tesztünkből.","shortLead":"A stuttgarti gyártó legújabb elektromos autója a Kecskeméten gyártott A-osztály szabadidőautó változatára, a GLA-ra...","id":"20210417_merjunk_kicsit_almodni_teszten_a_kompakt_mercedes_eqa_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ca07d-554f-4f3a-b5c1-1eb6f3e9c6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b593ffe6-9a33-4bf1-b762-0e83687bed5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_merjunk_kicsit_almodni_teszten_a_kompakt_mercedes_eqa_villanyauto","timestamp":"2021. április. 17. 07:59","title":"Merjünk kicsit álmodni: teszten a kompakt Mercedes EQA villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]