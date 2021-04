Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

2020-ban összesen 12,5 milliárd forint értékben kötött tervezési keretmegállapodásokat a paksi bővítés kiegészítő beruházásaiért felelős állami cég, az egyikben a Mészáros gyerekek tervezőcége is benne van. 2020-ban összesen 12,5 milliárd forint értékben kötött tervezési keretmegállapodásokat a paksi bővítés kiegészítő beruházásaiért felelős állami cég, az egyikben a Mészáros gyerekek tervezőcége is benne van. 2021. április. 14. 11:09 Felpörögtek a Paks II. körüli munkálatok, Mészáros gyerekei is lecsípik a részüket

Az nem újdonság, hogy a miniszterelnök a Facebookon kommunikál, most viszont már azt is ott tette közzé, hogy majd valamikor valamiről valamit mondani fog. 2021. április. 14. 15:09 Orbán Viktor hamarosan bejelentést tesz

Ha komoly terhelés mellett is helytállnak az új „közbringák", akkor jöhet az éles üzem is. 2021. április. 15. 13:10 Már a főváros utcáin tesztelik az új Bubikat Készülnek a nyitásra az éttermek, amelyek többnyire igyekeznek rávenni a kollégáikat arra, hogy minél hamarabb oltassák be magukat. Mivel a vendéglátóiparban dolgozók sok emberrel fognak érintkezni, annak sokan örülnének, ha a biztonság érdekében előrevennék őket az oltási sorrendben. Készülnek a nyitásra az éttermek, amelyek többnyire igyekeznek rávenni a kollégáikat arra, hogy minél hamarabb oltassák be magukat. Mivel a vendéglátóiparban dolgozók sok emberrel fognak érintkezni, annak sokan örülnének, ha a biztonság érdekében előrevennék őket az oltási sorrendben. 2021. április. 15. 12:50 Bár kötelezni nem tudják, az éttermek szeretnék, ha minél előbb beoltanák a dolgozóikat

Bernie Madoff 150 éves börtönbüntetését töltötte. 2021. április. 14. 18:55 Hollywoodi nagyságokat, holokauszttúlélőt is megkárosított a pilótajáték most meghalt királya

A Heim Pál Gyermekkórház osztályvezető főorvosa pár nappal ezelőtt egy interjúban úgy fogalmazott, hogy náluk már oltják a krónikus 16 év feletti betegeket. A hvg.hu megtudta, az Országos oltási munkacsoport és az NNK egyetértésével a cisztás fibrózisban szenvedő 16-18 év közötti fiatalok oltása kezdődhet meg Pfizer-vakcinával. A többiekről egyelőre nincs szó. A Heim Pál Gyermekkórház osztályvezető főorvosa pár nappal ezelőtt egy interjúban úgy fogalmazott, hogy náluk már oltják a krónikus 16 év feletti betegeket. A hvg.hu megtudta, az Országos oltási munkacsoport és az NNK egyetértésével a cisztás fibrózisban szenvedő 16-18 év közötti fiatalok oltása kezdődhet meg Pfizer-vakcinával. A többiekről egyelőre nincs szó. 2021. április. 14. 15:21 A 16-18 év közötti, cisztás fibrózisban szenvedő gyerekek oltása kezdődött meg

Az ellenzék esetleges választási győzelme nem jelenti azt, hogy valóban kormányozhat, mert az Orbán-kormány már nemcsak a vagyont menti ki, hanem az államot is: kiskirályok feudális anarchiájára készül. Mutatjuk, hogyan. Az ellenzék esetleges választási győzelme nem jelenti azt, hogy valóban kormányozhat, mert az Orbán-kormány már nemcsak a vagyont menti ki, hanem az államot is: kiskirályok feudális anarchiájára készül. 2021. április. 15. 13:00 Ha az ellenzék hatalomra jut, jogállami forradalom nélkül legfeljebb biciklisávokat festhet

Az ADOM diákmozgalom kérésére rakták össze a bárki által használható, gyorsan kitölthető dokumentumot. 2021. április. 15. 15:37 Kérelemmintát készített azoknak a szülőknek a TASZ, akik nem küldenék iskolába gyereküket