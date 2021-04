Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5da074b9-294b-45bc-af08-53b7c56060fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs javuló járványügyi adatokról számolt be, a pedagógusok oltása befejeződött, a heti Moderna-szállítmány megérkezett, a Pfizeré kedden fog befutni.","shortLead":"Az operatív törzs javuló járványügyi adatokról számolt be, a pedagógusok oltása befejeződött, a heti...","id":"20210419_Muller_oltas_immunvalasz_jarvanyugy_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5da074b9-294b-45bc-af08-53b7c56060fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8021985-31c8-4f98-b85f-72d8c21e8217","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Muller_oltas_immunvalasz_jarvanyugy_adatok","timestamp":"2021. április. 19. 13:11","title":"Müller Cecília: Kicsit csökkent a nyomás az egészségügyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5930f172-78ec-4ee2-8436-55b246f75bcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 85 éves rádiós műsorvezető két témát szeretne kerülni: a járványt és a politikát. ","shortLead":"A 85 éves rádiós műsorvezető két témát szeretne kerülni: a járványt és a politikát. ","id":"20210420_30_ev_utan_ujraindul_Szilagyi_Janos_musora_a_Hallo_itt_vagyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5930f172-78ec-4ee2-8436-55b246f75bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5f7d8f-dfaf-492f-a61c-5a01c720f585","keywords":null,"link":"/elet/20210420_30_ev_utan_ujraindul_Szilagyi_Janos_musora_a_Hallo_itt_vagyok","timestamp":"2021. április. 20. 15:51","title":"30 év után újraindul Szilágyi János műsora, a Halló, itt vagyok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy háziorvosoknak kiküldött körlevél alapján nagyon szeretnék, ha Sinopharmmal oltanák az embereket.","shortLead":"Egy háziorvosoknak kiküldött körlevél alapján nagyon szeretnék, ha Sinopharmmal oltanák az embereket.","id":"20210420_sinopharm_oltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe136a00-d120-4570-8d0d-830b03fc8893","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_sinopharm_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 20. 21:11","title":"Telex: Díjazást ígér a kormány az orvosoknak, ha kínai vakcinával oltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e5364-c83c-4c51-9408-af9207583cf5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kalóriacsapdaként emlegetik amerikai kutatók a hideg falatokat, például a hideg szendvicseket, és jó okkal. ","shortLead":"Kalóriacsapdaként emlegetik amerikai kutatók a hideg falatokat, például a hideg szendvicseket, és jó okkal. ","id":"202115_kaloria_es_penzcsapdak_hidegre_teszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e5364-c83c-4c51-9408-af9207583cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b26eaec-400d-4846-8a33-13bfa895b5fb","keywords":null,"link":"/360/202115_kaloria_es_penzcsapdak_hidegre_teszik","timestamp":"2021. április. 19. 14:00","title":"Van egy nagy csapda abban, ha hideg szendvicset eszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban volt belőle problémája, hogy a sógornője férje nyert megbízást.","shortLead":"Korábban volt belőle problémája, hogy a sógornője férje nyert megbízást.","id":"20210420_marki_zay_peter_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21219b5a-a57b-4202-b7e5-d60dbbc8723f","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_marki_zay_peter_kozbeszerzes","timestamp":"2021. április. 20. 18:19","title":"Kizárja a rokonait a közbeszerzésekből Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869e98a0-e211-4a7f-86a5-42ee312b915d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper már koncertezne, a miniszter már hallgatná.","shortLead":"A rapper már koncertezne, a miniszter már hallgatná.","id":"20210420_Szijjarto_Peter_covidos_eszmecseret_tartott_Majkaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=869e98a0-e211-4a7f-86a5-42ee312b915d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ebb3f6-2a3b-4122-bb00-38d9fc5505ca","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Szijjarto_Peter_covidos_eszmecseret_tartott_Majkaval","timestamp":"2021. április. 20. 09:12","title":"Szijjártó Péter covidos eszmecserét tartott Majkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma is csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma is csökkent.","id":"20210420_koronavirus_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126fce0-ea68-4d49-b7b8-b500d47080a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_koronavirus_adatok","timestamp":"2021. április. 20. 09:00","title":"Koronavírus: 199 beteg meghalt, 1645 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058bcc56-1ef4-4efe-a3b8-51a9d1e75be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Öles léptekkel halad az Európai Szuperliga a széthullás felé vezető úton.","shortLead":"Öles léptekkel halad az Európai Szuperliga a széthullás felé vezető úton.","id":"20210421_europai_szuperliga_foci_visszalepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=058bcc56-1ef4-4efe-a3b8-51a9d1e75be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f995089c-30f5-4f66-908b-06794a44ea1c","keywords":null,"link":"/sport/20210421_europai_szuperliga_foci_visszalepes","timestamp":"2021. április. 21. 05:17","title":"Mind a hat angol klub visszalépett az Európai Szuperligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]