Cikkünk frissül

Elérte a beoltottak száma a 3,5 millió főt, így megnyílhatnak a vendéglátóhelyek teraszai szombattól. Ezt már Orbán Viktor miniszterelnök a péntek reggeli rádióinterjú előtt bejelentette a Facebook-oldalán.

"Rám is vár egy korsó sör a teraszomon" - mondta Orbán a Kossuth Rádióban. A vendéglátóhelyek teraszai fél 10-ig lehetnek nyitva, ezért a kijárási tilalom este 11-kor kezdődik, szintén szombattól.

A következő lépés 4 millió oltott után következik - ezt a számot szerdán vagy csütörtökön érhetjük el -, ekkor a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyitják a szolgáltatások széles körét. Orbán felsorolta,

látogathatók lesznek a színházak, tánc és zeneművészeti események, a cirkusz, a mozik, fitnesstermek, uszodák, közfürdők, jégpályák, állatkertek, kaland- és vidámparkok, játszóházak, könyvtárak, sportesemények, és kinyithatnak a szállodák és az éttermek belső terei is, de szintén csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára.

A védettségi igazolvánnyal rendelkező szülők vihetik magukkal a kiskorú gyereküket ezekre a helyszínekre, eseményekre.

A miniszterelnök a korábbi hetekben az adásban bejelentette a friss járványszámokat, ez most teljes egészében elmaradt, a fókusz teljesen átkerült az oltásra. Miután nagy egy "végre" közbeszólással nyugtázta a nyitás újabb lépéseit, áttértek arra, hogy az ellenzék valószínűleg megint nem szavazza meg a veszélyhelyzet meghosszabbítását. Orbán ezzel kapcsolatban először arról beszélt, továbbra is fontos, hogy minél több embert beoltsanak, és most már "szolgáltatás van", tehát interneten lehet időpontot foglalni az oltásra. A baloldalt az oltásellenesek közé sorolta, szerinte új ravaszokodásnak lehetünk a tanúi, most az ellenzék arról beszél, kétségeik vannak a vakcinák hatékonysága felől.

Orbán szerint viszont minden vakcina, amit itthon használnak, hatékony, a "visszabetegedés aránya" 1 százalék körül van.

A miniszterelnök szerint nagyon sok oltóanyag érkezik a közeljövőben, pár hét alatt meg lehet majd duplázni az oltottak számát. Május közepén előállhat az a helyzet, hogy az összes regisztráltat beoltják, ekkor indul egy akció, hogy a világ bármely pontjáról érkezhetnek magyarok oltásért.

A műsorban bejelentette, az operatív törzs ülésén az egészségügyi miniszter meghallgatása után úgy döntöttek, itthon is beolthatják a 16-18 éveseket, kizárólag Pfizerrel.

Orbán utasítást adott arra, hogy a nekik szükséges vakcinákat tegyék félre, az oltásuk rendjéről néhány nap múlva közölnek részleteket. Izraelben már a 12-16 éves gyerekek oltása van terítéken, itthon ehhez további vizsgálatokra van szükség.

Ezek után tért rá arra, mi szükség van a veszélyhelyzet kitolására őszig (akár október elejéig is). Orbán azt mondta, lehet ezt hatalomkoncentrációként is felfogni, de ez arról szól, hogy megmaradjon a kormány cselekvőképessége, széles felhatalmazással rendelkezzen nyáron is, mikor nem ülésezik a Parlament. Szerinte a kormány jó döntést hozott ezzel, amúgy pedig az országot lépésenként újraindítják, a mindennapi életben egyre kevesebb korlátozás lesz.

Beszéltek a halálozásról is, miután csütörtökre lakosságarányosan Magyarországon halt meg a legtöbb koronavírusos beteg a világon. Orbán elmondta, ő azt az uniós statisztikát nézi, hogy az utolsó "békeévhez képest" a "covidos évben" mennyien haltak meg.

Ez egy valós szám, azt mutatja, mennyi életet veszítettünk el az utolsó békeévhez képest. Ezt nézve Magyarország tartható pozícióban van, ahol inkább kevesebben haltak meg.

Azt mondta, itthon nem tesznek különbséget abban, hogy valaki "coviddal vagy covidban" halt meg, más európai országokban viszont igen, ezért nem összehasonlíthatóak azok a számok.

Orbán beszél arról is, nem tudja, mikor egy-egy vakcina ellen világkampányt lát, amögött vajon valamilyen gyógyszergyári stratégia van-e, ráadásul Európában belekeverték a politikát a vakcinák megítélésébe. Ha életet kell menteni, abból nem szabad politikát csinálni. Magyarország egy olyan ország, akinek senki nem mondhatja meg, mit tegyen és mit ne - Orbán szerint mi ezért állunk jól az oltással.

A költségvetés is szóba kerül, mi lesz 2022-ben? Orbán azt mondja, van mozgástér a költségvetés módosítására. Nem tudja ígérni, hogy a következő hónapokban nem kell egy-egy költségvetési tételt módosítani, a lehetőség megvan. Az idei év beadott módosítója a gazdaság újraindítását célozza. Hamarosan beadják a 22-est, az is erről szól majd. Most még az egészségre, a halálozási számokra figyel, de lassan előjön a gondolkodásban a gazdaság újraindításának kérdése. Indulnak lakásépítési programok, segítséget adtak a vállalkozásoknak, bértámogatást fizetnek májusra is a vendéglátósoknak - sorolja Orbán.

A helyreállítási tervről is egyeztet Brüsszelben Orbán, a kérdés, hogy egyeztettek-e az ellenzékkel előtte. Magyarországon az egyeztetések rendjét a jogszabályok rendezik, ezeknek alárendeli magát a kormány. Ma nem akar tárgyalni semmiről, a pénzügyi kérdések rendezettnek tekinthetők, 3-4 ügyet lezárnak a szakértők. Őt az EU jövőjével kapcsolatos kérdések izgatják. EU megindít olyan közös válságkezelési programot, ami nem volt. Szeretné tudni, hogy ez egyszeri vagy sem, hogyan készül az EU egy esetleges későbbi járványhelyzetre, milyen a kapcsolat az új amerikai vezetéssel, lesz-e stratégiai autonómiája az EU-nak.

Holnap van a rendőrök napja, mondja Nagy. Hogy értékeli a rendőrség munkáját? Utcai harcosok antikommunista világából érkezett - idézi fel Orbán, régen azt gondolta ,a rendőrök az elnyomó hatalmat testesítik meg. Ez 30 éve volt, ma pedig az emberek nem elnyomókat látnak a rendőrségben, hanem amit a név jelent. Aki a rendet védi, a szabadságot is védi. Most ez a helyzet. A rendőrség helye a magyar emberek fejében a tiszteletre méltó foglalkozások közé van besorolva. A személyes élménye is megegyezik ezzel. A határrendészetet is ők látják el, egyszerre kellett a migránsok miatt ellátni a határvédelmet és a járvány miatti szigorúbb intézkedéseket végrehajtani. A közrend nem bomlott fel a járvány alatt, nem haladt a káosz felé Magyarország, ez a rendőröknek köszönhető.