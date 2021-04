Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f45dd619-14f0-429a-8e72-093d6ac47086","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A forgószél megrongálta a házak tetejét.","shortLead":"A forgószél megrongálta a házak tetejét.","id":"20210422_tornado_kassa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45dd619-14f0-429a-8e72-093d6ac47086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d56b97-b439-4869-adc2-d9334b1f4bad","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_tornado_kassa","timestamp":"2021. április. 22. 16:31","title":"Tornádó volt Kassa közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyes pénzmozgásra ébredhettünk péntek reggel.","shortLead":"Vegyes pénzmozgásra ébredhettünk péntek reggel.","id":"20210423_Az_eurohoz_kepest_gyengebb_a_dollarhoz_kepest_erosebb_lett_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae51a69-6607-4d59-bf63-add0ae35623b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_Az_eurohoz_kepest_gyengebb_a_dollarhoz_kepest_erosebb_lett_a_forint","timestamp":"2021. április. 23. 07:47","title":"Az euróhoz képest gyengébb, a dollárhoz képest erősebb lett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b5902e-6f3f-459b-8922-559752d46ad6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jogállamok az autokratákkal szemben az emberek felelősségtudatára építenek, és az be is jön – mondta Martin Schulz a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak.

","shortLead":"A jogállamok az autokratákkal szemben az emberek felelősségtudatára építenek, és az be is jön – mondta Martin Schulz...","id":"20210422_Schulz_Az_autokratak_a_jarvany_soran_sem_jeleskednek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44b5902e-6f3f-459b-8922-559752d46ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0bcf62-ee13-40a0-aa88-09f8e295bd7e","keywords":null,"link":"/360/20210422_Schulz_Az_autokratak_a_jarvany_soran_sem_jeleskednek","timestamp":"2021. április. 22. 07:26","title":"Schulz: Az autokraták a járvány során sem jeleskednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d180bc89-8a87-4d7c-acbc-e95d437044ea","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Mi történik, ha valaki finnyás játékos, nincs elég mély zsebe a milliárdokhoz és rájön a kasszazárási pánik? Vélemény.





","shortLead":"Mi történik, ha valaki finnyás játékos, nincs elég mély zsebe a milliárdokhoz és rájön a kasszazárási pánik...","id":"20210423_Farkas_Zoltan_Kasszazarasi_panik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d180bc89-8a87-4d7c-acbc-e95d437044ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc34570-cb4a-46fa-b8d1-17ccec9edabb","keywords":null,"link":"/360/20210423_Farkas_Zoltan_Kasszazarasi_panik","timestamp":"2021. április. 23. 12:00","title":"Farkas Zoltán: Csináljunk sok-sok Mészárost! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","shortLead":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","id":"20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2171892e-b2b0-46bf-95c2-e69326edcaab","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","timestamp":"2021. április. 22. 05:39","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c6cbed-67ff-4b4f-b611-6817c02ccc01","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fenyegetés folyamatos fenntartásával zsarolhatják az oroszok Ukrajnát és szövetségeseit – erről beszélt Sz. Bíró Zoltán a hvg360-nak. A szakértő szerint ugyanakkor Oroszországnak sem volt érdeke egy háború a szomszédos országgal. A történész úgy látja: a Navalnij-botrány után Putyin hiába sérült erkölcsileg, a rezsim továbbra is stabil lábakon áll. ","shortLead":"A fenyegetés folyamatos fenntartásával zsarolhatják az oroszok Ukrajnát és szövetségeseit – erről beszélt Sz. Bíró...","id":"20210423_Elesben_Sz_Biro_Zoltannal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c6cbed-67ff-4b4f-b611-6817c02ccc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc8e1ff-9552-416a-97ba-4e3e2565ec05","keywords":null,"link":"/360/20210423_Elesben_Sz_Biro_Zoltannal","timestamp":"2021. április. 23. 13:00","title":"Élesben Sz. Bíró Zoltánnal: Putyinnak már nem számít, mit mond a Nyugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transparency International Magyarország szerint a terv nem foglalkozik azzal, hogy a közbeszerzések testre szabottan zajlanak, az ügyészségnél pedig nem az eljárások minőségével van baj, hanem azok elmaradásával.","shortLead":"A Transparency International Magyarország szerint a terv nem foglalkozik azzal, hogy a közbeszerzések testre szabottan...","id":"20210423_transparency_international_helyreallitasi_terv_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f9b25-3cfc-4304-8d03-276181c6e050","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_transparency_international_helyreallitasi_terv_kormany","timestamp":"2021. április. 23. 18:37","title":"Transparency: Nem alkalmas a korrupció érdemi csökkentésére a kormány Helyreállítási Terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c9de27-8059-47fc-ae16-e93d43ec8d9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alatt nincs bevétele Molnár Gusztávnak, akár fizikai munkát is elvállal.

","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt nincs bevétele Molnár Gusztávnak, akár fizikai munkát is elvállal.

","id":"20210422_Nincs_penze_mar_elelemre_sem_munkat_keres_a_Draga_orokosok_szinesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3c9de27-8059-47fc-ae16-e93d43ec8d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f8f66c-490e-4fb0-9184-865534066b36","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Nincs_penze_mar_elelemre_sem_munkat_keres_a_Draga_orokosok_szinesze","timestamp":"2021. április. 22. 11:09","title":"Nincs pénze már élelemre sem, munkát keres a Drága örökösök színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]