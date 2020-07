Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A többség megszavazta az orosz alkotmány módosítását, amely többek közt nullázza Putyin eddigi négy mandátumát.","shortLead":"A többség megszavazta az orosz alkotmány módosítását, amely többek közt nullázza Putyin eddigi négy mandátumát.","id":"20200701_vlagyimir_putyin_orosz_alkotmanymodositas_nepszavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0a44a1-f57d-4275-a0cb-f00ae38277e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_vlagyimir_putyin_orosz_alkotmanymodositas_nepszavazas","timestamp":"2020. július. 01. 19:55","title":"Putyin eggyel közelebb került ahhoz, hogy akár 2036-ig hatalmon maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar külügyminiszter.","shortLead":"Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar...","id":"20200702_szijjarto_peter_kulugyminiszter_jean_asselborn_demokracia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d51e591-d23b-46ba-8d6f-a7f9d913d83f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_szijjarto_peter_kulugyminiszter_jean_asselborn_demokracia","timestamp":"2020. július. 02. 20:37","title":"Szijjártó szerint a luxemburgi külügyminiszter súlyos hungarofóbiától szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Most a Médiatanács szankcionált, mert az Édesítő magazinban egy olyan céget dicsértek, ami egyébként támogatja a műsort.","shortLead":"Most a Médiatanács szankcionált, mert az Édesítő magazinban egy olyan céget dicsértek, ami egyébként támogatja a műsort.","id":"20200701_RTL_Mediatanacs_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a80f49-4707-4750-8452-6f5bcb48ca08","keywords":null,"link":"/kultura/20200701_RTL_Mediatanacs_birsag","timestamp":"2020. július. 01. 17:06","title":"Két nap alatt másodszor büntették meg az RTL-t ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új autók piacán ugyanakkor bíznak az erős második félévben a kereskedők, ami sokat javíthat a mostani eredményeken. ","shortLead":"Az új autók piacán ugyanakkor bíznak az erős második félévben a kereskedők, ami sokat javíthat a mostani eredményeken. ","id":"20200702_Autopiac_a_jarvany_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c299839-42ec-441e-8288-163bfa55ac44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200702_Autopiac_a_jarvany_utan","timestamp":"2020. július. 02. 09:41","title":"Komolyan visszaesett az újautó-piac, de a használt autók továbbra is ömlenek az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi utastere elég csúnyán károsodott, miután meggyulladt a kocsiban hagyott alkoholos folyadék. ","shortLead":"Az Audi utastere elég csúnyán károsodott, miután meggyulladt a kocsiban hagyott alkoholos folyadék. ","id":"20200701_Egy_magyar_autosnak_is_felrobbant_a_kocsijaban_a_kezfertotlenito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12118f5-490e-4797-ae0e-3e28ac99d25a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Egy_magyar_autosnak_is_felrobbant_a_kocsijaban_a_kezfertotlenito","timestamp":"2020. július. 01. 12:37","title":"Egy magyar autósnak is felrobbant a kocsijában a kézfertőtlenítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eeb4bfc-7050-4206-81a8-10072d1a9513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BBC szakértői interjúja a maga nyers valóságában mutatta meg, hogy milyen a home office.","shortLead":"A BBC szakértői interjúja a maga nyers valóságában mutatta meg, hogy milyen a home office.","id":"20200702_A_legcukibb_troll_amikor_a_szakerto_kislanya_belep_az_elo_adasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eeb4bfc-7050-4206-81a8-10072d1a9513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb57f042-2100-42c1-a554-0f04c489a42e","keywords":null,"link":"/elet/20200702_A_legcukibb_troll_amikor_a_szakerto_kislanya_belep_az_elo_adasba","timestamp":"2020. július. 02. 09:27","title":"A legcukibb troll: amikor a szakértő kislánya belép az élő adásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0464ea84-4c43-4cc9-977b-5ee9c8e39c86","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dániában egy kicsit komolyabban veszik a távolságtartást, mint nálunk.","shortLead":"Dániában egy kicsit komolyabban veszik a távolságtartást, mint nálunk.","id":"20200702_dan_kupa_donto_drukkerek_tavolsagtartas_rendorseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0464ea84-4c43-4cc9-977b-5ee9c8e39c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a22858-fc86-4d87-91ae-4a360aa4c565","keywords":null,"link":"/sport/20200702_dan_kupa_donto_drukkerek_tavolsagtartas_rendorseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 02. 16:21","title":"Leállították a dán kupadöntőt, mert túl közel ültek egymáshoz a drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e7be38-bd3f-43f1-97fb-0c3cde7cedb1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szabó Adrienn dietetikus most megjelent könyvében azt mutatja be, hogy minden külföldi szuperélelmiszernek megvan a hazai megfelelője. Arról beszélgettünk a szakemberrel, hogy a fenntartható, egészséges és környezetbarát étkezés nem mindig fedik egymást, hogy miért vette fel a harcot a bloggerekkel és influencerekkel, és hogy miért evett – kis túlzással – egy hétig jégcsapretket.","shortLead":"Szabó Adrienn dietetikus most megjelent könyvében azt mutatja be, hogy minden külföldi szuperélelmiszernek megvan...","id":"20200702_etkezes_fenntarthatosag_szuperelemiszer_csomagolasmentes_piac_hazai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08e7be38-bd3f-43f1-97fb-0c3cde7cedb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64aa3bce-e7fe-42f5-8d10-2a17b0c5db12","keywords":null,"link":"/zhvg/20200702_etkezes_fenntarthatosag_szuperelemiszer_csomagolasmentes_piac_hazai","timestamp":"2020. július. 02. 12:22","title":"Nálunk is terem a szuperélelmiszer, ne vegyen avokádót és chiamagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]