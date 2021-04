Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2bdfd140-32b6-4cd6-afc1-3c5ed776628a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család a születendő baba nemét akarta világgá kürtölni, de kissé sok robbanóanyagot használtak az üzenet célba juttatásához.","shortLead":"A család a születendő baba nemét akarta világgá kürtölni, de kissé sok robbanóanyagot használtak az üzenet célba...","id":"20210423_Rengett_a_fold_egy_bababuli_utan_New_Hampshireben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bdfd140-32b6-4cd6-afc1-3c5ed776628a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16012c6-3de7-431b-8297-6e64f0448448","keywords":null,"link":"/elet/20210423_Rengett_a_fold_egy_bababuli_utan_New_Hampshireben","timestamp":"2021. április. 23. 09:38","title":"Rengett a föld egy bababuli után New Hampshire-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ne egy dohányszagot árasztó, elhízott kardiológus közölje a pácienssel, hogy le kell fogynia – figyelmeztetnek a Magyarországon még újnak számító életmódorvoslás képviselői.","shortLead":"Ne egy dohányszagot árasztó, elhízott kardiológus közölje a pácienssel, hogy le kell fogynia – figyelmeztetnek...","id":"202116__karantentorna__eletmodorvoslas__adoktorok_jollete__miert_mozogjunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3191dc9b-ed97-48aa-832c-2b2f6a11aba8","keywords":null,"link":"/360/202116__karantentorna__eletmodorvoslas__adoktorok_jollete__miert_mozogjunk","timestamp":"2021. április. 23. 15:00","title":"Életmódszakorvos: Tudományosan bizonyított, hogyan élhetünk hosszú, egészséges életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pusztay András tavaly nyáron távozott a laptól.","shortLead":"Pusztay András tavaly nyáron távozott a laptól.","id":"20210421_telex_index_pusztay_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9961ba-30ec-4c9b-a622-b856149b0551","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_telex_index_pusztay_andras","timestamp":"2021. április. 21. 16:55","title":"A Telexhez igazolt az Index volt vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kanada is bejelentette, hogy nem fogad légi járatokat Indiából és Pakisztánból.\r

","shortLead":"Kanada is bejelentette, hogy nem fogad légi járatokat Indiából és Pakisztánból.\r

","id":"20210423_Felkerult_India_a_brit_kormany_beutazasi_tilalmi_listajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d19484-a037-47f8-bb5d-0db3cf88a03e","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Felkerult_India_a_brit_kormany_beutazasi_tilalmi_listajara","timestamp":"2021. április. 23. 05:22","title":"Felkerült India a brit kormány beutazási tilalmi listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tartják meg a csütörtökre kitűzött ülést.","shortLead":"Nem tartják meg a csütörtökre kitűzött ülést.","id":"20210421_Elmarad_Berki_Krisztian_buntetofekezes_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb6abe5-bb79-4671-aa5c-4c099f06c1e6","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Elmarad_Berki_Krisztian_buntetofekezes_targyalas","timestamp":"2021. április. 21. 17:11","title":"Elmarad Berki Krisztián büntetőfékezéses tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kormányhatározat hívja fel az illetékes kormánybiztost, Palkovics Lászlót, az egyezség megkötésére.

","shortLead":"Kormányhatározat hívja fel az illetékes kormánybiztost, Palkovics Lászlót, az egyezség megkötésére.

","id":"20210422_fudan_egyetem_magyar_kormany_kormanyhatarozat_strategiai_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cc798a-3ca9-49e4-86a7-8b1a27ac6c63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_fudan_egyetem_magyar_kormany_kormanyhatarozat_strategiai_megallapodas","timestamp":"2021. április. 22. 06:24","title":"Stratégiai megállapodást köt a Fudan Egyetemmel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8fc671-58e1-4588-ad87-e66b7171c8f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy vágányt használhatóvá tesznek, a másikon még akár a jövő hét végéig is tarthat a helyreállítás.","shortLead":"Egy vágányt használhatóvá tesznek, a másikon még akár a jövő hét végéig is tarthat a helyreállítás.","id":"20210422_vonat_baleset_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8fc671-58e1-4588-ad87-e66b7171c8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd60e3c-d4ed-44ec-8264-698250d2b74b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_vonat_baleset_mentes","timestamp":"2021. április. 22. 21:33","title":"Pénteken újraindulhat a forgalom az újfehértói vonatbaleset helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb603065-1c36-473a-b17c-c67d6b0587fb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"95 éves lett, néhány napja temette el a férjét, és jövőre megdönti a saját uralkodói rekordját. A világ felfordulhat körülötte, de Erzsébet hű marad ahhoz a fogadalomhoz, amelyet még 21 évesen tett: mint a házassága, a munkája is egy életre szól. Az utódok pedig már rég elszalasztották a lehetőséget, hogy méltó módon a nyomába lépjenek, ami magát a monarchiát hozhatja bizonytalan helyzetbe. ","shortLead":"95 éves lett, néhány napja temette el a férjét, és jövőre megdönti a saját uralkodói rekordját. A világ felfordulhat...","id":"20210421_Erzsebet_kiralyno_95","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb603065-1c36-473a-b17c-c67d6b0587fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df064db-d279-40d3-82a4-f8a024ca626c","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Erzsebet_kiralyno_95","timestamp":"2021. április. 21. 20:00","title":"Erzsébet nem azért lett királynő, hogy lemondjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]