[{"available":true,"c_guid":"0fa6cb75-491c-46e2-9792-eacc4efcc6ed","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tálibok bevonásával átmeneti kormány felállítását javasolja Afganisztánban az új amerikai béketerv. A húszéves háború lezárására a Biden-kormányzatnak nem sok választása maradt.","shortLead":"A tálibok bevonásával átmeneti kormány felállítását javasolja Afganisztánban az új amerikai béketerv. A húszéves háború...","id":"202111__afganisztani_vegjatek__amerikai_koteltanc__visszatero_talibok__cukormazas_keseru_pirula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa6cb75-491c-46e2-9792-eacc4efcc6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa043ce1-314f-4fe1-8f31-9060e331f781","keywords":null,"link":"/360/202111__afganisztani_vegjatek__amerikai_koteltanc__visszatero_talibok__cukormazas_keseru_pirula","timestamp":"2021. március. 22. 13:30","title":"Biden kivonulna Afganisztánból, de neki is nehéz dolga lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kásler Miklós még 2020 végén ítélt 12 millió forintot a magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására, most a Népszava kikérte és megkapta a majdnem kétoldalas pályázatot.","shortLead":"Kásler Miklós még 2020 végén ítélt 12 millió forintot a magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására, most a Népszava...","id":"20210323_ethnofitness_edzes_kasler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443273e7-1a22-4426-bc2d-e81a6421201b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_ethnofitness_edzes_kasler","timestamp":"2021. március. 23. 07:27","title":"12 millió forintot adott Kásler az ethnofitness edzés kidolgozására, most kiderült, mi áll a pályázatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"25 napra volt szükségük a rendőröknek, hogy lefolytassák a nyomozást a február végi támadás után.","shortLead":"25 napra volt szükségük a rendőröknek, hogy lefolytassák a nyomozást a február végi támadás után.","id":"20210323_nyomozas_szfe_maszk_keseles_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69c3910-4e31-484d-899e-7d5a9671ced6","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_nyomozas_szfe_maszk_keseles_tamadas","timestamp":"2021. március. 23. 11:46","title":"Befejezték a Free SZFE-s maszkot viselő nő támadója elleni nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d65880-623e-48bc-be0f-e8802087a920","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fogorvosokat, gyógyszerészhallgatókat vagy az egészségügyi OKJ-s képzések hallgatóit is várják.","shortLead":"Fogorvosokat, gyógyszerészhallgatókat vagy az egészségügyi OKJ-s képzések hallgatóit is várják.","id":"20210322_Onkentes_Orszagos_Korhazi_Foigazgatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1d65880-623e-48bc-be0f-e8802087a920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c4e95c-ae01-4682-81e7-3158b0968592","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Onkentes_Orszagos_Korhazi_Foigazgatosag","timestamp":"2021. március. 22. 12:20","title":"Továbbra is önkénteseket keres az Országos Kórházi Főigazgatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Februárban 738 milliárd forinttal többet költött az állam annál, mint amennyi bevétele érkezett, így már 539 milliárd forintos éves hiánynál tartunk.","shortLead":"Februárban 738 milliárd forinttal többet költött az állam annál, mint amennyi bevétele érkezett, így már 539 milliárd...","id":"20210323_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac13d9e8-5e1c-4d93-a072-3e01093e2bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2021. március. 23. 12:01","title":"Az éves államháztartási hiánycél 36 százaléka összejött február végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cceda5c1-66c6-401b-a351-6255e34639f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte semmit sem tudtunk meg az operatív törzstől az új keleti oltóanyagokról, vagy az önkéntesek toborzásáról, pedig nem kevés kérdést tettünk fel nekik.","shortLead":"Szinte semmit sem tudtunk meg az operatív törzstől az új keleti oltóanyagokról, vagy az önkéntesek toborzásáról, pedig...","id":"20210322_operativ_torzs_vakcina_kerdesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cceda5c1-66c6-401b-a351-6255e34639f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0e7da9-3e97-4163-8db9-a98e6f30b76e","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_operativ_torzs_vakcina_kerdesek","timestamp":"2021. március. 22. 13:44","title":"Nem árulta el az operatív törzs, hogy mi alapján engedélyezték az új vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f472038d-b54b-4445-b998-2ce23479f38d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze öt hét alatt készítette el a budapesti Umbrella produkciós műhely animációs csapata a brit metalcore együttes, az Architects új videoklipjét. A videó a For Those That Wish To Exist című album egyik dalához, a Meteorhoz készült, és mostanra már több mint félmillióan nézték meg.","shortLead":"Mindössze öt hét alatt készítette el a budapesti Umbrella produkciós műhely animációs csapata a brit metalcore...","id":"20210323_Magyar_csapat_keszitette_mar_felmillioan_lattak_az_Architects_uj_videoklipjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f472038d-b54b-4445-b998-2ce23479f38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a79805-207c-4795-bc36-f81d192b5207","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Magyar_csapat_keszitette_mar_felmillioan_lattak_az_Architects_uj_videoklipjet","timestamp":"2021. március. 23. 16:20","title":"Magyar csapat készítette, már félmillióan látták az Architects új videoklipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet ezt jobban is csinálni – ezt bizonyítja az ábra, melyen mások mellett az Európai Unió, az abból nemrég távozott Egyesült Királyság és az Egyesült Államok lakosságarányos átoltottsága látható.","shortLead":"Lehet ezt jobban is csinálni – ezt bizonyítja az ábra, melyen mások mellett az Európai Unió, az abból nemrég távozott...","id":"20210322_beadott_oltasok_szama_100_lakosra_vetitve_koronavirus_vakcina_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e5f1393-24a0-43e6-8e4b-7633131dfe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96125187-7119-4ec4-90d5-da20b79df2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_beadott_oltasok_szama_100_lakosra_vetitve_koronavirus_vakcina_statisztika","timestamp":"2021. március. 22. 09:03","title":"Egyetlen ábra megmutatja, mekkora a baj az oltásokkal az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]