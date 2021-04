Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6fb2e5c-ab02-4db9-99b2-123efee43cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Páncéltörő- és repeszgránátokat is találtak a telken.","shortLead":"Páncéltörő- és repeszgránátokat is találtak a telken.","id":"20210422_legibomba_granat_komarom_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6fb2e5c-ab02-4db9-99b2-123efee43cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ec53c6-05b4-456e-953a-3ea8a855d803","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_legibomba_granat_komarom_epitkezes","timestamp":"2021. április. 22. 21:21","title":"Egy 100 kilós légibombát és 18 gránátot találtak egy komáromi építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszra már nem kell átszállni a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon, de 10-15 perccel növekedhet a menetidő.","shortLead":"Pótlóbuszra már nem kell átszállni a Budapest-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon, de 10-15 perccel növekedhet a menetidő.","id":"20210423_Egy_vaganyon_ujraindult_a_forgalom_Ujfehertonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b611087-d925-47a7-b7de-b032a890359b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Egy_vaganyon_ujraindult_a_forgalom_Ujfehertonal","timestamp":"2021. április. 23. 06:51","title":"Egy vágányon újraindult a forgalom Újfehértónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f1efd24-e7b4-403d-b9d0-43dabc19b202","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az kétségtelen, hogy az Audi RS7-R ABT egy igazán különösen exkluzív \"családi\" autó.","shortLead":"Az kétségtelen, hogy az Audi RS7-R ABT egy igazán különösen exkluzív \"családi\" autó.","id":"20210422_Arban_is_felelmetes_300_ezer_euroert_egy_hasznalt_Audi_RS7R","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f1efd24-e7b4-403d-b9d0-43dabc19b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13de81dd-5d91-4428-9768-49e0d228b6a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Arban_is_felelmetes_300_ezer_euroert_egy_hasznalt_Audi_RS7R","timestamp":"2021. április. 23. 04:39","title":"Árban is félelmetes 300 ezer euróért egy használt Audi RS7-R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977bcd1e-0acb-4d0c-90be-1daed45138a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 33 éves férfi a gyanú szerint többek között kiskorú ellen követett el szexuális erőszakot. Nemzetközi együttműködésben sikerült kézre keríteni.\r

","shortLead":"A 33 éves férfi a gyanú szerint többek között kiskorú ellen követett el szexuális erőszakot. Nemzetközi...","id":"20210423_Top_50es_bunozot_fogott_el_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=977bcd1e-0acb-4d0c-90be-1daed45138a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899d5e56-cc08-4345-a6fe-c6e31861c1bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Top_50es_bunozot_fogott_el_a_rendorseg","timestamp":"2021. április. 23. 07:14","title":"Top 50-es bűnözőt fogott el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ több nagy szennyező országának vezetői is ígéretet tettek a felmelegedést okozó anyagok kibocsátásának csökkentésére.","shortLead":"A világ több nagy szennyező országának vezetői is ígéretet tettek a felmelegedést okozó anyagok kibocsátásának...","id":"20210422_Biden_usa_klima","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ec4ee-4d19-47eb-922a-ef2725d25824","keywords":null,"link":"/zhvg/20210422_Biden_usa_klima","timestamp":"2021. április. 22. 17:24","title":"Biden azt ígérte, 2030-ra megfelezik az USA károsanyag-kibocsátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c5f2e4-dd04-4e04-bb4d-18628bc36d23","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A magyar kutatók 4744 fertőzött beteg gyomorbiopsziás mintáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, a betegek gyógyszerfogyasztása milyen összefüggésben van a rezisztencia gyakoriságával.","shortLead":"A magyar kutatók 4744 fertőzött beteg gyomorbiopsziás mintáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, a betegek...","id":"20210422_rost_gergely_rezisztens_bakteriumok_terjedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1c5f2e4-dd04-4e04-bb4d-18628bc36d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa149617-87dd-40f4-87e3-73ef126d1708","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_rost_gergely_rezisztens_bakteriumok_terjedese","timestamp":"2021. április. 22. 19:03","title":"Új modellt állított fel a rezisztens baktériumok terjedésére Röst Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27302b2-31c7-4c4f-af78-fc97cf3b8733","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több indiai város kórházai hely- és oxigénhiánnyal küzdenek, Újdelhiben az egészségügyi intézmények több mint kétharmadában már egyáltalán nincsen szabad ágy.","shortLead":"Több indiai város kórházai hely- és oxigénhiánnyal küzdenek, Újdelhiben az egészségügyi intézmények több mint...","id":"20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_india_egeszsegugy_oxigen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a27302b2-31c7-4c4f-af78-fc97cf3b8733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a6d2e2-171b-4143-aa9e-6e3ae8524e34","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_india_egeszsegugy_oxigen","timestamp":"2021. április. 22. 10:25","title":"Óriási a baj Indiában, egyetlen nap alatt 314 ezer fertőzöttet jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c7de2a-e76f-4bf8-9548-5c8cd3939b10","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kedden és szerdán döntenek egyebek közt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról, amelyek leválthatatlan kurátoraikkal és a megkapott állami vagyonnal szembemehetnek bármely jövendő kormánnyal.","shortLead":"Kedden és szerdán döntenek egyebek közt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról, amelyek...","id":"20210422_orszaggyules_ules_jogszabaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48c7de2a-e76f-4bf8-9548-5c8cd3939b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816506a5-7e8f-494f-a0b1-54f7aa23e543","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_orszaggyules_ules_jogszabaly","timestamp":"2021. április. 22. 20:58","title":"32 törvényt nyomnak át a parlamenten a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]