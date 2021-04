Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid elnöke, Florentino Perez kijelentette, hogy a 12 alapító klubot továbbra is szerződés köti a labdarúgó Európai Szuperligához (ESL), azaz a tagok - bár a többség ezt már kijelentette - nem távozhatnak a társaságból.","shortLead":"A Real Madrid elnöke, Florentino Perez kijelentette, hogy a 12 alapító klubot továbbra is szerződés köti a labdarúgó...","id":"20210425_A_Real_Madrid_elnoke_szerint_nincs_visszaut_a_Szuperligabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1deb3e2-cd46-47b3-a1ec-a34790e70256","keywords":null,"link":"/sport/20210425_A_Real_Madrid_elnoke_szerint_nincs_visszaut_a_Szuperligabol","timestamp":"2021. április. 25. 12:43","title":"A Real Madrid elnöke szerint nincs visszaút a Szuperligából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra jutottak, hogy a lehetséges előnyök meghaladják a kockázatokat.","shortLead":"Arra jutottak, hogy a lehetséges előnyök meghaladják a kockázatokat.","id":"20210424_usa_oltas_janssen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0148928-deec-4169-b679-0753f77656a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_usa_oltas_janssen","timestamp":"2021. április. 24. 08:25","title":"Folytatják az oltást a Janssen-vakcinával az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","shortLead":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","id":"20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ff6831-e7db-47da-8d3b-57f6a5ed833e","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","timestamp":"2021. április. 24. 19:10","title":"Biden hivatalosan népirtásnak minősítette az örmények ellen 1915-ben elkövetett atrocitásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dc1aca-bc96-4077-8149-963adfcc04e8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kínában már bevett gyakorlat, de összesen vagy félszáz ország rendszeresen alkalmazza az eljárást, mellyel akkor is csapadékot lehet előállítani, ha egyébként nem esne. A felhők piszkálásának következményei még felettébb bizonytalanok.","shortLead":"Kínában már bevett gyakorlat, de összesen vagy félszáz ország rendszeresen alkalmazza az eljárást, mellyel akkor is...","id":"202116__esoteremtes__kina_azelen__ketes_eredmenyek__cseppben_azero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19dc1aca-bc96-4077-8149-963adfcc04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ad226e-8875-4d8d-b509-565bddeec49f","keywords":null,"link":"/360/202116__esoteremtes__kina_azelen__ketes_eredmenyek__cseppben_azero","timestamp":"2021. április. 24. 13:30","title":"Dollármilliárdos üzletté nőtte ki magát az esőcsinálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább folytatódik a Balinál elsüllyedt tengeralattjáró keresése.","shortLead":"Tovább folytatódik a Balinál elsüllyedt tengeralattjáró keresése.","id":"20210424_indoneziai_tengeralattjaro_oxigen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c8c546-10af-44fa-a0fe-e3fde5bd357c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6e3e6a-6aab-4ab7-8cc3-6560388e5232","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_indoneziai_tengeralattjaro_oxigen","timestamp":"2021. április. 24. 12:26","title":"Mostanra elfogyhatott az elsüllyedt indonéziai tengeralattjáró oxigénje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4846d-1b93-4783-a90c-d26318f6c028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Érzékenyen reagálnak a pingvinek a víz feletti és alatti zajokra is a kutatók szerint. ","shortLead":"Érzékenyen reagálnak a pingvinek a víz feletti és alatti zajokra is a kutatók szerint. ","id":"20210424_viz_feletti_es_alatti_zajok_pingvinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4846d-1b93-4783-a90c-d26318f6c028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64579fd3-b5e0-4dae-b78d-9a3ff3744f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_viz_feletti_es_alatti_zajok_pingvinek","timestamp":"2021. április. 24. 12:03","title":"Zavarja a pingvineket, hogy mi, emberek zajongunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK vezetője magányosan ül egy kerti bútoron. ","shortLead":"A DK vezetője magányosan ül egy kerti bútoron. ","id":"20210425_Gyurcany_is_beszalt_a_politikai_teraszbajnoksagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f6203c-923c-4003-a05b-3073b8fbbfc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Gyurcany_is_beszalt_a_politikai_teraszbajnoksagba","timestamp":"2021. április. 25. 14:35","title":"Gyurcsány is beszállt a politikai teraszbajnokságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Domino's és a Nuro nevű amerikai startup cégek a héten \"autonóm\" pizzafutár-szolgáltatást indítottak Houstonban. Ez azt jelenti, hogy bizonyos vásárlóknak lehetőségük van arra, hogy a Nuro R2 önvezető kiszállító járművel szállítsák ki a pizzát.","shortLead":"A Domino's és a Nuro nevű amerikai startup cégek a héten \"autonóm\" pizzafutár-szolgáltatást indítottak Houstonban...","id":"20210425_Amikor_mar_pizzafutar_sem_kell_a_pizza_kiszallitasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5293b071-d067-43ec-acb2-c61372e4a47f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_Amikor_mar_pizzafutar_sem_kell_a_pizza_kiszallitasahoz","timestamp":"2021. április. 25. 12:15","title":"Amikor már pizzafutár sem kell a pizza kiszállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]