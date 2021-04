Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig három csoportot készített fel a MOK egészségügyi munkára.","shortLead":"Eddig három csoportot készített fel a MOK egészségügyi munkára.","id":"20210423_magyar_orvosi_kamara_onkentes_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ff053-8b5e-4b4e-aba8-f7843b65faf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63a173-1d37-4a55-858a-74b54209e0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_magyar_orvosi_kamara_onkentes_korhaz","timestamp":"2021. április. 23. 15:39","title":"Már dolgoznak az orvosi kamara önkéntesei háziorvosok mellett és kórházban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","shortLead":"Pécsi virológusok ezúttal a legújabb koronavírus-mutációval kapcsolatban igyekeznek közérthető válaszokat adni.","id":"20210423_koronavirus_mutacio_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0630314e-75eb-4410-bc2b-ac803fa51566","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_koronavirus_mutacio_india","timestamp":"2021. április. 23. 17:09","title":"Mit lehet tudni az új, „kétszeresen mutáns” koronavírus-változatról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint szabad a sör.","shortLead":"A miniszterelnök szerint szabad a sör.","id":"20210424_Nem_csak_igergetett_Orban_Viktor_megivott_egy_sort_egy_teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a90ff59-84c6-4ab8-9930-7651a18904cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Nem_csak_igergetett_Orban_Viktor_megivott_egy_sort_egy_teraszon","timestamp":"2021. április. 24. 16:15","title":"Nem csak ígérgetett: Orbán Viktor megivott egy sört egy teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833f9ac0-4730-4e4b-843d-d6bb35291c2b","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ és szakmai partnere, a MÚOSZ Fotóriporteri Szakosztálya 2018 márciusában alapította a fotóriporteri életműdíjat, amelyet idén Benkő Imre kapott. A képeit Kecskeméttől Lausanne-on és Párizson át New Yorkig őrzik közgyűjtemények, itthon talán az ózdi sorozata a legismertebb. „Hosszú távú sorozatokban, fotóesszékben gondolkodom, a fekete-fehér vizuális álomvilág foglalja egységbe szubjektív korlenyomataimat. Mindig csak szórt fényekben találok rá jelentéssel bíró arcaimra, sajátos hangulatokra. Alkotóként fontos számomra: a folyamatosan változó látványvilágból kiszakított képkonstrukcióim filmre készüljenek, amik egyben hiteles bizonyítványai a kézműves analóg nagyításaimnak” – mondta magáról és munkájáról. ","shortLead":"A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ és szakmai partnere, a MÚOSZ Fotóriporteri Szakosztálya 2018 márciusában...","id":"20210423_Benko_Imre_eletmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=833f9ac0-4730-4e4b-843d-d6bb35291c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989cb55d-b267-4c07-b45f-2c47b40eac93","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210423_Benko_Imre_eletmu","timestamp":"2021. április. 23. 15:57","title":"Benkő Imre és a fekete-fehér álomvilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.

","id":"20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63a747-57e3-4105-a575-8ec077d50d36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_nasa_mars_helikopter_hasznalt_laptop_mennyit_er_apple_ipad_pro_m1_siri_14_chrome_kiemeles","timestamp":"2021. április. 25. 12:00","title":"Ez történt: Felszállt a Marson a helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0b65d9-e415-4d08-98a1-322e282af3fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utoljára júniusban nem történt hasonló a világ leggyorsabban oltó országában.","shortLead":"Utoljára júniusban nem történt hasonló a világ leggyorsabban oltó országában.","id":"20210424_izrael_koronavirus_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b0b65d9-e415-4d08-98a1-322e282af3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1924cd-b4ad-42c5-932a-d95ff256d7ef","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_izrael_koronavirus_statisztika","timestamp":"2021. április. 24. 13:18","title":"Tíz hónap után nincs új áldozata a koronavírusnak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4846d-1b93-4783-a90c-d26318f6c028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Érzékenyen reagálnak a pingvinek a víz feletti és alatti zajokra is a kutatók szerint. ","shortLead":"Érzékenyen reagálnak a pingvinek a víz feletti és alatti zajokra is a kutatók szerint. ","id":"20210424_viz_feletti_es_alatti_zajok_pingvinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4846d-1b93-4783-a90c-d26318f6c028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64579fd3-b5e0-4dae-b78d-9a3ff3744f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_viz_feletti_es_alatti_zajok_pingvinek","timestamp":"2021. április. 24. 12:03","title":"Zavarja a pingvineket, hogy mi, emberek zajongunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai szakhatóság úgy véli, a brit-svéd fejlesztésű vakcina hatásos ellenszer a koronavírussal szemben.","shortLead":"Az európai szakhatóság úgy véli, a brit-svéd fejlesztésű vakcina hatásos ellenszer a koronavírussal szemben.","id":"20210423_europai_gyogyszerugynokseg_astrazeneca_oltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4286835-002a-43a2-96b4-d10066e89068","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_europai_gyogyszerugynokseg_astrazeneca_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 23. 19:03","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Az AstraZeneca előnyei továbbra is felülmúlják az esetleges kockázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]