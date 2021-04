Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Koronavírusban 59 éves korában életét vesztette a női divatot forradalmasító és számos híres filmszínész által imádott Alber Elbaz, aki párhuzamot vont egy új kollekció és egy vakcina létrehozása között.","shortLead":"Koronavírusban 59 éves korában életét vesztette a női divatot forradalmasító és számos híres filmszínész által imádott...","id":"20210425_Meghalt_Alber_Elbaz_a_divatvilag_unnepelt_sztarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213960eb-31fe-4aa3-9c72-bef5cd269eed","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Meghalt_Alber_Elbaz_a_divatvilag_unnepelt_sztarja","timestamp":"2021. április. 25. 18:59","title":"Meghalt Alber Elbaz, a divatvilág ünnepelt sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e027cc80-ec96-4c64-8d91-a6d2725b1cac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emerald Fennell héthónapos terhesen rendezte az Ígéretes fiatal nőt, és most a második gyerekét várva vonult végig a vörös szőnyegen.","shortLead":"Emerald Fennell héthónapos terhesen rendezte az Ígéretes fiatal nőt, és most a második gyerekét várva vonult végig...","id":"20210426_Van_aki_ket_terhesseget_is_vegigcsinalt_az_Oscar_arnyekaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e027cc80-ec96-4c64-8d91-a6d2725b1cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d15cedb-4de0-42b5-87ff-2f73f6b11a0b","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Van_aki_ket_terhesseget_is_vegigcsinalt_az_Oscar_arnyekaban","timestamp":"2021. április. 26. 08:49","title":"Van, aki két terhességet is végigcsinált az Oscar árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3359537-4a1e-4f09-9fbb-93783f739e5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nyílt, online kurzus miatt derült fény arra, hogy a borostyánligás egyetemek a hozzátartozók tudta, és engedélye nélkül használják a meghalt gyerekek csontjait. ","shortLead":"Egy nyílt, online kurzus miatt derült fény arra, hogy a borostyánligás egyetemek a hozzátartozók tudta, és engedélye...","id":"20210424_Botrany_az_amerikai_elitegyetemeknel_rendori_bombazasban_meghalt_afroamerikai_gyerekek_csontjait_hasznaltak_antropologia_kurzusokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3359537-4a1e-4f09-9fbb-93783f739e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d39f40-5c70-490f-82b1-ba89abb12351","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Botrany_az_amerikai_elitegyetemeknel_rendori_bombazasban_meghalt_afroamerikai_gyerekek_csontjait_hasznaltak_antropologia_kurzusokon","timestamp":"2021. április. 24. 19:05","title":"Botrány az amerikai elitegyetemeknél: rendőrségi akcióban meghalt afro-amerikai gyerekek csontjait használták antropológia kurzusokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Best FM rádió szépen terjeszkedik.","shortLead":"A Best FM rádió szépen terjeszkedik.","id":"20210425_Mfor_Radiotulajdonos_lett_Meszaros_Lorinc_regi_bizalmasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de40ab4f-f0ce-4037-8c55-c05177a84000","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Mfor_Radiotulajdonos_lett_Meszaros_Lorinc_regi_bizalmasa","timestamp":"2021. április. 25. 12:58","title":"Mfor: Rádiótulajdonos lett Mészáros Lőrinc régi bizalmasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy magas rangú miniszter állítja, hogy Boris Johnson saját zsebből fizette Downing Street-i szolgálati lakásának felújítását. Igaz, azt nem tudni, honnan szerezte a pénzt.","shortLead":"Egy magas rangú miniszter állítja, hogy Boris Johnson saját zsebből fizette Downing Street-i szolgálati lakásának...","id":"20210425_All_a_bal_Boris_Johnson_lakasfelujitasa_miatt_mert_nem_tudni_ki_fizette_azt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dce631-087a-400e-a5f8-d6cd7ef85bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c45303e-b512-4623-9bbd-edf10770b15b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210425_All_a_bal_Boris_Johnson_lakasfelujitasa_miatt_mert_nem_tudni_ki_fizette_azt","timestamp":"2021. április. 25. 13:32","title":"Áll a bál Boris Johnson lakásfelújítása miatt, mert nem tudni, ki fizette azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8a41c-df0a-4c3d-b23f-463ca7bbb429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő bármit csinál, nagyot alakít. ","shortLead":"Ő bármit csinál, nagyot alakít. ","id":"20210426_Glenn_Close_riszalasa_felejthetetlen_volt_az_idei_Oscaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35e8a41c-df0a-4c3d-b23f-463ca7bbb429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43840b3d-35ab-4053-97fc-b3d090eded58","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Glenn_Close_riszalasa_felejthetetlen_volt_az_idei_Oscaron","timestamp":"2021. április. 26. 07:12","title":"Glenn Close riszálása felejthetetlen volt az idei Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac40aa0-b554-45bf-aa74-f5bb974c8eaa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden amerikai elnök szombaton hivatalosan népirtásnak minősítette az Oszmán Birodalom által az örmények ellen 1915-ben elkövetett atrocitásokat, válaszul bekérették az amerikai nagykövetet. ","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök szombaton hivatalosan népirtásnak minősítette az Oszmán Birodalom által az örmények ellen...","id":"20210425_Az_Egyesult_Allamok_nem_ismeri_a_tortenelmet_mert_nincs_tortenelme__vagott_vissza_a_torok_belugyminiszter_Bidennek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ac40aa0-b554-45bf-aa74-f5bb974c8eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24591ad1-0420-4f1b-a441-1258aaaa5781","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Az_Egyesult_Allamok_nem_ismeri_a_tortenelmet_mert_nincs_tortenelme__vagott_vissza_a_torok_belugyminiszter_Bidennek","timestamp":"2021. április. 25. 13:31","title":"\"Az Egyesült Államok nem ismeri a történelmet, mert nincs történelme\" - vágott vissza a török belügyminiszter Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d709ec90-2525-4310-8482-41742cfcea7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lehet, röptében akart szerelmet vallani a sirály, de az is benne van a pakliban, hogy csak lusta volt.","shortLead":"Lehet, röptében akart szerelmet vallani a sirály, de az is benne van a pakliban, hogy csak lusta volt.","id":"20210426_siraly_siralyhaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d709ec90-2525-4310-8482-41742cfcea7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7e48c0-8bfb-4c7c-afa2-7a5b238618bf","keywords":null,"link":"/elet/20210426_siraly_siralyhaton","timestamp":"2021. április. 26. 12:07","title":"Nincs nagyobb király most a sirályháton lovagló sirálynál az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]