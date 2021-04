Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

A kormány szokás szerint nem jelent meg a Parlamentben, ezért nagyon röviden is össze lehet foglalni a keddi ülésnap napirend előtti felszólalásait: az ellenzék ismert nevei elsorolták a kérdéseiket, hogy ezután a három jelenlévő államtitkár, Rétvári Bence, Dömötör Csaba Orbán Balázs mondhassa el, hogy az ellenzék oltásellenes, és semmiben nem járultak hozzá az elmúlt egy év vírus elleni védkezéséhez.

A napirend előtti felszólalásokat most a párbeszédes Szabó Tímea nyitotta, aki arról beszélt, Magyarországon haltak meg a legtöbben mostanra lakosságarányosan a koronavírus miatt. “Orbán Viktort a járvány alatt is a lopás és a hazudozás foglalta le” - mondta, hozzátéve, hogy a miniszterelnök egyszer sem nyilvánított részvétet az áldozatok családjainak. A politikus szerint az sem igaz, hogy csak adminisztrációs hiba lenne az orvosok engedélyezett lehallgathatóságáról szóló dokumentum, ahogy a vakcinahatékonysági adatokat is meghamisított a kormány hétvégén.

Dömötör Csaba válaszában arról beszélt, hogy a baloldal minden felszólalása, minden akciója arról szól, hogy kihasználják a gyászból adódó fájdalmat, miközben az átoltottsági arány 37 százalék, míg az uniós átlag csak 21 .“A közzétett adatok tények. Nem jóslatok, nem elemzések, hanem tények” - mondta. Dömötör szerint ez a statisztika azt mutatja, hogy “minden vakcina jó”, majd azt kérte az ellenzéktől, “a statisztikákról se folytassanak oltásellenes kampányt.”

Dömötör szerint a hétvégi nyitást is problémás kritizálnia az elleznéknek úgy, hogy nemrég még ők követeltek nyitást a harmadik hullám felívelésekor.

Az LMP-s Csárdi Antal azt kritizálta, a kormány még a kórházfejlesztéseket is csak brüsszeli pénzből hajlandó állni, utalva ezzel az uniós helyreállítási alap tervezett elköltésére. “Azt láthatjuk ,hogy ebből a forrásból megkérdőjelezhető döntések várhatók” - mondta Csárdi, kiemelve, hogy az EU ajánlását egyáltalán nem tartották be az álláskeresési járadék időtartamának és mértékének ideiglenes megemeléséről, ráadásul a felsőoktatásba is csak azért megy sok pénz, mert épp kiszervezik az állam alól.

Erre Orbán Balázs azt válaszolta, hogy Magyarország különösen jól használja fel az Európai Unióból érkezett pénzeket, amit például Angela Merkel is elismert, azt pedig nem érti, hogy a zöldpolitikus Csárdinak mi baja a tervezettel, mikor rengeteg zöld fejlesztés található benne, ráadásul a felsőoktatás is fejlődni fog. “Bevallom őszintén, nem igazán értem, hogyan lehet kritikával illetni azt a tervet, aminek keretében soha nem látott források mennek a felsőoktatásba” - mondta. “Ez olyan ez a program, mintha ön írta volna. Csak akkor egy dolgot nem értek: akkor miért támadja?” - tette fel a kérdést, majd ezt megválaszolva elmondta, hogy azért, mert Csárdi politikai hisztériát szeretne kezdeményezni azért, hogy elhúzódjon a források felhasználása.

A DK-s Arató Gergely is kritizálta a kormányt: először a fideszeseket, akiknek a nagy része be sem ment a mai ülésre, majd rátért a járványkezelésre. “Az az igazság, hogy Magyarország a legtöbb embert vesztette el lakosságarányosan a járvány miatt. Százezrek vesztették el a munkájukat, cégek tízezrei mentek tönkre, a nehéz sorban élő emberek számára is egyre drágább az élelmiszer és a megélhetés. De ha valaki megnézni, hogy mit akar a Fidesz keresztülnyomni a hetekben a parlamenten, azt hinné, ez egy másik ország: a kormány ezen az ülésen sem számolt be a járványügyi helyzetről, miközben erre törvény kötelezi, mint ahogy nem számolt be az elmúlt hónapokban sem” - mondta Arató, hozzátéve, hogy szerinte a parlamenti üléseket is azért ritkították meg, hogy már az ellenzék kérdéseire se kelljen válaszolni, ehelyett azzal foglalkoznak, hogy amíg “az ország az életéért küzd, a saját rokonaik, üzletfeleik zsebét tömik.”

Arató nem tudta befejezni a felszólalást, mert Kövér László házelnök elvette tőle a szót arra hivatkozva, hogy lejárt az öt perce, de Dömötör Csaba így is el tudta mondani, hogy a járványhelyzet alatt 4 százalékot nőtt az ipari termelés Magyarországon, csak 4,5 százalékos a munkanélküliség, majd felsorolta a kormány járványügyi intézkedéseit, és persze elmondta, hogy az ellenzék oltásellenes kampányt folytat és aknamunkát végez.

Ezután az MSZP-s Tóth Bertalanon volt a sor, aki arra utalt, Orbán Viktor ér Rogán Antal jókedvűen söröztek a várban, miközben nem érti, miért voltak vidámak: “A hétvégén mindkét napon több mint 200 ember halt meg, miközben Ausztriában 15 halott volt egy napon” - mondta. Tóth szerint felelőtlen volt a kormány, amikor nem volt hajlandó tesztelni, miközben csupa olyan dologra szórta a pénzt, aminek semmi köze a járványkezeléshez.

Újra Rétvári Bence válaszolt: visszásnak ítélte, hogy a baloldal a nyitást kritizálja, mikor korábban épp ők akartak lazítani a szabályokon, majd elmondta, hogy ha nem érkeztek volna keleti vakcinák Magyaroszágra, 1,5 millió emberrel kevesebben lennének most itt beoltva. A baloldal kamuvideókkal és kamustatisztikákkal támadja az orvosok és ápolók munkáját - mondta Rétvári, arra a határozati javaslatra utalva, amiben azt kérték, hogy csak olyan vakcinát használjanak, amit az Európai Gyógyszerügynökség is engedélyez.

Szokás szerint a jobbikos Jakab Péter volt a legkeményebb, aki már nyitásként összeszólalkozott Kövér Lászlóval, miután “fideszes hosszúhajú ficsúrnak” nevezte Deutsch Tamás EP-képviselőt. Kövér rövid időre elvette tőle a szót, és megkérte, ne sértegessen senkit. Jakab beleegyezett, majd folytatva mondókáját, kifejtette, hogy Deutsch már 30 éve élősködik a nemzet nyakán, most arra vette a bátorságot, hogy “lényegében lepanelprolizzon magyar embereket, amikor azt mondta, vérciki.”. Jakab szerint ehhez képest több millióan hónapról hónapra élnek, mert tisztességes munkával dolgoznak, és mégis ezerszer különb emberek az itt ülő fideszeseknél, mert “nem 30 éve urizálnak és zabálják nagy kanállal a közpénzt, nem helikopterekkel repkednek és luxusjachtokon nyaralnak.”

Jakab szerint leprolizták azokat, akiket védettség nélkül visszazavartak a tantermekbe, és azokat, akik nem tudtak dolgozni, miközben nem kaptak bértámogatást.

Válaszul Orbán Balázs egy szót sem ejtett például Deutsch Tamásról, viszont azt kérte az ellenzéktől, próbáljanak az emberek oldalára állni védekezésben, pláne mivel a kormány komplex munkahelyvédő programot hozott létre. Orbán szerint amikor az ellenzéknek támogatnia kellett volna a kormány járványügyi intézkedéseit, tiltakoztak, Jakab támadta Müller Cecíliát, az MSZP-s Korózs Lajos pedig kamuvideókat gyártott, és a keleti vakcinák ellen hergelték az embereket.

A KDNP-s Nacsa Lőrinc ezek után szidta az ellenzéket, akik szerinte tulajdonképpen mindenről hazudtak, miközben Magyarország a második az Európai Unióban lakosságarányos átoltottságot tekintve, majd elmondta, az ellenzék magyarok millióitól venné el az oltás lehetőségét.

A Fidesz részéről Kocsis Máté zárta a listát. A frakcióvezető már Facebookon megígérte, hogy leszámolás lesz délután, ehhez képest visszafogottan kezdte annak a hangsúlyozásával, milyen sikeres az oltási program. “Egy évvel ezelőtt még azon vitatkoztunk, mikor lesz vége ennek az egésznek. Azóta sok idő telt el, ma ott tartunk ,hogy szemben más uniós országokkal a magyar kormány lépésről lépésre oltja fel a korlátozásokat. Több, mint 3,5 millió beoltott magyar és 4,5 millió regisztrált, aki tudja, hogy az oltás életet ment” - mondta Kocsis, aki újra elmondta, milyen magas a magyar átoltottsági arány.

Az ellenzékre csak itt tért rá: szerinte az elbizonytalanító kampányt Korózs Lajos indította be a kamuvideójával. “

“Nem tudok felidézni egy pillanatot sem az elmúlt egy évből, amikor kivették a részüket a járvány elleni védekezésből” - mondta Kocsis, aki szerint az ellenzék a nagyobb politikai hasznot látva választotta ezt az utat. “Nem vezet arról senki sem statisztikát, hogy hány olyan honfitársunkat vesztettük el, akik azért nem oltatták be magukat, mert önök elbizonytalanították. Két ilyen önkormányzati képviselőről tudunk közülük, akik visszautasították a felkínált vakcinát” - mondta.

Ezek után azt javasolta, minden védekezésben résztvevő felé mutatott tiszteletüket egy perces néma csendben állással fejezzék ki, amit meg is tett a terem, bár Kövér László jelezte, hogy erről azért egyeztessen legközelebb vele.