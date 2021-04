Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6593ce91-5460-4693-9691-a1cc990a6eea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már körvonalazódik, mire számíthatnak majd a felhasználók a Windows 10-hez várhatóan ősszel megjelenő, Sun Valley néven érkező frissítéssel.","shortLead":"Már körvonalazódik, mire számíthatnak majd a felhasználók a Windows 10-hez várhatóan ősszel megjelenő, Sun Valley néven...","id":"20210426_windows_10_frissites_sun_valley","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6593ce91-5460-4693-9691-a1cc990a6eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb2d437-0c99-4488-875c-6c7426d9eef5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_windows_10_frissites_sun_valley","timestamp":"2021. április. 26. 09:45","title":"Nemsokára önnél is nagyot változik a Windows 10 – mutatjuk, milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Father főszerepéért kapott Oscar-díjat Anthony Hopkins.","shortLead":"A The Father főszerepéért kapott Oscar-díjat Anthony Hopkins.","id":"20210426_Anthony_Hopkins_megkapta_elete_masodik_Oscardijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b1f2f4-b126-4905-a237-dbb92287c301","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Anthony_Hopkins_megkapta_elete_masodik_Oscardijat","timestamp":"2021. április. 26. 05:15","title":"Anthony Hopkins megkapta élete második Oscar-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47d3aaa-4c4f-4f8b-b981-f57573284a5f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A környéken élőknek a hamu miatt ajánlott a maszkviselés.","shortLead":"A környéken élőknek a hamu miatt ajánlott a maszkviselés.","id":"20210426_sinabung_vulkan_indonezia_kitores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47d3aaa-4c4f-4f8b-b981-f57573284a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2dd46b-40ae-4589-af65-03b8010d9196","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_sinabung_vulkan_indonezia_kitores","timestamp":"2021. április. 26. 07:35","title":"Ismét kitört a Sinabung vulkán Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nagyon magas a halálozási arány Magyarországon.","shortLead":"Még mindig nagyon magas a halálozási arány Magyarországon.","id":"20210425_205_koronavirusos_beteg_hunyt_el_vasarnapra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e6a784-d306-4258-ba7f-6dda1ea4be01","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_205_koronavirusos_beteg_hunyt_el_vasarnapra","timestamp":"2021. április. 25. 09:32","title":"205 koronavírusos beteg hunyt el vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat a munkavállalói oltására és új modellje sorozatgyártásának előkészítésére használja ki az időt.



","shortLead":"A beszállítói nehézségek okozta alkatrészhiány miatt ismét leállt a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban; a vállalat...","id":"20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ece1ebd-6d3d-45b8-bd5d-579a980f2b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67a7d53-d642-4bf8-b76a-7ab9f8683682","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_oltopont_kecskemet_mercedes_gyar","timestamp":"2021. április. 26. 13:50","title":"Leállt a termelés, oltópontokat alakítottak ki a Mercedes kecskeméti gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"India új világrekordot állított fel a legtöbb COVID-19 fertőzés számában egy nap alatt, miközben a miniszterelnök vasárnap minden állampolgárt védőoltásra és óvatosságra szólított fel. Az Egyesült Államok közölte, hogy mélyen aggódik az Indiában megnövekedett koronavírusos megbetegedések miatt, és sürgősen segélyt küld Indiába.","shortLead":"India új világrekordot állított fel a legtöbb COVID-19 fertőzés számában egy nap alatt, miközben a miniszterelnök...","id":"20210425_Negyedik_napja_dont_rekordokat_a_fertozesek_szama_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7560d997-5082-44e3-9696-7666b1294e81","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Negyedik_napja_dont_rekordokat_a_fertozesek_szama_Indiaban","timestamp":"2021. április. 25. 10:13","title":"Egyre súlyosabb a helyzet Indiában a covid miatt, Amerika segélyt küld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ba7deb-1537-4c9e-be6a-5837c24f7b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nyilvánosságra került szabadalom arról árulkodik, hogy az LG tovább bővítené a feltekerhető eszközök körét. A televízió után akár a hordozható számítógépnek is lehetne kihúzható/feltekerhető kijelzős változata.","shortLead":"Egy nyilvánosságra került szabadalom arról árulkodik, hogy az LG tovább bővítené a feltekerhető eszközök körét...","id":"20210426_lg_feltekerheto_laptop_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7ba7deb-1537-4c9e-be6a-5837c24f7b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6b332-35fe-4ab7-af53-67a045963d06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_lg_feltekerheto_laptop_szabadalom","timestamp":"2021. április. 26. 12:03","title":"Jöhet a feltekerhető laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sosem dolgozott még mesterként tehetségkutatóban, most kipróbálja.","shortLead":"Sosem dolgozott még mesterként tehetségkutatóban, most kipróbálja.","id":"20210426_Kiderult_milyen_tevemusorban_ter_vissza_Majka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6f8c6e-2bce-4976-bdc7-309b49423195","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Kiderult_milyen_tevemusorban_ter_vissza_Majka","timestamp":"2021. április. 26. 13:04","title":"Kiderült, milyen tévéműsorban tér vissza Majka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]