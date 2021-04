Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy Orbán Viktor elveszti jövőre a választásokat, ezért most bebiztosítja hatalmát: független alapítványok veszik át jóformán az összes állami feladatot – hatalmas vagyonnal kistafírozva. Így értékeli az Országgyűlés idevágó döntését a Deutsche Welle.","shortLead":"Lehet, hogy Orbán Viktor elveszti jövőre a választásokat, ezért most bebiztosítja hatalmát: független alapítványok...","id":"20210429_Deutsche_Welle_Orban_parhuzamos_allamot_epit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d9978a-4c1e-4b23-acf7-307695b786fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1fe56a-962f-45e2-a33e-975581d9c359","keywords":null,"link":"/360/20210429_Deutsche_Welle_Orban_parhuzamos_allamot_epit","timestamp":"2021. április. 29. 07:29","title":"Deutsche Welle: Orbán párhuzamos államot épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7d424-baad-4e1c-a782-6e2b4e3d1565","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fagyasztott sült krumplin már működik a módszer.","shortLead":"A fagyasztott sült krumplin már működik a módszer.","id":"20210427_szen_dioxid_elelmiszer_tartositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7d424-baad-4e1c-a782-6e2b4e3d1565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7385ed79-850b-4b1a-ae6b-9b7cb164b5b8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210427_szen_dioxid_elelmiszer_tartositas","timestamp":"2021. április. 27. 18:40","title":"Szén-dioxiddal tartósítaná egy cég az élelmiszereket, hogy fagyasztó helyett akár a polcon is tarthassuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","shortLead":"A hat fiatal közül négyről azt is bebizonyították, hogy nem a bulin kapták el a fertőzést.","id":"20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2d09b5-91ca-4812-a56a-bf7922be9ce9","keywords":null,"link":"/elet/20210427_spanyol_koncert_koronavirus_kiserlet","timestamp":"2021. április. 27. 17:10","title":"Csak hatan lettek koronavírusosak egy 5000 fős barcelonai koncert után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Kijárási tilalom, üzlet- és iskolabezárások – a berlini kormány alkotmányossági aggályokkal is szembenézve, a föderációs berendezkedésű Németországban szokatlan módon, központilag akarja legyőzni a koronavírus-járványt.","shortLead":"Kijárási tilalom, üzlet- és iskolabezárások – a berlini kormány alkotmányossági aggályokkal is szembenézve...","id":"20210428_Merkel_veszfekje_Nemet_jarvanyszabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c3d034-768f-47d5-a980-7c52258b561e","keywords":null,"link":"/360/20210428_Merkel_veszfekje_Nemet_jarvanyszabalyok","timestamp":"2021. április. 28. 12:00","title":"Merkel kezében ott a vészfék – a németek inkább szigorítanak a járványszabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb0a65b-bc49-4892-b09f-bebe7fb28ca4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az öt német és belga juhászkutyát izzadságmintákkal tesztelték, melyeket koronavírusos páciensektől gyűjtöttek be. Az állatok egyszer sem tévedtek.","shortLead":"Az öt német és belga juhászkutyát izzadságmintákkal tesztelték, melyeket koronavírusos páciensektől gyűjtöttek be...","id":"20210427_kutyak_koronavirus_szaglas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcb0a65b-bc49-4892-b09f-bebe7fb28ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dd87d7-500e-4fb3-b28c-84e7880cac66","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kutyak_koronavirus_szaglas","timestamp":"2021. április. 27. 19:03","title":"A román rendőrség kutyái 100 százalékos pontossággal ismerik fel a koronavírusos mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb57446-d3fc-4d8e-9c2d-0a5a4d4d52c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén élő dinoszauruszokkal kapcsolatban.","shortLead":"A Yamatosaurus felfedezése nem utolsó sorban új információkkal szolgál és új kérdéseket vet fel a mai Japán területén...","id":"20210428_yamatosaurus_izanagii_dinoszaurusz_paleontologia_lelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcb57446-d3fc-4d8e-9c2d-0a5a4d4d52c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc1a800-87c6-44f6-b37e-39db31cbb336","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_yamatosaurus_izanagii_dinoszaurusz_paleontologia_lelet","timestamp":"2021. április. 28. 17:03","title":"Eddig ismeretlen kacsacsőrű dinoszaurusz maradványait azonosították Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A 100 milliárd forintos hitelkeretből eddig 36 milliárd forintra adott be kérelmet összesen 4500 vállalkozás.","shortLead":"A 100 milliárd forintos hitelkeretből eddig 36 milliárd forintra adott be kérelmet összesen 4500 vállalkozás.","id":"20210427_ujrainditasi_gyorskolcson_mfb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195d7f8e-8d14-4be9-ba89-e84bbe29e5fa","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_ujrainditasi_gyorskolcson_mfb","timestamp":"2021. április. 27. 11:57","title":"Az újraindítási gyorskölcsön alig több, mint harmadát kérték a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3d450ac-529a-4427-a606-aed9000d9059","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"Hajlamosak vagyunk a termelőszövetkezeteket a Rákosi-korszakban erőszakkal létrehozott téeszekkel azonosítani, ám a forma ennél több lehetőséget tartogatott korábban és azóta is.

","shortLead":"Hajlamosak vagyunk a termelőszövetkezeteket a Rákosi-korszakban erőszakkal létrehozott téeszekkel azonosítani, ám...","id":"20210427_Sikeresen_is_lehet_szovetkezni_mi_volt_a_Hangya_titka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3d450ac-529a-4427-a606-aed9000d9059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e36166-20ac-4fc9-91dc-84260633993f","keywords":null,"link":"/360/20210427_Sikeresen_is_lehet_szovetkezni_mi_volt_a_Hangya_titka","timestamp":"2021. április. 27. 17:00","title":"Sikeresen is lehet szövetkezni: mi volt a Hangya titka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]