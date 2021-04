Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"188e1c3b-fd3b-4e37-b639-31745d00ca35","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az író 33 évet töltött a CIA szolgálatában, a Becsület Érdemérmet is megkapta. 69 éves volt.","shortLead":"Az író 33 évet töltött a CIA szolgálatában, a Becsület Érdemérmet is megkapta. 69 éves volt.","id":"20210429_Elhunyt_Jason_Matthews_Voros_vereb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=188e1c3b-fd3b-4e37-b639-31745d00ca35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66fc9b3-542a-4774-86a9-eacc44df3aad","keywords":null,"link":"/kultura/20210429_Elhunyt_Jason_Matthews_Voros_vereb","timestamp":"2021. április. 29. 21:55","title":"Elhunyt Jason Matthews, a Vörös veréb trilógia szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Európában is egyre több helyen jelenik meg az új vírusvariáns.","shortLead":"Európában is egyre több helyen jelenik meg az új vírusvariáns.","id":"20210428_who_india_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3248be3a-c5a6-4c55-9247-2d03d765a421","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_who_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 28. 06:49","title":"WHO: Eddig 17 országban mutatták ki a koronavírus indiai variánsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki a magyar miniszterelnök friss Facebook-bejegyzéséből.","shortLead":"Ez derül ki a magyar miniszterelnök friss Facebook-bejegyzéséből.","id":"20210429_orban_viktor_kinai_elnok_peking_kina_diplomacia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf9118-73e7-4540-b65c-509f82dc38ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_orban_viktor_kinai_elnok_peking_kina_diplomacia","timestamp":"2021. április. 29. 13:16","title":"Orbán Viktort Kínába hívták, megy is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d10eb7-0ed7-4a96-8aed-43f53a71b9d5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A tévés vetélkedőben bizonyító, Watson néven elhíresült számítógép az orvostudományban egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Fejlesztéséhez többek között magasan képzett emberi tanítókra lenne szükség, akik hajlandók akár éveket a gép betanítására áldozni - mutat rá Hannah Fry matematikus Emberek és gépek című könyvében. Részlet.","shortLead":"A tévés vetélkedőben bizonyító, Watson néven elhíresült számítógép az orvostudományban egyelőre nem váltotta be a hozzá...","id":"20210429_Mi_kell_ahhoz_hogy_a_jeopardys_Watsonbol_jo_orvos_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d10eb7-0ed7-4a96-8aed-43f53a71b9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ec27e0-c559-4b2f-ae53-294c094040b2","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210429_Mi_kell_ahhoz_hogy_a_jeopardys_Watsonbol_jo_orvos_legyen","timestamp":"2021. április. 29. 19:15","title":"Mi kell ahhoz, hogy a jeopardys Watsonból jó orvos legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az árbevételét tavaly megtízszerező Danubia Pharma tulajdonosának neve nem derül ki a nyilvánosan elérhető céginformációkból, és az NNK sem árulta el kilétét a 24.hu-nak.","shortLead":"Az árbevételét tavaly megtízszerező Danubia Pharma tulajdonosának neve nem derül ki a nyilvánosan elérhető...","id":"20210428_Sinopharm_vakcina_magyar_ceg_tulajdonos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7908ddd7-4099-45a0-9c43-10d11fa31e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d08f7ed-1d23-4430-85ca-8fbd0793a4cc","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_Sinopharm_vakcina_magyar_ceg_tulajdonos","timestamp":"2021. április. 28. 17:15","title":"Továbbra sem árulja el az állam, ki áll a Sinopharm-vakcinákon vagyonokat kereső magyar cég mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca395df5-868e-4277-9e96-60bc06072535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz évvel ezelőtt ezen a napon mondtak igent egymásnak a westminsteri apátságban.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt ezen a napon mondtak igent egymásnak a westminsteri apátságban.","id":"20210429_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_hazassagi_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca395df5-868e-4277-9e96-60bc06072535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07677109-f1e9-41f0-a0c1-1d3cb7b270fe","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_hazassagi_evfordulo","timestamp":"2021. április. 29. 09:51","title":"Vilmos herceg és Katalin hercegné új képekkel ünnepeli a házassági évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86eca2d3-665b-4465-ad50-c73b3ac9c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt szerint a kormány kiszúrja a nyugdíjasok szemét az átlagosan havi 900 forintos emeléssel.","shortLead":"A párt szerint a kormány kiszúrja a nyugdíjasok szemét az átlagosan havi 900 forintos emeléssel.","id":"20210428_DK_fel_kilo_csirkemell_Orban_Viktor_nyugdijemeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86eca2d3-665b-4465-ad50-c73b3ac9c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba878e9a-7864-4509-9aed-8670faeba318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210428_DK_fel_kilo_csirkemell_Orban_Viktor_nyugdijemeles","timestamp":"2021. április. 28. 16:39","title":"A DK fél kiló csirkemellet vitt Orbánnak, hogy érzékeltesse a nyugdíjemelés mértékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik, a friss Oscar-díjas Anthony Hopkins átaludta az Oscart. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik, a friss Oscar-díjas Anthony Hopkins átaludta az Oscart. A hvg360...","id":"20210428_Radar360_Jon_a_kinai_egyetem_megy_a_kozvagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d0cdf4-2d45-4d98-8534-c8d99154ad64","keywords":null,"link":"/360/20210428_Radar360_Jon_a_kinai_egyetem_megy_a_kozvagyon","timestamp":"2021. április. 28. 07:57","title":"Radar360: Jön a kínai egyetem, megy a közvagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]