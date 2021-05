Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki a magyar miniszterelnök friss Facebook-bejegyzéséből.","shortLead":"Ez derül ki a magyar miniszterelnök friss Facebook-bejegyzéséből.","id":"20210429_orban_viktor_kinai_elnok_peking_kina_diplomacia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf9118-73e7-4540-b65c-509f82dc38ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_orban_viktor_kinai_elnok_peking_kina_diplomacia","timestamp":"2021. április. 29. 13:16","title":"Orbán Viktort Kínába hívták, megy is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188e1c3b-fd3b-4e37-b639-31745d00ca35","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az író 33 évet töltött a CIA szolgálatában, a Becsület Érdemérmet is megkapta. 69 éves volt.","shortLead":"Az író 33 évet töltött a CIA szolgálatában, a Becsület Érdemérmet is megkapta. 69 éves volt.","id":"20210429_Elhunyt_Jason_Matthews_Voros_vereb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=188e1c3b-fd3b-4e37-b639-31745d00ca35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66fc9b3-542a-4774-86a9-eacc44df3aad","keywords":null,"link":"/kultura/20210429_Elhunyt_Jason_Matthews_Voros_vereb","timestamp":"2021. április. 29. 21:55","title":"Elhunyt Jason Matthews, a Vörös veréb trilógia szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f2b691-3986-4979-8351-bc698a0188a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldása óta ez volt a legnagyobb tömeges összejövetel az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldása óta ez volt a legnagyobb tömeges összejövetel az országban.","id":"20210430_izrael_vallasi_unnepseg_serultek_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4f2b691-3986-4979-8351-bc698a0188a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f0db44-0bb6-47d2-bcf8-0920e2529380","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_izrael_vallasi_unnepseg_serultek_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 30. 05:16","title":"Több tucat embert agyontaposott a tömeg egy zsidó ünnepségen Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee2c994-c061-4efd-8668-e42aba0c9272","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kosaras Paul George-ot a Sony legújabb konzolja is megihlette, tervére pedig a Nike is vevő volt. Az eredmény: egy PS5 témájú cipő.","shortLead":"A kosaras Paul George-ot a Sony legújabb konzolja is megihlette, tervére pedig a Nike is vevő volt. Az eredmény...","id":"20210430_nike_ps5_playstation_5_cipo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee2c994-c061-4efd-8668-e42aba0c9272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f8ce9c-cdff-48d0-be26-d283e8cb4468","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_nike_ps5_playstation_5_cipo","timestamp":"2021. április. 30. 15:03","title":"PlayStation 5-ös cipőt ad ki a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","shortLead":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","id":"20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dee6fb-77a4-4a51-b30a-21bac7a9eb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 30. 05:28","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek az ország nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Josep Guardiola tíz év után vezethet újra csapatot a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába.","shortLead":"Josep Guardiola tíz év után vezethet újra csapatot a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába.","id":"20210429_manchester_city_psg_bajnokok_ligaja_elodonto_nyilatkozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a55733-868d-40d7-aec1-9a40d160ee57","keywords":null,"link":"/sport/20210429_manchester_city_psg_bajnokok_ligaja_elodonto_nyilatkozatok","timestamp":"2021. április. 29. 10:37","title":"Guardiola nagyon elégedett, Pochettino az agresszivitást hiányolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","shortLead":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","id":"20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba458c2-b4a2-4375-a415-cbb2735a1136","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","timestamp":"2021. április. 29. 11:29","title":"Május elején kinyitnak Mészáros Lőrinc szállodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üzemanyagcellás autózás alapfeltétele, hogy lehessen valahol tankolni is az autókat.","shortLead":"Az üzemanyagcellás autózás alapfeltétele, hogy lehessen valahol tankolni is az autókat.","id":"20210429_Mar_hidrogent_is_lehet_tankolni_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90076e4-0e16-4307-8b72-718f04de77a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_Mar_hidrogent_is_lehet_tankolni_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 29. 15:35","title":"Már hidrogént is lehet tankolni Magyarországon - igaz, nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]