[{"available":true,"c_guid":"4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A testület szerint Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása meghozni az intézkedést, és nem is szabhatott volna ki büntetéseket a zárást megszegőkkel szemben.","shortLead":"A testület szerint Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása meghozni az intézkedést, és nem...","id":"20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1c3f9e-7d6c-4326-a422-b713e23bd5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20210430_Jogellenes_etterem_kavehaz_belga_intezkedes_brusszeli_birosag","timestamp":"2021. április. 30. 21:38","title":"Jogellenes volt a belga éttermek és kávéházak bezárása a bíróság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin ügyészség felkérésére készítették el jelentésüket. ","shortLead":"Az argentin ügyészség felkérésére készítették el jelentésüket. ","id":"20210501_egeszsegugyi_ellatas_Maradona_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6a4eed-d4d4-4e35-ac40-a7722fb20c61","keywords":null,"link":"/sport/20210501_egeszsegugyi_ellatas_Maradona_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 01. 20:29","title":"Gondatlan egészségügyi ellátásban részesült halála előtt Maradona, állítja egy szakértői bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c2beec-896d-4bf7-ac40-1fae92035c11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyag fél évig biztosít védettséget. A klinikai tesztelés során nem tapasztaltak mellékhatást. ","shortLead":"Az oltóanyag fél évig biztosít védettséget. A klinikai tesztelés során nem tapasztaltak mellékhatást. ","id":"20210430_Koronavirus_allatvakcina_Carnivac_Cov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c2beec-896d-4bf7-ac40-1fae92035c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b82d757-354b-466e-a8af-743d86270f82","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_Koronavirus_allatvakcina_Carnivac_Cov","timestamp":"2021. április. 30. 20:59","title":"Kiadták az első 17 ezer adagot a koronavírus elleni állatvakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa817a36-0264-48b1-ab0b-e82dce3c791c","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Az államtitkár megerősítette, hogy aki nincs beoltva, és fiatalabb 18 évesnél, csak kísérővel tartózkodhat a színházakban.","shortLead":"Az államtitkár megerősítette, hogy aki nincs beoltva, és fiatalabb 18 évesnél, csak kísérővel tartózkodhat...","id":"20210430_Hivatalos_nem_jarhatnak_egyedul_szinhazba_a_kamaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa817a36-0264-48b1-ab0b-e82dce3c791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829fa546-4a7e-4270-ad73-40def8f35da8","keywords":null,"link":"/elet/20210430_Hivatalos_nem_jarhatnak_egyedul_szinhazba_a_kamaszok","timestamp":"2021. április. 30. 13:39","title":"Hivatalos: még nem járhatnak egyedül színházba a kamaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953b0da8-0f9b-4992-b529-d8c10628845a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs pénteki tájékoztatóján terheléses támadással magyarázták az EESZT összeomlását. Változás történt az oltási protokollban is. ","shortLead":"Az operatív törzs pénteki tájékoztatóján terheléses támadással magyarázták az EESZT összeomlását. Változás történt...","id":"20210430_operativ_torzs_pentek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=953b0da8-0f9b-4992-b529-d8c10628845a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9dfe80-9d83-4a46-af4e-c537c3e4f549","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_operativ_torzs_pentek","timestamp":"2021. április. 30. 13:19","title":"Müller Cecília: Ha kérjük, korábban is megkaphatjuk a második adag AstraZenecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniával már mától él az egyezség, mindegy, mivel vagyunk beoltva.","shortLead":"Szlovéniával már mától él az egyezség, mindegy, mivel vagyunk beoltva.","id":"20210501_Szijjarto_Szloveniaba_es_Bahreinbe_is_utazhatunk_barmilyen_oltassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01059c27-e3c5-4668-a277-511c42e153d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Szijjarto_Szloveniaba_es_Bahreinbe_is_utazhatunk_barmilyen_oltassal","timestamp":"2021. május. 01. 10:15","title":"Szijjártó: Szlovéniába és Bahreinbe is utazhatunk bármilyen oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c144ff-7db6-4397-bef6-613768a31c44","c_author":"HVG","category":"360","description":"Május 1-jei mérleg: három évtizeddel a rendszerváltás után sem tudnak erőt mutatni a szakszervezetek, de – leginkább külföldi segítséggel – olykor már eredményesek.","shortLead":"Május 1-jei mérleg: három évtizeddel a rendszerváltás után sem tudnak erőt mutatni a szakszervezetek, de – leginkább...","id":"202117__szakszervezetek__ujrapozicionalas__atpolitizalva__lesze_majus_1je","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c144ff-7db6-4397-bef6-613768a31c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ce8238-bca0-46c6-9122-db053706ea9f","keywords":null,"link":"/360/202117__szakszervezetek__ujrapozicionalas__atpolitizalva__lesze_majus_1je","timestamp":"2021. május. 01. 07:00","title":"A magyar szakszervezetek végképp felmorzsolódnának, ha nem lennének itt a multicégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már szombaton kialakulhatnak zivatarok, jégesőre is számítani lehet. ","shortLead":"Már szombaton kialakulhatnak zivatarok, jégesőre is számítani lehet. ","id":"20210501_Viharos_szel_felhoszakadas_figyelmeztetes_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690348c0-4253-4a6c-9481-937c670b3734","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Viharos_szel_felhoszakadas_figyelmeztetes_Orszagos_Meteorologiai_Szolgalat","timestamp":"2021. május. 01. 19:05","title":"Viharos szélre és felhőszakadásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]