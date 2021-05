Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyelőre nem teljesen megoldott a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése. Ahogy az erősen sugárzó anyagok tárolása terén is sok a bizonytalanság: több mint hetven év telt el az első atomreaktor beindítása óta, ám a világ egyetlen országában sincs még a kiégett fűtőelemek befogadására alkalmas működő mélységi geológiai tároló. Európában jelenleg több mint hatvanezer tonna elhasznált fűtőelemet tárolnak ideiglenes helyszíneken.

","shortLead":"Egyelőre nem teljesen megoldott a radioaktív hulladékok végleges elhelyezése. Ahogy az erősen sugárzó anyagok tárolása...","id":"20210502_nuklearis_hulladekok_elhelyezese_zhvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f70fe02-562f-4ee5-9d5b-38aecc07f9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62dd6e40-2758-4b07-9273-58358a94a735","keywords":null,"link":"/zhvg/20210502_nuklearis_hulladekok_elhelyezese_zhvg","timestamp":"2021. május. 02. 11:00","title":"Négyezer hordó radioaktív hulladékot utaztatnak át Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b01694-3ad8-4b3f-b525-81b698daff42","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vörhenyes fecskéket eddig mindössze 20 alkalommal észleltek Magyarország területén. ","shortLead":"Vörhenyes fecskéket eddig mindössze 20 alkalommal észleltek Magyarország területén. ","id":"20210501_Ritkan_latott_fecskek_bukkantak_fel_a_DelAlfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3b01694-3ad8-4b3f-b525-81b698daff42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54392c51-3ab4-4f3c-a62c-d327326f86d3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210501_Ritkan_latott_fecskek_bukkantak_fel_a_DelAlfoldon","timestamp":"2021. május. 01. 21:43","title":"Ritkán látott fecskék bukkantak fel a Dél-Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad73568-701b-474f-9691-5fdc0a3ed693","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Véget ért a Juventus egyeduralma","shortLead":"Véget ért a Juventus egyeduralma","id":"20210502_Olasz_bajnok_az_Inter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad73568-701b-474f-9691-5fdc0a3ed693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102b2d3a-1830-48e6-8e66-c20b901baea1","keywords":null,"link":"/sport/20210502_Olasz_bajnok_az_Inter","timestamp":"2021. május. 02. 17:11","title":"Olasz bajnok az Inter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5add39b-4da1-4e9a-9642-4a5b8595329c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félreállt az autópálya leállósávjában, majd egy kártya és egy szívószál segítségével felszippantott valamilyen fehér port egy autós Pozsonytól nem messze. Pechére az autópálya kamerái mindezt rögzítették, a szlovák rendőrség pedig nem volt rest nyilvánosságra hozni a felvételt. ","shortLead":"Félreállt az autópálya leállósávjában, majd egy kártya és egy szívószál segítségével felszippantott valamilyen fehér...","id":"20210502_Megallt_felszivni_egy_csikot_de_felvette_az_autopalya_kamera__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5add39b-4da1-4e9a-9642-4a5b8595329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216931ad-86d4-4d84-b4f9-e5216d7f2736","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Megallt_felszivni_egy_csikot_de_felvette_az_autopalya_kamera__video","timestamp":"2021. május. 02. 09:49","title":"Megállt felszívni egy csíkot, de felvette az autópálya kamerája - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus reméli, hogy továbbra is sokan lesznek, akik be akarják oltatni magukat.","shortLead":"Az infektológus reméli, hogy továbbra is sokan lesznek, akik be akarják oltatni magukat.","id":"20210503_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff803f51-d6de-488f-9948-4d3f402ca8af","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_vedooltas","timestamp":"2021. május. 03. 09:54","title":"Szlávik: Néhány hét múlva lehet meg az ötmillió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0e525e-eced-4c06-9dca-3784d9a1bc81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüzet valószínűleg elektromos zárlat okozta, de a pontos okát még vizsgálják a tűzoltók. ","shortLead":"A tüzet valószínűleg elektromos zárlat okozta, de a pontos okát még vizsgálják a tűzoltók. ","id":"20210502_Lakastuz_tetoterasz_Harmat_utca_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d0e525e-eced-4c06-9dca-3784d9a1bc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ce8c4a-d769-4e1b-bd22-bf427394b4a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Lakastuz_tetoterasz_Harmat_utca_tuzoltok","timestamp":"2021. május. 02. 20:04","title":"Kőbányai tűzeset: születésnapot ünnepelt a társaság a tetőn, amikor kigyulladt alattuk a lakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab41fcf-53c8-4bb8-b49b-2fa561f93d88","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Rengeteg hazai cég érett meg a generációváltásra, de vagy nincs kinek átadni a stafétát, vagy az alapítók ragaszkodnak a vállalathoz, és féltik a vagyont.","shortLead":"Rengeteg hazai cég érett meg a generációváltásra, de vagy nincs kinek átadni a stafétát, vagy az alapítók ragaszkodnak...","id":"202117__csaladi_cegek__generaciovaltas__bizalmi_vagyonkezeles__aparol_fiura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ab41fcf-53c8-4bb8-b49b-2fa561f93d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7871dd28-ad1f-4499-9a63-adc5dbe74dd1","keywords":null,"link":"/360/202117__csaladi_cegek__generaciovaltas__bizalmi_vagyonkezeles__aparol_fiura","timestamp":"2021. május. 03. 07:00","title":"Mi legyen a családi vállalkozással, ha kiöregedett az alapító?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsőre nem sikerült, harmadik nekifutásra azonban már összejött a NASA újabb marsi repülése. Az Ingenuity pénteken negyedik alkalommal emelkedett a vörös bolygó légkörébe.","shortLead":"Elsőre nem sikerült, harmadik nekifutásra azonban már összejött a NASA újabb marsi repülése. Az Ingenuity pénteken...","id":"20210503_mars_helikopter_ingenuity_marsi_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f152ae-f349-44d1-b05c-443e0f19b199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_mars_helikopter_ingenuity_marsi_repules","timestamp":"2021. május. 03. 10:33","title":"Sikerült az újabb repülés a Marson, két rekordot is megdöntött az Ingenuity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]