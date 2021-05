Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"66469db3-54a7-402a-ae55-472c72157afd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A középszintű írásbeli három óráig tart, míg az emelt szintű 240 perces.","shortLead":"A középszintű írásbeli három óráig tart, míg az emelt szintű 240 perces.","id":"20210504_matematika_irasbeli_erettsegi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66469db3-54a7-402a-ae55-472c72157afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b9b5e9-6b97-4d03-b870-82d0f6d4e1c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_matematika_irasbeli_erettsegi","timestamp":"2021. május. 04. 08:13","title":"A matematika-írásbelikkel folytatódik az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megszúrt férfi súlyosan megsérült. A támadót két órán belül elfogták a rendőrök.","shortLead":"A megszúrt férfi súlyosan megsérült. A támadót két órán belül elfogták a rendőrök.","id":"20210503_keseles_pecs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098db358-402f-4cec-ae16-022cdefbeda3","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_keseles_pecs","timestamp":"2021. május. 03. 18:44","title":"Nyakon szúrtak egy férfit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846c79c1-8647-4245-9dcf-a283e5c6a7da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rapper politikai üzenettel színesítette a fellépését.","shortLead":"Egy rapper politikai üzenettel színesítette a fellépését.","id":"20210503_Cenzura_homofobia_politika__egy_koncertbol_lett_kozeleti_vita_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=846c79c1-8647-4245-9dcf-a283e5c6a7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba0d8de-fc98-482b-a9e3-baa4a8739980","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Cenzura_homofobia_politika__egy_koncertbol_lett_kozeleti_vita_Olaszorszagban","timestamp":"2021. május. 03. 12:14","title":"Cenzúra, homofóbia, politika – egy koncertből lett közéleti vita Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a96990-6ffe-4647-bd6d-b9366d5a04cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A lila-fehérek 2018 után hódították el újra a trófeát.","shortLead":"A lila-fehérek 2018 után hódították el újra a trófeát.","id":"20210503_mol_fehervar_ujpest_fc_labdarugo_magyar_kupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a96990-6ffe-4647-bd6d-b9366d5a04cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5849849-bab9-4f0c-8dc1-484b30aa48d6","keywords":null,"link":"/sport/20210503_mol_fehervar_ujpest_fc_labdarugo_magyar_kupa","timestamp":"2021. május. 03. 23:10","title":"Fehérvári piros lapok után az Újpesté a Magyar Kupa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanazon a napon került Mészáros érdekeltségébe az ingatlan, mint a másik villa.","shortLead":"Ugyanazon a napon került Mészáros érdekeltségébe az ingatlan, mint a másik villa.","id":"20210504_villa_meszaros_lorinc_xii_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185752a4-efea-4b7a-8449-3a7f671b6c46","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210504_villa_meszaros_lorinc_xii_kerulet","timestamp":"2021. május. 04. 12:55","title":"Egy másik villát is vettek Mészáros Lőrincék a XII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c86395-8c6e-49e6-aff0-17148eaf8c29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bécsi kereskedők 116 napig kényszerültek zárva tartani üzleteiket.","shortLead":"A bécsi kereskedők 116 napig kényszerültek zárva tartani üzleteiket.","id":"20210503_becs_vasarlas_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c86395-8c6e-49e6-aff0-17148eaf8c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b51a09-c1d2-4fbf-955b-4676485de90b","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_becs_vasarlas_korlatozas","timestamp":"2021. május. 03. 21:57","title":"Bécsben megrohamozták az üzleteket a vásárlók, miután feloldották a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Polo és az Ibiza cseh testvérmodellje nagyobb, fejlettebb és takarékosabb lett az elődjénél.","shortLead":"A Polo és az Ibiza cseh testvérmodellje nagyobb, fejlettebb és takarékosabb lett az elődjénél.","id":"20210505_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d006d5f-6966-4d00-bb47-accb5a42a597","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2021. május. 05. 07:23","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e335362-77ac-4fc0-863e-7a87b0042222","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A németországi Saar-vidéki Egyetem mérnökei egy speciális webkamerát építettek, ami nemcsak úgy néz ki, mint egy emberi szem, de úgy is viselkedik, mintha igazi lenne.","shortLead":"A németországi Saar-vidéki Egyetem mérnökei egy speciális webkamerát építettek, ami nemcsak úgy néz ki, mint egy emberi...","id":"20210504_webkamera_emberi_szem_eyecam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e335362-77ac-4fc0-863e-7a87b0042222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c97214-60c1-4d7c-bdb0-8ceea2d23ecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_webkamera_emberi_szem_eyecam","timestamp":"2021. május. 04. 12:03","title":"Ez a laptopra csíptethető kis kamera olyan, mint egy emberi szem – és úgy is viselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]