Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c0966271-9060-46f3-9455-95f3019934b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"kultura","description":"Még csak egy hete indult el a Deutsche Welle magyar nyelvű YouTube csatornája, de Kovács Zoltán kormányszóvivő már februárban bohócos mémmel köszöntötte a német közszolgálati adó érkezését. Adelheid Feilcke, a DW európai programigazgatója szerint nem újdonság számukra, hogy különböző címkézéssel próbálják lejáratni a sajtót, és azzal is találkoztak már, hogy a magyar hatóságok nem válaszolnak a kérdéseikre. A hvg.hu-nak adott interjúban azt is elmondta, miért tartják fontosnak a magyar jelenlétet és partnerségre lépnének-e kormányközeli sajtótermékkel.","shortLead":"Még csak egy hete indult el a Deutsche Welle magyar nyelvű YouTube csatornája, de Kovács Zoltán kormányszóvivő már...","id":"20210505_Deutsche_Welle_magyar_adas_interju_adelheid_feilcke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0966271-9060-46f3-9455-95f3019934b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f223ed6c-95f4-4532-b75f-6335d2e1a913","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Deutsche_Welle_magyar_adas_interju_adelheid_feilcke","timestamp":"2021. május. 05. 17:30","title":"Deutsche Welle: Ha egy kormány ennyit foglalkozik azzal, amit csinálunk, odafigyelnek a műsorunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter saját bevallása szerint azon gondolkodik, hogyan lehetne az egészségügyi dolgozók veszélyhelyzet utáni szabadsága mellé valami pluszt is adni.","shortLead":"A miniszter saját bevallása szerint azon gondolkodik, hogyan lehetne az egészségügyi dolgozók veszélyhelyzet utáni...","id":"20210504_kasler_koronavirus_intenziv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db929c9b-0649-4315-bd57-f173f28dfdee","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_kasler_koronavirus_intenziv","timestamp":"2021. május. 04. 15:24","title":"Kásler: Volt olyan kórház, ahol az intenzív osztályon lévők 80 százalékát elveszítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Júliusig az európai felnőtt lakosság 70 százaléka megkaphatja a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"Júliusig az európai felnőtt lakosság 70 százaléka megkaphatja a koronavírus elleni oltást.","id":"20210504_150_millio_oltast_mar_beadtak_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55988f6-305b-4bbf-99c9-fb8fe16a825c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210504_150_millio_oltast_mar_beadtak_az_EUban","timestamp":"2021. május. 04. 14:34","title":"150 millió oltást már beadtak az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02e578f-e4fb-464c-98c0-fc1bd93ea09d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövetőt a környékbeli lakók elfogták.","shortLead":"Az elkövetőt a környékbeli lakók elfogták.","id":"20210505_keseles_brazilia_ovoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e02e578f-e4fb-464c-98c0-fc1bd93ea09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba964de3-1f2b-4404-a79d-3ebb00085b23","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_keseles_brazilia_ovoda","timestamp":"2021. május. 05. 06:42","title":"Halálra késelt egy támadó három gyereket és két alkalmazottat egy brazil óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334a0348-13f6-4920-9a2c-e58d514143ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony már öt éve nem adott ki új tükörreflexes fényképezőgépet, és mostantól a régieket se lehet megvásárolni.","shortLead":"A Sony már öt éve nem adott ki új tükörreflexes fényképezőgépet, és mostantól a régieket se lehet megvásárolni.","id":"20210505_sony_tukorreflexes_fenykepezogep_dslr_kinalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=334a0348-13f6-4920-9a2c-e58d514143ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8628806c-ef95-4159-8e47-063b002a7dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_sony_tukorreflexes_fenykepezogep_dslr_kinalat","timestamp":"2021. május. 05. 18:03","title":"Véget ért egy korszak, nem árul többé tükörreflexes fényképezőgépet a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb402ef-d240-4533-ba82-e0507054b999","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"\"Rögvest előkerültek a frigók mélyén őrzött Pfizerek, amelyekért hajlandók voltak hosszú órákat sorban állni a magyarok, annak ellenére, hogy a kormány a statisztika manipulálásával a leghalálosabb vakcinának állította be\". Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"\"Rögvest előkerültek a frigók mélyén őrzött Pfizerek, amelyekért hajlandók voltak hosszú órákat sorban állni...","id":"202118_banan_koztarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb402ef-d240-4533-ba82-e0507054b999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d98cc2-e57b-43e1-8043-41e7507320ac","keywords":null,"link":"/itthon/202118_banan_koztarsasag","timestamp":"2021. május. 06. 09:50","title":"Dobszay János: Banán, köztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c19caa-dedb-44dd-9405-09d79cc8854c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak megtervezte, meg is építette az első ki- és visszahúzható fénykardot a Disney. Azt még nem tudni, hogyan teljesít a birodalmiak ellen.","shortLead":"Nem csak megtervezte, meg is építette az első ki- és visszahúzható fénykardot a Disney. Azt még nem tudni, hogyan...","id":"20210506_disney_fenykard_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c19caa-dedb-44dd-9405-09d79cc8854c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdef242-29b0-4433-a2cc-39380e20b082","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_disney_fenykard_video","timestamp":"2021. május. 06. 09:03","title":"Elkészült a Disney \"igazi\" fénykardja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7ae527-0b90-4883-9fe0-b31e856729f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genesis első autói már idén nyáron megérkeznek.","shortLead":"A Genesis első autói már idén nyáron megérkeznek.","id":"20210505_a_hyundai_premiummarkaja_europaban_uzen_hadat_a_nemet_rivalisoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d7ae527-0b90-4883-9fe0-b31e856729f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42d582e-7c1f-4879-b029-5576549274b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_a_hyundai_premiummarkaja_europaban_uzen_hadat_a_nemet_rivalisoknak","timestamp":"2021. május. 05. 11:21","title":"A Hyundai prémiummárkája Európában üzen hadat a német riválisoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]