[{"available":true,"c_guid":"706eb08f-0a9b-4889-8de3-a8ae8c539a92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sajátos figyelemfelhívásból rendőrségi ügy lehet.","shortLead":"A sajátos figyelemfelhívásból rendőrségi ügy lehet.","id":"20210507_Peniszeket_rajzolt_az_utra_egy_ujzelandi_ferfi_mert_zavartak_a_katyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=706eb08f-0a9b-4889-8de3-a8ae8c539a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8d019-96fc-456d-8c67-957f74bc4021","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Peniszeket_rajzolt_az_utra_egy_ujzelandi_ferfi_mert_zavartak_a_katyuk","timestamp":"2021. május. 07. 09:16","title":"Péniszeket rajzolt az útra egy új-zélandi férfi, mert zavarták a kátyúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Könnyebb, jobb így, kívül tágasabb” – írta az alkotmányjogász a Facebookon.","shortLead":"“Könnyebb, jobb így, kívül tágasabb” – írta az alkotmányjogász a Facebookon.","id":"20210507_majtenyi_laszlo_atv_klubradio_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed5a580-858c-49d3-b730-7021d433eeda","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_majtenyi_laszlo_atv_klubradio_bojkott","timestamp":"2021. május. 07. 12:55","title":"Majtényi László is csatlakozik az ATV elleni bojkotthoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2d49ab-6728-485c-8196-d00482d6acb6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ENSZ szerint a technika, és így a lehetőség is adott ehhez.","shortLead":"Az ENSZ szerint a technika, és így a lehetőség is adott ehhez.","id":"20210507_ensz_metan_metankibocsatas_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb2d49ab-6728-485c-8196-d00482d6acb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfefa129-da5f-44bf-a379-7131d896a33f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210507_ensz_metan_metankibocsatas_klimavaltozas","timestamp":"2021. május. 07. 11:28","title":"A metánkibocsátás csökkentése a legsürgetőbb feladat a klímaváltozás elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Keveseket ment meg a gépi lélegeztetés, de ez messze nem jelenti azt, hogy meggyógyultak, és a lelki következményeket is nehéz feldolgozniuk. 