[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, de a szeméttelep még ekkor is füstölt és izzott nagyjából 1500 négyzetméteren.","shortLead":"Reggelre sikerült csak eloltani a tüzet, de a szeméttelep még ekkor is füstölt és izzott nagyjából 1500 négyzetméteren.","id":"20210512_kigyulladt_janossomorja_szemettelep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fa2ae2-064c-4b15-8fda-9b8dd50776bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_kigyulladt_janossomorja_szemettelep","timestamp":"2021. május. 12. 05:49","title":"Kigyulladt a szeméttelep, kétezer négyzetmétert borítottak el a lángok Jánossomorján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d836e3-b60b-4315-9bf7-203395b75634","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szezon legjobb játékvezetője Bogár Gergő lett, míg az év felfedezettje Schön Szabolcs az MTK játékosa.","shortLead":"A szezon legjobb játékvezetője Bogár Gergő lett, míg az év felfedezettje Schön Szabolcs az MTK játékosa.","id":"20210510_rebrov_ev_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35d836e3-b60b-4315-9bf7-203395b75634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9c5900-0dbb-418b-b351-bc228563db2a","keywords":null,"link":"/sport/20210510_rebrov_ev_edzoje","timestamp":"2021. május. 10. 21:55","title":"Rebrovot választották az NB I. legjobb edzőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e644aeb-7b8c-4f42-8f98-4dc160458f64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Perceken belül elhárították a problémát.","shortLead":"Perceken belül elhárították a problémát.","id":"20210512_eeszt_leallas_patika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e644aeb-7b8c-4f42-8f98-4dc160458f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6788ce-216a-4fbb-b625-424f73118d80","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_eeszt_leallas_patika","timestamp":"2021. május. 12. 11:23","title":"Tűzfalhiba miatt volt gond az EESZT-vel, nem tudtak receptre felírt gyógyszereket kiadni a patikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35aa106a-ad5a-4767-ba4b-f881812b9905","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A XX. században hódította meg az ember a levegőt, és a 140 éve született Kármán Tódor a hódítók élvonalában haladt. Szinte mindenhez köze volt, ami a levegőben történt, a helikoptertől a szuperszonikus repülőgépeken és a rakétatechnikán át az űrhajózásig. Átlátta, hogy alapkutatásait pénzelni fogják a tőkések és a hadseregek, ha meggyőzi őket, hogy a gyakorlatban is használható terméket fejleszt. Ez az elemi felismerés volt elképesztő sikereinek a titka. A huszonkilencből az utolsó volt szülőhazájának egyeteme, amely díszdoktorrá avatta őt.","shortLead":"A XX. században hódította meg az ember a levegőt, és a 140 éve született Kármán Tódor a hódítók élvonalában haladt...","id":"20210511_Karman_Todor_140","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35aa106a-ad5a-4767-ba4b-f881812b9905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650913c0-303c-4b36-9919-afae3f1cdb28","keywords":null,"link":"/360/20210511_Karman_Todor_140","timestamp":"2021. május. 11. 15:00","title":"A repüléstudomány világsztárja, akit itthon nem becsültek meg – 140 éve született Kármán Tódor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7eec98-451e-464e-9e20-67bb960c24bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keddi etapon Valter Attila hatodikként ért célba.","shortLead":"A keddi etapon Valter Attila hatodikként ért célba.","id":"20210511_giro_valter_attila_feher_triko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef7eec98-451e-464e-9e20-67bb960c24bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a0ccc4-eeba-44b9-8720-ad5816370f29","keywords":null,"link":"/sport/20210511_giro_valter_attila_feher_triko","timestamp":"2021. május. 11. 18:42","title":"Magyar kerékpáros siker a Girón: Valter Attiláé a fehér trikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df22e0a-79b2-46e4-a6dd-6aa0de12d486","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 70 éves férfi vesztette életét.","shortLead":"Egy 70 éves férfi vesztette életét.","id":"20210510_motoros_sarkanyrepulo_baleset_forraskut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6df22e0a-79b2-46e4-a6dd-6aa0de12d486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1deaf2-0fc7-496f-b717-f9b65260fe84","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_motoros_sarkanyrepulo_baleset_forraskut","timestamp":"2021. május. 10. 21:12","title":"Lezuhant egy motoros sárkányrepülő Forráskútnál, a pilóta meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ezzel tiltakozik a díjat odaítélő HFPA botránya ellen.","shortLead":"A színész ezzel tiltakozik a díjat odaítélő HFPA botránya ellen.","id":"20210511_tom_cruise_visszaadja_golden_globe_dijait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b4dd65-eb6e-4d6f-a78e-c2f8674c4b24","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_tom_cruise_visszaadja_golden_globe_dijait","timestamp":"2021. május. 11. 08:28","title":"Tom Cruise visszaadja Golden Globe-díjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293f50d9-860d-45b3-b722-9da6b3d440da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sérülékeny illesztőprogram kerülhetett Dell számítógépek százmillióira, állítja egy biztonsági cég szakértője. Érdemes minél előbb eltávolítani a hírbe hozott drivert.","shortLead":"Sérülékeny illesztőprogram kerülhetett Dell számítógépek százmillióira, állítja egy biztonsági cég szakértője. Érdemes...","id":"20210511_serulekeny_illesztoprogram_dell_szamitogepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=293f50d9-860d-45b3-b722-9da6b3d440da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e74477-c11f-46a1-80e9-3ec2c1a87d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_serulekeny_illesztoprogram_dell_szamitogepek","timestamp":"2021. május. 11. 12:03","title":"Ha Dell számítógépe van, ezt azonnal törölje le róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]