Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9190cfa9-5605-4074-8160-edf14e01c735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök lezárták az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalát a 89-es kilométerszelvénynél.","shortLead":"A rendőrök lezárták az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalát a 89-es kilométerszelvénynél.","id":"20210515_Het_auto_utkozott_az_M1esen_lezartak_az_autopalyat_Gyor_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9190cfa9-5605-4074-8160-edf14e01c735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4b35ea-8f11-4cb2-bc6a-52a43b6b1828","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Het_auto_utkozott_az_M1esen_lezartak_az_autopalyat_Gyor_fele","timestamp":"2021. május. 15. 08:25","title":"Hét autó ütközött az M1-esen, lezárták az autópályát Győr felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8bd4ca-9f20-4a15-af16-cf1286a7623e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nagy mennyiségben bontották az autókat illegálisan.","shortLead":"Nagy mennyiségben bontották az autókat illegálisan.","id":"20210514_Huszonot_roncsautot_foglalt_le_a_NAV_egy_kertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be8bd4ca-9f20-4a15-af16-cf1286a7623e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc3bd60-c57c-4608-a020-c0244127815a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_Huszonot_roncsautot_foglalt_le_a_NAV_egy_kertben","timestamp":"2021. május. 14. 07:28","title":"Huszonöt roncsautót foglalt le a NAV egy kertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819ddcf0-d8d3-408a-8361-a11c6d4168bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az információs forradalom és a környezetvédelmi törekvések az építőanyagokkal és az épületekkel szembeni igényeket is átalakítják.","shortLead":"Az információs forradalom és a környezetvédelmi törekvések az építőanyagokkal és az épületekkel szembeni igényeket is...","id":"20210514_fal_innovacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=819ddcf0-d8d3-408a-8361-a11c6d4168bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a666c9c7-b52c-47cb-b31a-72cd769023ec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210514_fal_innovacio","timestamp":"2021. május. 14. 10:30","title":"A jövő téglája: gondolkozik, energiát tárol, és robot rakta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berki Krisztián büntetőfékezéses ügyét tárgyalta pénteken a bíróság, azonban fél óra alatt véget ért az ülés.","shortLead":"Berki Krisztián büntetőfékezéses ügyét tárgyalta pénteken a bíróság, azonban fél óra alatt véget ért az ülés.","id":"20210514_berki_krisztian_targyalas_buntetofekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8a6974-d0d4-4e52-b9af-57634ea3a0ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_berki_krisztian_targyalas_buntetofekezes","timestamp":"2021. május. 14. 11:45","title":"Ismét elnapolták Berki Krisztián tárgyalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletember szerint a nyáron el fogják érni a korábbi forgalmak 30-40 százalékát, ősszel az 50-60 százalékát, és jövőre talán felzárkóznak az előző évekhez.","shortLead":"Az üzletember szerint a nyáron el fogják érni a korábbi forgalmak 30-40 százalékát, ősszel az 50-60 százalékát, és...","id":"20210514_gerendai_karoly_vendeglatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df03f515-0ec8-40e5-ac0f-dbbb3b1ec19e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_gerendai_karoly_vendeglatas","timestamp":"2021. május. 14. 16:45","title":"Gerendai: Most kezdjük azt remélni, hogy tényleg az alagút vége felé járunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által rendelt hirdetések az áprilisi terasznyitás után jelentek meg. Hogy hány darab és mennyiért, azt már nem árulta el az államtitkár.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség által rendelt hirdetések az áprilisi terasznyitás után jelentek meg. Hogy hány darab és...","id":"20210514_terasznyitas_mtu_reklam_domotor_csaba_vadai_agnes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6c7618-0495-4b3d-9e18-fa36c27297fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_terasznyitas_mtu_reklam_domotor_csaba_vadai_agnes","timestamp":"2021. május. 14. 13:59","title":"Dömötör Csaba: A vendéglátósokat támogatták azzal, hogy az MTÜ celebektől vett hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, kevésnek érzi jelenlegi platform-kínálatát a Netflix, és egy új projekt keretén belül további tartalmakat osztana meg azokkal, akik hajlandók áldozni erre.","shortLead":"Úgy tűnik, kevésnek érzi jelenlegi platform-kínálatát a Netflix, és egy új projekt keretén belül további tartalmakat...","id":"20210515_netflix_n_plus_szolgaltatas_tesztelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6313b7-a591-4249-9993-99abcd2d6191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559a4034-4c11-486a-a81b-c0f917505150","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_netflix_n_plus_szolgaltatas_tesztelese","timestamp":"2021. május. 15. 12:03","title":"Sebességbe kapcsol a Netflix, feltűnt a színen az N-Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31871126-5e5e-473b-bc48-27f923fbc8ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hány élete is van a macskáknak?","shortLead":"Hány élete is van a macskáknak?","id":"20210514_Macska_ugras_langolo_epulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31871126-5e5e-473b-bc48-27f923fbc8ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb07e529-4a2c-4bf2-85e4-95ce4dfb869b","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Macska_ugras_langolo_epulet","timestamp":"2021. május. 14. 11:57","title":"Kiugrott egy macska egy lángoló épület ötödik emeletéről, pattant egyet, majd elszaladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]