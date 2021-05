Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint Lánczi András elégedett volt a főpolgármester oktatói munkájával.","shortLead":"A politológus szerint Lánczi András elégedett volt a főpolgármester oktatói munkájával.","id":"20210517_torok_gabor_karacsony_gergely_oktatas_corvinus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e92064-32ae-44f2-8102-f9acfe155385","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_torok_gabor_karacsony_gergely_oktatas_corvinus","timestamp":"2021. május. 17. 13:42","title":"Török Gábor is beszállt a vitába, ami Karácsony Gergely oktatói munkásságáról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde40507-642c-4a96-aa07-4560f978c8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok egy elhagyott telek nyitott kútjába estek, tűzoltók hozták fel őket vödörben.","shortLead":"Az állatok egy elhagyott telek nyitott kútjába estek, tűzoltók hozták fel őket vödörben.","id":"20210517_roka_kut_satoraljaujhely_rendorseg_tuzoltosag_allatmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde40507-642c-4a96-aa07-4560f978c8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0639d5e4-7ef8-4034-a0da-2872d939ae1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_roka_kut_satoraljaujhely_rendorseg_tuzoltosag_allatmentes","timestamp":"2021. május. 17. 21:35","title":"Egy vödörnyi rókát húztak ki a kútból Sátoraljaújhelyen - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétsávosra bővül a közlekedés, hogy elkerüljék a hasonló baleseteket. ","shortLead":"Kétsávosra bővül a közlekedés, hogy elkerüljék a hasonló baleseteket. ","id":"20210517_Szuezi_csatorna_szelesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a36bce-eb66-4742-a39b-a48df3b7f134","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_Szuezi_csatorna_szelesites","timestamp":"2021. május. 17. 11:53","title":"Kiszélesítik a Szuezi-csatornát ott, ahol márciusban keresztbe állt az Ever Given","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d201a9c-3f1e-4097-ac38-b4dc5fc62827","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 18 esztendős Shiva nem tudott távolságot tartanai a szüleitől, mert otthonuk egyetlen szobából áll.","shortLead":"A 18 esztendős Shiva nem tudott távolságot tartanai a szüleitől, mert otthonuk egyetlen szobából áll.","id":"20210517_india_fa_covid_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d201a9c-3f1e-4097-ac38-b4dc5fc62827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3f8370-4c90-4245-b6d1-18363018e382","keywords":null,"link":"/elet/20210517_india_fa_covid_koronavirus","timestamp":"2021. május. 17. 10:59","title":"Fára költözött a covidos indiai fiú, hogy védje a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MAS nevű jármű az Atlanti-óceánt készül keresztül szelni. Az IBM mesterséges intelligenciája fogja segíteni.","shortLead":"A MAS nevű jármű az Atlanti-óceánt készül keresztül szelni. Az IBM mesterséges intelligenciája fogja segíteni.","id":"20210518_onvezeto_hajo_mayflower_ibm_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95bf9312-953c-4440-8e46-4635eadb4cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513ca8c2-fc16-4ed1-818e-b0acf5079367","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_onvezeto_hajo_mayflower_ibm_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. május. 18. 09:33","title":"Hamarosan útnak indítják az önvezető hajót, amely több mint 5000 kilométert tesz meg teljesen egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Cotton Club Singers, a Concerto Budapest és az LGT slágereket játszó Zenevonat is fellép az augusztus 17. és 21. között megrendezendő fesztiválon.","shortLead":"A Cotton Club Singers, a Concerto Budapest és az LGT slágereket játszó Zenevonat is fellép az augusztus 17. és 21...","id":"20210517_Osszeallt_a_VeszpremFest_idei_programja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff71a28-99a7-431c-9623-06d953bdfb37","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Osszeallt_a_VeszpremFest_idei_programja","timestamp":"2021. május. 17. 09:26","title":"Összeállt a VeszprémFest idei programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ennek az az előnye a kormánypárti képviselők számára, hogy hétfő délután nem kell határozatképes számban ott lenniük a munkahelyükön.","shortLead":"Ennek az az előnye a kormánypárti képviselők számára, hogy hétfő délután nem kell határozatképes számban ott lenniük...","id":"20210518_parlament_orszaggyules_szavazas_miniszteri_valasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32d51f1-8876-4015-b702-c0f8e2a491f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_parlament_orszaggyules_szavazas_miniszteri_valasz","timestamp":"2021. május. 18. 12:40","title":"Új szokás a parlamentben: olyanok szavaznak a miniszteri válasz elfogadásáról, akik nem is hallották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282a6f0e-7e14-4b15-b658-c0e4f02c57c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy háztartási eszközökről ismert japán cég nemrég úgy határozott, hogy egy másfajta terméket is felvesz a palettájára: az okostelefonokat.","shortLead":"Egy háztartási eszközökről ismert japán cég nemrég úgy határozott, hogy egy másfajta terméket is felvesz a palettájára...","id":"20210517_kenyerpirito_balmuda_okostelefon_gyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=282a6f0e-7e14-4b15-b658-c0e4f02c57c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2267ed-6cd7-479f-91c1-058adc488a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_kenyerpirito_balmuda_okostelefon_gyartas","timestamp":"2021. május. 17. 12:03","title":"Androidos telefonok gyártásába fog a kenyérpirítós vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]