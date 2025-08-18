„Analóg Digitális Polgári Kört” alapított Kovács Gergely

„A gyűlölködést nem zárhatjuk be az internetre” – írja a XII. kerület polgármestere.

„Engedve az idők szavának” megalapította az „Első Analóg Digitális Polgári Kört” Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutyapárt társelnöke. Erről szóló bejegyzésében egy kézzel rajzolt, Magyar Péter parodizáló Facebook-poszttal pózol, elmondása szerint „a magyarok ősi fegyverét”, a tollat vetette be.

Szerinte ennek a terjesztésére nagy szükség lenne, hiszen nem mindenki „csak a hazug liberális propagandára” kíváncsi, vannak, akiket az igazság érdekel. Hozzáteszi, akciójuk valódi társadalmi igényt elégít ki. „A gyűlölködést nem zárhatjuk be az internetre. Ezzel kihagyva belőle sokakat” – zárja bejegyzését a XII. kerületi polgármester.

