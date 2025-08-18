Az ukránok elismerték a Barátság kőolajvezeték elleni támadást

Az ukrán hadsereg vezérkara közölte, hogy a Tambov régióban található orosz olajszivattyú-létesítmény elleni támadás miatt leállt az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken – írja az Al Jazeera. „A támadás következtében tűz ütött ki a létesítményben. A Barátság olajvezetéken keresztül történő olajszállítás teljesen leállt” – áll a közleményben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Pavel Szorokin orosz energiaminiszter-helyettes tájékoztatás alapján hétfőn közölte, hogy egy ukrán támadás következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába.

Szijjártó az oroszoktól úgy tudja, az ukránok támadása miatt leállt a kőolajszállítás, és belengetett egy fenyegetést Kijev számára A külügyminiszter szerint Moszkva sem tudja megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.

A külügyminiszter felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az ukrán támadást, szerinte a Magyarország „energiabiztonsága elleni egyre gyakoribb” incidensek célja az ország háborúba kényszerítése. (Az ukrán vezérkar a múlt héten is közölte, hogy a Barátság kőolajvezetéket kiszolgáló legnagyobb szivattyúállomások egyikét találták el Oroszországban, a Brjanszki területen. Az akkor okozott károkat azóta helyrehozták, Szijjártó hétfői bejegyzése egy újabb támadásról szólt.)

Szijjártó posztjára reagált az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha, aki azt üzente a magyar kollegájának, hogy „Mostantól panaszait és fenyegetéseit moszkvai barátainak küldheti”. Ezt Szijjártó nem hagyta szó nélkül, hamarosan újabb poszttal jelentkezett. „A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények” – írta a magyar külügyminiszter Szibihának.

„Első tény: Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság-vezetéken. Ez Magyarország érdeke. Második tény: Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével” – sorolta.

„Én Magyarország külügyminisztere vagyok, nekem Magyarország érdeke az első! S továbbra sem feledni: Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik…” – ismételte meg újra a Kijevnek szánt burkolt fenyegetését Szijjártó.

Ugyanezt korábban Orbán Viktor is elmondta (hétfőn pedig a kormány konkrét számokat is közölt ezzel kapcsolatban), amikor a Patrióta YouTube-csatorna műsorában Nógrádi Györggyel beszélgetett. „Mi egy nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását, egyetlen nap alatt, csak nekünk nem érdekünk” – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: mivel Ukrajna az import villamos energiája és gáza jelentős részét Magyarországtól szerzi be, ha

„történne egy baleset, kidől néhány oszlop, elszakad néhány vezeték, akkor Ukrajna megáll”.

Azt, hogy mennyi alapjuk van a miniszterelnök állításainak, ebben a cikkünkben vizsgáltuk meg részletesebben:

