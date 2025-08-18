Az ukránok elismerték a Barátság kőolajvezeték elleni támadást
A támadás óta a magyar és az ukrán külügyminiszter a közösségi médiában üzenget egymásnak.
HVG
Az ukrán hadsereg vezérkara közölte, hogy a Tambov régióban található orosz olajszivattyú-létesítmény elleni támadás miatt leállt az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken – írja az Al Jazeera. „A támadás következtében tűz ütött ki a létesítményben. A Barátság olajvezetéken keresztül történő olajszállítás teljesen leállt” – áll a közleményben.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Pavel Szorokin orosz energiaminiszter-helyettes tájékoztatás alapján hétfőn közölte, hogy egy ukrán támadás következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába.
A külügyminiszter felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az ukrán támadást, szerinte a Magyarország „energiabiztonsága elleni egyre gyakoribb” incidensek célja az ország háborúba kényszerítése. (Az ukrán vezérkar a múlt héten is közölte, hogy a Barátság kőolajvezetéket kiszolgáló legnagyobb szivattyúállomások egyikét találták el Oroszországban, a Brjanszki területen. Az akkor okozott károkat azóta helyrehozták, Szijjártó hétfői bejegyzése egy újabb támadásról szólt.)
Szijjártó posztjára reagált az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha, aki azt üzente a magyar kollegájának, hogy „Mostantól panaszait és fenyegetéseit moszkvai barátainak küldheti”. Ezt Szijjártó nem hagyta szó nélkül, hamarosan újabb poszttal jelentkezett. „A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények” – írta a magyar külügyminiszter Szibihának.
„Első tény: Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság-vezetéken. Ez Magyarország érdeke. Második tény: Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével” – sorolta.
„Én Magyarország külügyminisztere vagyok, nekem Magyarország érdeke az első! S továbbra sem feledni: Ukrajna áramellátásának nagy része Magyarországról érkezik…” – ismételte meg újra a Kijevnek szánt burkolt fenyegetését Szijjártó.
Donald Trump hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel találkozik Washingtonban, miután múlt héten Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. A téma az orosz-ukrán háború lesz, illetve annak a lezárása.