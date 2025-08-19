Kim Dzsongun gyors nukleáris fegyverkezésre szólított fel az Egyesült Államok és Dél-Korea „provokációja” miatt
A két ország ismét közös hadgyakorlatot tart.
HVG
Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun kijelentette, hogy országának gyorsan ki kell bővítenie nukleáris fegyverzetét, míg az Egyesült Államok és Dél-Korea közös hadgyakorlatait „a háború provokálására irányuló szándékuk nyilvánvaló kifejezésének” nevezte az állami hírügynökség, a KCNA közlése szerint.
Dél-Korea és szövetségese, az Egyesült Államok ezen a héten kezdte meg közös katonai gyakorlatait, amelyek keretében tesztelik a fokozott észak-koreai nukleáris fenyegetésekre adott, továbbfejlesztett válaszlépéseket.
Phenjan rendszeresen bírálja az ilyen gyakorlatokat, mint az invázióra való felkészülést, és néha fegyverkísérletekkel válaszol rájuk, de Szöul és Washington szerint ezek tisztán védekező jellegűek.
A 11 napos, Ulchi Freedom Shield nevű éves gyakorlatok mérete hasonló lesz a 2024-eshez, de a 40 terepgyakorlatból húszat szeptemberre halasztanak – közölte korábban a dél-koreai hadsereg.
A gyakorlatok egyértelműen kifejezik szándékukat, hogy továbbra is ellenségesek és konfrontatívak maradjanak Észak-Koreával szemben – mondta Kim Dzsongun hétfőn a KCNA szerint. Hozzátette, hogy a biztonsági helyzet miatt Észak-Koreának „gyorsan bővítenie” kell nukleáris fegyverzetét, és megjegyezte, hogy a legutóbbi amerikai-dél-koreai gyakorlatok nukleáris elemet tartalmaztak.
Nyílt konfrontáció helyett dicséret és tömjénezés, meg egy nagy adag türelem – így próbálják meg az európaiak jobb belátásra bírni Donald Trump amerikai elnököt az európai vezető politikusok. Dolgukat nehezíti, hogy az oroszok már korábban rájöttek arra, miként kell bánni a Fehér Ház nárcisztikus urával. De azért a pénz is beszél, az európaiak 100 milliárd dollárt értékben vásárolnak Ukrajna számára amerikai fegyvereket, hogy az USA is részt vegyen Ukrajna biztonságának szavatolásában.