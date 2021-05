Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"adfe9be8-b4d2-4ee3-af73-dee2499770a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BRI 1335-0417 jelű protogalaxist a japán kutatók egy chilei távcsőrendszer segítségével figyelték meg, majd alkottak róla képet.","shortLead":"A BRI 1335-0417 jelű protogalaxist a japán kutatók egy chilei távcsőrendszer segítségével figyelték meg, majd alkottak...","id":"20210521_osrobbanas_galaxis_urkutatas_megfigyeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adfe9be8-b4d2-4ee3-af73-dee2499770a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fea79e7-97e6-4cde-a63e-130d9ee2b486","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_osrobbanas_galaxis_urkutatas_megfigyeles","timestamp":"2021. május. 21. 13:23","title":"12,4 milliárd évre néztek vissza a tudósok, lefotóztak egy formálódó galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatoknak kifejlesztendő vakcinák kapcsán bukkant fel a téma.","shortLead":"Az állatoknak kifejlesztendő vakcinák kapcsán bukkant fel a téma.","id":"20210521_kariko_orban_disznosajt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e5ced4-9a31-4e58-acf1-36a28bf10195","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_kariko_orban_disznosajt","timestamp":"2021. május. 21. 07:04","title":"Karikó az Orbánnal való találkozóról: Én említettem a disznósajtot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d579e602-928a-45cb-848f-136575e3ad27","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A spánielnek fontos feladata van, és erre különleges gonddal kiképezték. ","shortLead":"A spánielnek fontos feladata van, és erre különleges gonddal kiképezték. ","id":"20210520_Teljes_allast_kapott_egy_kutya_egy_whiskygyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d579e602-928a-45cb-848f-136575e3ad27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd697a2-aa4e-4367-9bc5-ba248d9b6634","keywords":null,"link":"/elet/20210520_Teljes_allast_kapott_egy_kutya_egy_whiskygyarban","timestamp":"2021. május. 20. 12:48","title":"Teljes állást kapott egy kutya egy whiskygyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb169251-bc9d-4209-9873-95b2f6d7455d","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Nehéz mutatvány előtt állnak az előválasztáson induló ellenzéki képviselőjelöltek: egyszerre kell markáns kampánnyal legyőzniük a többieket, és megőrizni az esélyét, hogy aztán összefogva nyerjenek a Fidesz ellen. Budapest 6-os – Józsefvárosból és Ferencvárosból álló – választókerületében is ezzel próbálkozik az ellenzék.","shortLead":"Nehéz mutatvány előtt állnak az előválasztáson induló ellenzéki képviselőjelöltek: egyszerre kell markáns kampánnyal...","id":"202120_fair_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb169251-bc9d-4209-9873-95b2f6d7455d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff97978-b07d-47fc-81e3-f836094f217e","keywords":null,"link":"/360/202120_fair_kampany","timestamp":"2021. május. 20. 13:00","title":"Ellenzéki előválasztás: \"Vetélkedni lehet, de bántalmazni egymást nem\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","shortLead":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","id":"20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da24ce9-bbe0-4903-acd3-6697d2e5ff6c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","timestamp":"2021. május. 21. 19:45","title":"Megjött a friss rangsor: ezek a cégek a legvonzóbbak a magyar munkavállalók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eafdf59-0510-45c9-ac55-6a3261268e10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszélyes mutatvány olyan szuperhatalmaknak engedményeket tenni, amelyek nem ugyanahhoz a katonai és politikai szövetséghez tartoznak, mint Magyarország.","shortLead":"Veszélyes mutatvány olyan szuperhatalmaknak engedményeket tenni, amelyek nem ugyanahhoz a katonai és politikai...","id":"202120_egyszer_kernek_egy_segitseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eafdf59-0510-45c9-ac55-6a3261268e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7abd13e-48b2-4bfb-8363-155365872a32","keywords":null,"link":"/360/202120_egyszer_kernek_egy_segitseget","timestamp":"2021. május. 20. 11:10","title":"Spionparadicsom lehet Budapest a lavírozó magyar külpolitika miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e299d4c-c5d4-46a1-9de9-c4149c8f502a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt kilőtt az online kiskereskedelem, 12 hónap alatt 3 évet ugrottak előre a fejlődésben.","shortLead":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt kilőtt az online kiskereskedelem, 12 hónap alatt 3 évet ugrottak előre a fejlődésben.","id":"20210520_ekereskedelem_toplista_online_kereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e299d4c-c5d4-46a1-9de9-c4149c8f502a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95fedf0-5b81-4c5f-b22e-b1abf7c7a4c8","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_ekereskedelem_toplista_online_kereskedelem","timestamp":"2021. május. 20. 11:05","title":"Kiderült, hol költött el százmilliárdokat online a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató hivatalosan még nem is közölte, hogy élnek a csatornák, de valaki már rá tudott csatlakozni.","shortLead":"A szolgáltató hivatalosan még nem is közölte, hogy élnek a csatornák, de valaki már rá tudott csatlakozni.","id":"20210520_telenor_5g_halozat_magyarorszag_sebesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4f1d60-4b96-4802-9996-7412e3266d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_telenor_5g_halozat_magyarorszag_sebesseg","timestamp":"2021. május. 20. 17:11","title":"A Telenor több városban is bekapcsolta az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]