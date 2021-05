Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mindez nagyjából félmillió munkahely megszűnését is jelentené. ","shortLead":"Mindez nagyjából félmillió munkahely megszűnését is jelentené. ","id":"20210523_szazezer_uzlet_vegleg_bezarhat_a_jarvany_miatt_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09056f19-9958-43e0-af48-97ba700ae16d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_szazezer_uzlet_vegleg_bezarhat_a_jarvany_miatt_Nemetorszagban","timestamp":"2021. május. 23. 18:18","title":"Úgy számolnak 100 ezer boltot vihet csődbe a vírusjárvány hatása Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Miután az orosz hatóságok börtönbe zárták a legismertebb ellenzékit, Alekszej Navalnijt, teljes össztüzet zúdítottak a politikus szövetségeseire, a civilszervezetek maradékára, illetve a független sajtóra.","shortLead":"Miután az orosz hatóságok börtönbe zárták a legismertebb ellenzékit, Alekszej Navalnijt, teljes össztüzet zúdítottak...","id":"20210523_Most_vegzik_ki_a_megroggyant_orosz_ellenzeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e306ab41-ec69-46cf-8df0-90aca8788215","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Most_vegzik_ki_a_megroggyant_orosz_ellenzeket","timestamp":"2021. május. 23. 11:05","title":"Most végzik ki a megroggyant orosz ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt hangmérnök a médiát is elhagyja.","shortLead":"A volt hangmérnök a médiát is elhagyja.","id":"20210523_Tobben_tavoznak_a_Klubradiotol_van_aki_a_Spiritnel_folytatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92995995-5f7b-43ac-82a3-47f2a5ecf6a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_Tobben_tavoznak_a_Klubradiotol_van_aki_a_Spiritnel_folytatja","timestamp":"2021. május. 23. 17:05","title":"Többen távoznak a Klubrádiótól, van, aki a Spiritnél folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f026af-39d7-4100-a562-6cd1cd1f5c17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A befektetési szakember szerint a piacok nem számolnak az indiai variáns kockázatával, ez pedig gond.","shortLead":"A befektetési szakember szerint a piacok nem számolnak az indiai variáns kockázatával, ez pedig gond.","id":"20210523_zsiday_viktor_indiai_mutans_mutacio_varians_turistaszezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f026af-39d7-4100-a562-6cd1cd1f5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5aa58-1833-4f86-a8e7-8238dbc63a06","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_zsiday_viktor_indiai_mutans_mutacio_varians_turistaszezon","timestamp":"2021. május. 23. 08:19","title":"Zsiday Viktor úgy véli, hogy az indiai mutáció miatt júliusra véget érhet a turistaszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi igazolásuk van.","shortLead":"Szombat estétől korlátozás nélkül utazhatnak Magyarországra azok is, akiknek Romániában kiállított védettségi...","id":"20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc91cfb4-39e7-4d8e-816c-1e014df2cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cce35a4-14e6-4d44-abeb-02bdde4a4e44","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_romania_magyarorszag_beutazas_2","timestamp":"2021. május. 22. 21:10","title":"Elfogadják a román védettségi igazolást is a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcadfeb6-14b8-4149-998d-330fe4a48a7c","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"Az eredeti ígérethez képest több mint egy évet késett a Bozsik Aréna építése, jelenlegi számítások szerint a 8200 férőhelyes stadionban nagyjából kétmillió forintba került egy szék. Úgy tudjuk, a VIP-szektort is át kellett építeni. ","shortLead":"Az eredeti ígérethez képest több mint egy évet késett a Bozsik Aréna építése, jelenlegi számítások szerint a 8200...","id":"20210523_bozsik_arena_budapest_honved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcadfeb6-14b8-4149-998d-330fe4a48a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5736960e-754d-4471-bab5-36c7673e1b7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_bozsik_arena_budapest_honved","timestamp":"2021. május. 23. 14:00","title":"Ha már a Budapest Honvéd kap az utolsók közt stadiont, nem spórolt rajta az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik tartós és néha súlyos neurológiai tünetek. A tudósok már vizsgálják az okokat, és kutatják a lehetséges gyógymódokat.","shortLead":"A Covid-járványt, a koronavírus okozta betegséget, majd a betegség aktív szakaszát követő lábadozást is kísérhetik...","id":"202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d3aa00-2b74-4daf-9884-740810531c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec1a55-5dc3-4a68-a92d-6eb919091028","keywords":null,"link":"/360/202120__szorongas_es_covid__tartos_problemak__hasonlo_tunetek__nem_vart_mellekhatasok","timestamp":"2021. május. 23. 11:00","title":"Nem várt idegrendszeri mellékhatások is nehezítik a lábadozó Covid-betegek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d1e394-4a63-409d-b396-b3b088d25218","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen meghaltak egy hegyi terepfutóversenyen a hirtelen megváltozott időjárási körülmények miatt.","shortLead":"Többen meghaltak egy hegyi terepfutóversenyen a hirtelen megváltozott időjárási körülmények miatt.","id":"20210523_Tragediaba_torkollt_egy_kinai_terepfutoverseny_miutan_vihar_csapott_le_a_resztvevokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d1e394-4a63-409d-b396-b3b088d25218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ee4d1f-8608-42e4-84e0-863641ceece5","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_Tragediaba_torkollt_egy_kinai_terepfutoverseny_miutan_vihar_csapott_le_a_resztvevokre","timestamp":"2021. május. 23. 10:08","title":"Tragédiába torkollt egy kínai terepfutóverseny, miután vihar csapott le a résztvevőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]